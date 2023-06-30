統一超開線上商城iOPEN Mall，歡迎B2C、C2C上架，蝦皮和PChome如臨大敵
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統一超29日宣布iOPEN Mall App正式上線，是首家本土企業自創的線上購物商城，屆時統一超將結合食品、零售門市和物流等三大優勢，進而拓展全通路計畫。外界認為，營運遇逆風的蝦皮和PChome將遇到更大的挑戰。
統一超商昨（29）日宣布，iOPEN Mall App正式上線，將結合集團下1.2萬家相關公司，發展線上、線下的服務，並主打微型企業（B2C），也讓個人賣家也可以上架（C2C）。外界推測，本來經營已經相當逆風的蝦皮、PChome，未來挑戰將會更大。
統一超商攻電商，iOPEN Mall App上線
截至今（2023）年3月，統一超已經有6712家門市；若結合零售、流通相關公司（PCSC）總店家數近1.2萬家，目前統一集團已經發展出以零售、物流、製造及供應系統等四大主體，已經有多達32家的關係企業。
統一超宣布於29日宣布iOPEN Mall App正式上線，是首家本土企業自創的線上購物商城，屆時統一超將結合食品、零售門市和物流等三大優勢，進而拓展全通路計畫。
值得注意的是，iOPEN Mall還主打微型企業（B2C），也讓個人賣家上架（C2C），而這樣的的營運模式結合了統一超多年佈建的物流網絡，再加上眾多的零售據點，讓微型企業、個人賣家可以充分運用，而外界普遍認為服務相似的蝦皮將首當其衝。
回顧2021年電商平台蝦皮，為了緩解過多貨物而塞爆零售超市的問題，開始成立「蝦皮店到店」，處理門市、物流等問題，成為外界矚目焦點。
統一超入戰局，蝦皮、PChome挑戰將更大
蝦皮在疫情前幾年，成長幅度驚人，成功切入由網路轉換為行動裝置的電商模式，打趴網路家庭PChome 24h購物等多家網購平台。蝦皮母公司冬海集團（Sea）帶著勢頭站穩東南亞、台灣等地，再向歐洲法國、波攔和西班牙等，還有拉美市場，如阿根廷、智利、哥倫比亞等地進攻。
未料疫情後，全球經濟面臨衰退，各國利率上升、還有市場競爭加劇等因素影響下，去（2022）年冬海的市值也驟減約74%，集團啟動全球裁員約7000人，占員工總數比率約10%，其中一些部門的裁員率更高達9成，而台灣方面也跟進精簡人事。
從蝦皮的發展脈絡來看，以大量補貼、減免運費快速搶下市場，有了市佔就會吸引更多資金投入，使蝦皮得以繼續擴張，如今膨脹的人事跟不上獲利，而本來將到位的資金也隨升息消退，再加上統一超又跳入電商戰局之中，未來營運恐更具挑戰。
另一方面，近日網家PChome年一整年和今年首季營收都呈現虧損情形。網家董事長詹宏志也表示，PChome 希望達成差異化搶回市場，但這需要一段時間來達成。詹宏志歸納衰退主因，是3C產品滯銷，而PChome的3C產品比例非常高，堪稱重災區。
統一超表示，瞄準千億網購商機，由於零售經營數十年，OPEN POINT生態圈會員人數達到1600萬的，未來iOPEN Mall首年主打零開店費、零系統費、零交易手續費，2023年底前常溫與冷凍店取包裹運費最低下殺五折起，店到店僅35元。
iOPEN Mall有母集團各大事業支撐，來勢洶洶。日前，統一超董事長羅智先指出，在所有轉投資事業共同努力下，2022年度合併總營收及稅後淨利，分別為新台幣2904.3億元及110.7億元。在數位服務方面，統一超商積極擴展OPEN POINT APP功能及數位會員機制。
此外，他還說，在APP上導入訂閱制、行動隨時取、i 預購 、i 划算（團購功能）及OPEN NOW（外送服務 ）等，結合綿密的門市網絡，展現線上線下的經營優勢。未來，未來將持續投入更多資源於商場開發、物流建設等各項生活產業項目。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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