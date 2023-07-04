TNL+ 2023/07/04,
軍事

烏克蘭大反攻失利檢討：戰略野心太大，多點突穿反使自家兵力分散

烏克蘭大反攻失利檢討：戰略野心太大，多點突穿反使自家兵力分散
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我們想讓你知道的是

真正決定烏軍攻勢頓挫的，不只是西方的武器裝備好不好用？或夠不夠用？而是其戰略野心太大，多點突穿使得兵力分散，既無奇襲優勢，又無當面兵力輾壓的絕對優勢。

殺聲震天的烏克蘭大反攻已進行一個多月，但並未達到讓世人眼睛一亮的戰果。非但沒有去年哈爾科夫閃電戰的輝煌戰果，現在連總統澤倫斯基都不得不出面承認反攻進度不如預期。

不論是東方的頓內次克，中線的札波羅熱，西邊的赫爾松，烏軍至今仍未打擊到俄軍花了幾個月佈置的主抵抗線，但戰損訊息卻不斷傳出，且損失不輕。可以預期的是，俄烏雙方的戰線再度陷入僵持，宛如一戰的戰壕線與消耗戰，寸土必爭，牛步前進，可能還會持續一段時間。

這種發展一點也不讓人意外，意外的是這回俄軍學得比烏軍快。從去年基輔戰役開始，至今年初的蘇勒達爾與巴赫穆特戰役。烏軍愈來愈純熟的結合了地雷陣、戰壕線、無人機、肩射飛彈、與各級砲兵，有效造成俄軍大量損傷而不得不撤退，不論是裝甲部隊或步兵突擊皆是如此。

現在，俄軍只是把從烏軍學來的這套組合拳，反過來用在抵禦烏軍進攻上，用俄軍本就熟悉的縱深防禦概念，構築了多條防線，消耗掉烏軍前進動能。而烏軍無法像瓦格納傭兵那樣完全不在乎人命損失，於是只能吞下攻勢頓挫，另謀他路突破。

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如此的戰局發展，給了世人三條重要教訓：

一、肩射飛彈、地雷、精準砲彈、遠程火箭⋯⋯已大幅強化了防禦的優勢，改變了以往「防1：攻3」的攻擊與防禦計算公式。使攻擊不再具有優勢，反成消耗戰力的巨大陷阱，即使投入一流戰車和裝甲部隊也是一樣。

一如一戰時的馬克沁機槍，使得上刺刀衝鋒成為一種快速將人命化為砲灰的愚行，直到戰車出現後才有所改變。烏軍所發展出的組合拳式防禦體系，很值得台軍參考，因為我們正是防禦的那一方。

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