《靈感鍛鍊》：一個人之所以能夠展現自我，與其說是因為能力，還不如說是他的人際關係
我們想讓你知道的是
一流的創作者為何不會沒靈感？短時間內大量學習又大量輸出，他們怎麼辦到的？《東大特訓班》、《宇宙兄弟》、《日間演奏會散場時》⋯⋯創造百萬銷量名編輯佐渡島庸平歸納的結論：頂級創作者懂得如何鍛鍊觀察力、讓靈感源源不絕產出！
文：佐渡島庸平
沒有所謂的「個性」，重點是與他人的「關係」
我是誰？
在玩像《勇者鬥惡龍》這樣的角色扮演遊戲時，玩家會努力學習戰鬥技術，讓自己持續升級。這個概念在現實也一樣，我們可以想像自己像那樣成長下去的姿態。
我和他人因肉體而被區分為不同的存在，我的肉體與記憶構成了我這個人，持續在成長演進也是我這個人。「個人」這個單位是確實且理所當然的存在，讓社會得以運轉，而且憲法會保障個人的權利、個性，並以不侵害這些為前提執行。在以編輯的身分工作時，我會注意作家的「個性」，學校的教育也教我們要重視每個人的「個性」。但「個性」真的是理所當然的嗎？
夏目漱石的文學主題被說是「近代的自我苦惱」，雖然在此評論夏目漱石稍嫌魯莽，不過近代自我的煩惱，可說是煩惱作為一個人，該如何生存下去。老實說，我實在無法理解為什麼需要如此煩惱。煩惱的內容是什麼呢？「在江戶時代並沒有個人的概念，到了明治時代，因為近代西洋的理性主義進入日本，於是產生了個人的概念……」即使有這樣的說明，身處二十一世紀的我們仍然很難想像沒有個人概念的狀態。
我們活在「個人概念」對人人而言都是理所當然的時代，想要取得證照資格或學習新技能，都是因為對個人深信不疑，想從中發揮自己獨有的個性。考試時，人人都想盡可能地提高排名也是基於同樣的想法。經營人脈，也是因為將人際關係視為個人的所有物。以上這些案例，都可說是以個人為中心的想法。磨練個人所擁有的資源能力，好在社會中生存得更有優勢，但是「個人」真的是如此無懈可擊的概念嗎？
據說在中國，「信用評分」逐漸成為社會的運作基礎。信用評分是把國家對於一個人的可信度予以數據化，然後將購買履歷或支付能力、個人簡歷等資訊儲存下來。如果不是以明確的個人為單位，就無法產生這樣的指標。
不過講到這邊，我想先暫停從「個人的概念是理所當然」的角度來進行觀察。有句成語叫「近朱者赤」，可以理解為「人會受到他人的影響」。但是不是可以從另一個角度去解釋這個成語，這不就像前面提過的分人主義，「人是分人的集合體，沒有絕對的中心或真正的自己」。
如果真像分人主義所說，那我要觀察什麼才好呢？對於「我是誰」這個問題，會得到怎樣的答案呢？西班牙哲學家奧特加認為「所謂的我，是我與我的環境」。這個定義與分人主義非常吻合，所謂的環境也可以說是分人的集合體，而分人也可以說是自己與他人，自己與場所的關係。
人，不是單獨以個人而存在。個人的概念就像甜甜圈中間圓圓的空洞，人是處在周邊圍繞著與他人、場所的關係當中。如果個人是甜甜圈中間的空洞，那我們豈不是把無盡接近虛構的東西，視為確實存在的東西了嗎？
人，唯有在關係中才能發揮力量
唯有關係才是人的本質、人沒有一個絕對的中心，用這樣的觀點來觀察，就能稍微想像江戶時代的觀點，夏目漱石又是如何為此苦惱。一旦將觀察重點放在關係上，所謂的個人就不再是確實的個體，而是曖昧宛如變形蟲般，左搖右擺不斷變化的東西。關係一旦改變，個人的存在方式也會隨之變化。
像我從東京搬到福岡，不論是常去的地點還是遇見的人都有巨大的變化。搬家幾個月，我過去的經歷和技術沒有任何改變，從個人的角度來說，我可以說是原來的我；但若是就關係的角度來審視我這個人，則可以說現在的我與數個月前的我是完全不同的人。若要考慮自己的存在意義，我覺得把重點放在「關係」上是相當重要的。
我認識一位公司經營者，他的用人哲學是：新進的員工或主管即使沒有立刻表現活躍，也會觀察一年再做決定。因為他認為光靠個人的能力，是沒有人能夠立刻表現亮眼的。在新的工作環境，不論是建立新的合作關係也好，還是帶來幾位過去合作過的同仁都行，給予足夠的時間才能讓員工建構出能帶來成果的關係。所謂個人的工作能力並沒有辦法完全決定工作成果，必須在關係中才能夠發揮個人的能力。
在我所帶領的軟木塞，首次來上班的員工要接受「蓋洛普優勢測驗」與「FFS理論」這兩個診斷測驗。導入這兩個測驗，能讓我更全面的觀察員工。「蓋洛普優勢測驗」是為了理解每個人的強項，測驗中將人的強項分為三十四個，了解自己的強項是哪幾個就能善加利用，可說是了解自己的工具。
而FFS理論，則是可以診斷出自己與他人的合作關係中，如何發揮自己的強項，同時也可察覺與人際關係有關的觀點。藉由此理論，讓我觀察的對象從個人擴展到關係。然而說觀察「關係」，該觀察什麼、怎麼觀察才好，一開始我實在找不到頭緒。即使從社群軟體中知道誰與誰有聯繫，仍然難以觀察到關係的本質，此時FFS理論可以給予一些建立假設的提示。
FFS是Five Factor & Stress的縮寫，而其中的五個因子分別是「A：凝聚性」「B：接納性」「C：辨別性」「D：擴展性」「E：保全性」。FFS理論本身詳細的解說，我以這本書籍《宇宙兄弟與FFS理論告訴你，你所不知的優勢》來做說明。
我的因子數值是「凝聚性17、接納性15、辨別性14、擴展性11、保全性2」。這個數值與考試排名不一樣，表達的並不是我多優秀，而是為了拿來做參考，預測和怎樣的人一起工作，才能發揮我的強項。
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航