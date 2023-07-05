香港「鮮浪潮」的創傷電影：現實之痛與目前之傷
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與其說這次放映的《My Pen Is Blue,》是一個「刪剪版作品」，不如說是一個要觀眾見證的事件：他們要在戲院裡，經歷著這些漆黑與沉默。過去的從未過去，因為這一直在發生。這個刪剪就是超越了電影文本的，直接並即時地呈現於觀眾眼前的創傷，是「現在進行式」的。突如其來的中斷就是加諸在電影的傷口，黑屏佔的時間多長，傷口就有多大。
今年「鮮浪潮國際短片節」本地作品，有不少都涉及歷史、家庭和個人的創傷，以各種方式，回應過去猶未了之事。有一些作品，則聚焦於現在的失落和現實的無奈；或者是舊創傷之重現，猶如重未過去；或者是正在發生，未知如何終結。
《直到我看見彼岸》幾個小學男生在屯門屋邨搭輕鐡、玩陀螺、胡扯一頓，生活化的對話與真摯的童趣令人會心微笑，卻掩不住離愁別緒。男孩無奈要與移民的好友告別，背後亦隱藏著階級之別。導演以陀螺為主要意象：一但被釋放出去，便在界限中打滾、競爭，直至倒下。新科技提供了跨越物理限制的互動方式，但缺乏資源的孩子買不起正版陀螺，便陷於困局。輕鐵彷彿提供了一個走出去的想像，卻離不開既定的路軌，而飛機已遠去。
《兩耳》的時代背景大概是1990年代亞洲金融風暴那幾年。破舊陳設、泛黃色調加上「173」性熱線都指涉著過去，但一鏡直落的臨場感和命懸一線的緊張氣氛，都把觀眾帶入一個即時的、目前的狀態。萬念俱灰的人自殺，「173」熱線變成了「關心一線」。另一短片《未能接通》也有防止自殺熱線的母題，惟求助者太多，支援服務應接不暇。然而不論接通與否，有些事情看來都無法改變。電話另一端的助人者亦無奈喑然。表面上是機率或命定的問題，其實是「受制於大局」和「掌握大局」兩邊懸殊而無法改變的結構性問題。有些人在這個現實裡難以活下去，但《兩》和《未》最後都留下一點現實以外的想像。《兩》轉向鏡像中，主角奄奄一息，早已離開的妻子回來抱著他。那或許只是「173」對話引致的幻象，但仍有一絲安慰。《未》則在現實的悲劇結局之後，補一筆太空人的想像——在月球的另一邊，可是能安息的彼岸？她是否從那邊來電說：「唔好死」？
《是日精選》備受關注，因為是Mirror成員邱傲然（Tiger）的執導之作，另一成員楊樂文主演。導演明顯受「銀河映像」風格影響，拍了一齣有關意志與宿命的黑幫類型片。主角可說是一個黑道的士司機，但他竭力守護著自己的原則。終於有一次他不理會江湖規矩，上演了一場見義勇為、英雄救美的戲碼，怎料弄巧成拙。片尾借茶餐廳伙記的口，點出「是日精選」和「例湯」的分別，而主角也無奈地接受他無法改變的現實，呼應了《未能接通》有關扭蛋機、求助熱線和機率的母題——對個體而，看來是隨機或有選擇的，其實背後都受制於一個「機器」的設計和操作。然而《是日精選》最後的走向是悲觀而保守的，意味著一個年輕人自主的義舉終究是魯莽的錯誤，而其個人原則終須妥協。楊樂文最後喝下那碗例湯的洩氣神態，令人想起多年前的港產喪屍片《生化壽司》的結局：男主角絕望地喝了一口含著喪屍病毒的飲品，默默沉於黑暗之中。
求助熱線也好、通靈App也好，通訊或媒介技術本應讓孤單落寞的人有求助的機會。但有些時候，人們連表達哀愁與傷痛的空間也沒有。《未能接通》、《爺爺來訪的夜》和《My Pen Is Blue,》都有黑屏或靜音的時段，指向文本以外，創作人當下經歷的創傷，直現於觀眾眼前——即使他們看不見或聽不見——重點就是這個「不見」之傷。這手法令人想起中國作家賈平凹的小說《廢都》當年出版時，字行間多處印著「□□□□此處作者刪去xx字」，作為一種回應審查的策略。《未能接通》有約一分鐘的黑屏畫面，但聲音是電話接駁中鈴聲，可被理解為表達手法，未對作品完整性造成明顯影響。《爺爺來訪的夜》講女兒跟父親回鄉奔喪，聽他說當年游水偷渡來港、同行的妹妹意外喪生的往事。女兒也曾經有一個同伴，但她的身份和經歷都隱沒在一片黑色的靜默之中了。父親當年投奔怒海的故事可以說出來，但女兒的傷痛卻被壓抑在海底。
《爺爺來訪的夜》的黑屏佔約十分一的篇幅，而《My Pen Is Blue,》則有接近四成時間是漆黑喑啞的。後者的故事有關年輕的女主角與四年前的自己對話，現在呈現出來的就是回憶與自我對話之不可能。而導演可以表達的，就是刪剪本身。因為這種干預的程度，與其說這次放映的《My Pen Is Blue,》是一個「刪剪版作品」，不如說是一個要觀眾見證的事件：他們要在戲院裡，經歷著這些漆黑與沉默。過去的從未過去，因為這一直在發生。這個刪剪就是超越了電影文本的，直接並即時地呈現於觀眾眼前的創傷，是「現在進行式」的。突如其來的中斷就是加諸在電影的傷口，黑屏佔的時間多長，傷口就有多大。
（原載於《時代論壇》1869期）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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