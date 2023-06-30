2023/06/30,
政治

北農變天由北市府經營，新任董事長楊鎮浯：北市府從沒說要全拿

北農變天由北市府經營，新任董事長楊鎮浯：北市府從沒說要全拿
圖右為北農新任董事長楊鎮浯、圖左為總經理吳芳銘｜Photo Credit：中央社

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北農新任董事出爐，董事長為楊鎮浯、總經理為吳芳銘，回應外界質疑北市府「全拿」，楊鎮浯說北市府和股東都希望北農更好，「從來沒有說要全拿」。

（中央社）北農常董改選出爐，農委會農糧署副署長姚志旺今天表示，農委會取得3席常董，台北市政府跟農會系統等取得4席，往後北農由北市府經營，期許持續落實供銷安全、確保農民收益。

台北農產運銷公司7席常務董事今天選舉，備受關注。姚志旺接受《中央社》記者電話訪問時說，下午順利完成選舉，農委會推舉官股代表及台灣省青果運銷合作社共有9席董事下，今天取得3席常董席次。

他並說，台北市政府及中華民國農會（全國農會）等共掌握14席董事下，取得4席常董，董事長為楊鎮浯、總經理為吳芳銘，因此北農經營權未來由台北市政府掌握，期許台北市政府的經營團隊未來持續落實供銷安全、確保農民收益。

台北農產運銷公司26日召開股東會並進行人事改選，23席董事當中，農委會、青果社董事共9席退席，新任董事召集人、前金門縣長楊鎮浯表示，30日下午繼續未完成議程。

北農股權包含農委會與北市府各占22.76%，官股比例未過半，其餘包含各級農會24.81%、農產品販運商等20.19%、台灣省青果運銷合作社9.48%。

楊鎮浯：北市府沒有說要全拿

改選結果出爐後，楊鎮浯說，本次所有股東代表、董事的共同希望是北農好、農民好、承銷商好，更重要是確保消費者有質優量足價美的農產品可以使用。

回應外界質疑北市府「全拿」，楊鎮浯說北市府和股東都抱持著上述原則希望北農更好，「從來沒有說要全拿」，這次的股權結構原本規劃是農委會2席常務董事、北市府2席，改選結果北市府展現誠意，退縮到只有1席、農委會3席，另外3席是民股和全國農會。

吳芳銘說，接下來希望能擦亮北農的招牌，讓北農重返光榮。有媒體問到上任是否等於雲林張家復辟，他回應北農就是一個交易的平台，有公平和透明的交易，回歸專業的治理，今天開始會秉持專業精神，也透過公司治理的角度，讓北農更上軌道。

吳芳銘過去有酒駕的紀錄，他今日也再次致歉，表示是人生的污點，從今以後不會再犯，「如果有犯我想也只有一條路，那就是直接下台，沒有第二句話。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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