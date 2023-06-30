統一超開線上商城iOPEN Mall，歡迎B2C、C2C上架，蝦皮和PChome如臨大敵

統一超商昨（29）日宣布，iOPEN Mall App正式上線，將結合集團下1.2萬家相關公司，發展線上、線下的服務，並主打微型企業（B2C），也讓個人賣家也可以上架（C2C）。外界推測，本來經營已經相當逆風的蝦皮、PChome，未來挑戰將會更大。

統一超商攻電商，iOPEN Mall App上線

截至今（2023）年3月，統一超已經有6712家門市；若結合零售、流通相關公司（PCSC）總店家數近1.2萬家，目前統一集團已經發展出以零售、物流、製造及供應系統等四大主體，已經有多達32家的關係企業。

統一超宣布於29日宣布iOPEN Mall App正式上線，是首家本土企業自創的線上購物商城，屆時統一超將結合食品、零售門市和物流等三大優勢，進而拓展全通路計畫。

值得注意的是，iOPEN Mall還主打微型企業（B2C），也讓個人賣家上架（C2C），而這樣的的營運模式結合了統一超多年佈建的物流網絡，再加上眾多的零售據點，讓微型企業、個人賣家可以充分運用，而外界普遍認為服務相似的蝦皮將首當其衝。

統一超公開資訊

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回顧2021年電商平台蝦皮，為了緩解過多貨物而塞爆零售超市的問題，開始成立「蝦皮店到店」，處理門市、物流等問題，成為外界矚目焦點。

統一超入戰局，蝦皮、PChome挑戰將更大

蝦皮在疫情前幾年，成長幅度驚人，成功切入由網路轉換為行動裝置的電商模式，打趴網路家庭PChome 24h購物等多家網購平台。蝦皮母公司冬海集團（Sea）帶著勢頭站穩東南亞、台灣等地，再向歐洲法國、波攔和西班牙等，還有拉美市場，如阿根廷、智利、哥倫比亞等地進攻。

未料疫情後，全球經濟面臨衰退，各國利率上升、還有市場競爭加劇等因素影響下，去（2022）年冬海的市值也驟減約74%，集團啟動全球裁員約7000人，占員工總數比率約10%，其中一些部門的裁員率更高達9成，而台灣方面也跟進精簡人事。

Photo Credit: 中央社 刑事局先前將蝦皮拍賣列為高風險賣場名單，數位部產業署要求業者限期補正資料，預計資料彙整後召開委員會議，5月底做出行政處分。圖為新北市蘆洲區一家蝦皮購物自營店到店門市。中央社記者吳家昇攝2023年5月22日。

從蝦皮的發展脈絡來看，以大量補貼、減免運費快速搶下市場，有了市佔就會吸引更多資金投入，使蝦皮得以繼續擴張，如今膨脹的人事跟不上獲利，而本來將到位的資金也隨升息消退，再加上統一超又跳入電商戰局之中，未來營運恐更具挑戰。

另一方面，近日網家PChome年一整年和今年首季營收都呈現虧損情形。網家董事長詹宏志也表示，PChome 希望達成差異化搶回市場，但這需要一段時間來達成。詹宏志歸納衰退主因，是3C產品滯銷，而PChome的3C產品比例非常高，堪稱重災區。

Photo Credit: 中央社 PChome網路家庭28日舉行股東常會，董事長詹宏志（站立者）表示，近幾年競爭局勢變了，網家需要做更有承諾的投資，包括建造規模龐大的全自動化倉儲。中央社記者吳家豪攝於2023年6月28日。

統一超表示，瞄準千億網購商機，由於零售經營數十年，OPEN POINT生態圈會員人數達到1600萬的，未來iOPEN Mall首年主打零開店費、零系統費、零交易手續費，2023年底前常溫與冷凍店取包裹運費最低下殺五折起，店到店僅35元。

iOPEN Mall有母集團各大事業支撐，來勢洶洶。日前，統一超董事長羅智先指出，在所有轉投資事業共同努力下，2022年度合併總營收及稅後淨利，分別為新台幣2904.3億元及110.7億元。在數位服務方面，統一超商積極擴展OPEN POINT APP功能及數位會員機制。

此外，他還說，在APP上導入訂閱制、行動隨時取、i 預購 、i 划算（團購功能）及OPEN NOW（外送服務 ）等，結合綿密的門市網絡，展現線上線下的經營優勢。未來，未來將持續投入更多資源於商場開發、物流建設等各項生活產業項目。

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核稿編輯：翁世航