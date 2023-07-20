《靈感鍛鍊》：一個人之所以能夠展現自我，與其說是因為能力，還不如說是他的人際關係

文：佐渡島庸平

沒有所謂的「個性」，重點是與他人的「關係」

我是誰？

在玩像《勇者鬥惡龍》這樣的角色扮演遊戲時，玩家會努力學習戰鬥技術，讓自己持續升級。這個概念在現實也一樣，我們可以想像自己像那樣成長下去的姿態。

我和他人因肉體而被區分為不同的存在，我的肉體與記憶構成了我這個人，持續在成長演進也是我這個人。「個人」這個單位是確實且理所當然的存在，讓社會得以運轉，而且憲法會保障個人的權利、個性，並以不侵害這些為前提執行。在以編輯的身分工作時，我會注意作家的「個性」，學校的教育也教我們要重視每個人的「個性」。但「個性」真的是理所當然的嗎？

夏目漱石的文學主題被說是「近代的自我苦惱」，雖然在此評論夏目漱石稍嫌魯莽，不過近代自我的煩惱，可說是煩惱作為一個人，該如何生存下去。老實說，我實在無法理解為什麼需要如此煩惱。煩惱的內容是什麼呢？「在江戶時代並沒有個人的概念，到了明治時代，因為近代西洋的理性主義進入日本，於是產生了個人的概念……」即使有這樣的說明，身處二十一世紀的我們仍然很難想像沒有個人概念的狀態。

我們活在「個人概念」對人人而言都是理所當然的時代，想要取得證照資格或學習新技能，都是因為對個人深信不疑，想從中發揮自己獨有的個性。考試時，人人都想盡可能地提高排名也是基於同樣的想法。經營人脈，也是因為將人際關係視為個人的所有物。以上這些案例，都可說是以個人為中心的想法。磨練個人所擁有的資源能力，好在社會中生存得更有優勢，但是「個人」真的是如此無懈可擊的概念嗎？

據說在中國，「信用評分」逐漸成為社會的運作基礎。信用評分是把國家對於一個人的可信度予以數據化，然後將購買履歷或支付能力、個人簡歷等資訊儲存下來。如果不是以明確的個人為單位，就無法產生這樣的指標。

不過講到這邊，我想先暫停從「個人的概念是理所當然」的角度來進行觀察。有句成語叫「近朱者赤」，可以理解為「人會受到他人的影響」。但是不是可以從另一個角度去解釋這個成語，這不就像前面提過的分人主義，「人是分人的集合體，沒有絕對的中心或真正的自己」。

如果真像分人主義所說，那我要觀察什麼才好呢？對於「我是誰」這個問題，會得到怎樣的答案呢？西班牙哲學家奧特加認為「所謂的我，是我與我的環境」。這個定義與分人主義非常吻合，所謂的環境也可以說是分人的集合體，而分人也可以說是自己與他人，自己與場所的關係。

人，不是單獨以個人而存在。個人的概念就像甜甜圈中間圓圓的空洞，人是處在周邊圍繞著與他人、場所的關係當中。如果個人是甜甜圈中間的空洞，那我們豈不是把無盡接近虛構的東西，視為確實存在的東西了嗎？

人，唯有在關係中才能發揮力量

唯有關係才是人的本質、人沒有一個絕對的中心，用這樣的觀點來觀察，就能稍微想像江戶時代的觀點，夏目漱石又是如何為此苦惱。一旦將觀察重點放在關係上，所謂的個人就不再是確實的個體，而是曖昧宛如變形蟲般，左搖右擺不斷變化的東西。關係一旦改變，個人的存在方式也會隨之變化。

像我從東京搬到福岡，不論是常去的地點還是遇見的人都有巨大的變化。搬家幾個月，我過去的經歷和技術沒有任何改變，從個人的角度來說，我可以說是原來的我；但若是就關係的角度來審視我這個人，則可以說現在的我與數個月前的我是完全不同的人。若要考慮自己的存在意義，我覺得把重點放在「關係」上是相當重要的。

我認識一位公司經營者，他的用人哲學是：新進的員工或主管即使沒有立刻表現活躍，也會觀察一年再做決定。因為他認為光靠個人的能力，是沒有人能夠立刻表現亮眼的。在新的工作環境，不論是建立新的合作關係也好，還是帶來幾位過去合作過的同仁都行，給予足夠的時間才能讓員工建構出能帶來成果的關係。所謂個人的工作能力並沒有辦法完全決定工作成果，必須在關係中才能夠發揮個人的能力。

Photo Credit: 寫樂文化出版

在我所帶領的軟木塞，首次來上班的員工要接受「蓋洛普優勢測驗」與「FFS理論」這兩個診斷測驗。導入這兩個測驗，能讓我更全面的觀察員工。「蓋洛普優勢測驗」是為了理解每個人的強項，測驗中將人的強項分為三十四個，了解自己的強項是哪幾個就能善加利用，可說是了解自己的工具。

而FFS理論，則是可以診斷出自己與他人的合作關係中，如何發揮自己的強項，同時也可察覺與人際關係有關的觀點。藉由此理論，讓我觀察的對象從個人擴展到關係。然而說觀察「關係」，該觀察什麼、怎麼觀察才好，一開始我實在找不到頭緒。即使從社群軟體中知道誰與誰有聯繫，仍然難以觀察到關係的本質，此時FFS理論可以給予一些建立假設的提示。

FFS是Five Factor & Stress的縮寫，而其中的五個因子分別是「A：凝聚性」「B：接納性」「C：辨別性」「D：擴展性」「E：保全性」。FFS理論本身詳細的解說，我以這本書籍《宇宙兄弟與FFS理論告訴你，你所不知的優勢》來做說明。

我的因子數值是「凝聚性17、接納性15、辨別性14、擴展性11、保全性2」。這個數值與考試排名不一樣，表達的並不是我多優秀，而是為了拿來做參考，預測和怎樣的人一起工作，才能發揮我的強項。