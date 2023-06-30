【未來大人物】一本「可以吃」的雜誌：蔣沛妍用《東台灣食通信》吃出農人的哲學之道
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來自台北的蔣沛妍漂浪流轉各式百工後，停留下宜蘭最南端的小鄉村南澳。創刊《東台灣食通信》雜誌，挖掘與陪伴東海岸的農友，期盼透過「可以讀、也可以吃」的食材情報誌，譜下台灣土地與島民味蕾能直接感動的進行曲。
文：陳淑玲
那是一排緊鄰著南澳火車站的平房小屋，前門緊鄰馬路、後門則是日夜有火車穿梭。有時到鄰居家串門子，從沒有鎖的後門打開紗門就赤腳走了過去。火車經過時，躺在床上都能感受到劇烈震動。一週只有兩天有豬肉可買、有時農人剛下田回來，布一鋪、野菜一放，就是今日菜攤。這是蔣沛妍生活在南澳的真實樣貌。
起心動念從自由開始
來自台北、定居南澳，蔣沛妍為自己人生主題訂下「就是要跟自由相關」的目標。做過編輯、接案子寫企劃、加入NGO，內心總感覺有些事不太明白。她在工作期間甚至學了塔羅牌，只為了每天反覆問著塔羅牌，要不要回公司上班？「23歲後我就覺得這輩子不想再進公司上班了。」沛妍這樣說。
她嘗試過一年沒有錢的生活，一切物質（除了房租外）只靠交換過生活，「在過程中，我只要確保我的技能是符合市場需求的，我就一定可以繼續活下去。後來真心發現，只要你想活下去老天爺就不會滅你。一年後，我就沒在怕了。」
她展開人生的旅行，結果卻慘遭滑鐵盧，因為自己路痴、旅行一直迷路。想蓋自己的房子，卻連一個最基本的木造卡榫接點都接不起來。後來還輾轉到蘭嶼達悟文化協會當過秘書、去恆春幫林務局做田調。
流浪的過程，一直在找，什麼是我喜歡的生活、世界到底有多少種樣貌？
在蓋自然建築場合遇到男友蔡山，兩人一起去了台東孩子的書屋短暫停留，最後回到蔡山的故鄉——宜蘭南澳停了下來。「住在城市時常覺得孤獨，可能也能找到自己的專才或被賞識。但有趣的是，來到鄉下後發現，那些都不是鄉下人需要的。」
然而，鄉下的衝擊比想像中還快到來。搬進南澳第二週，家裡就遭小偷，東西全被偷光，蔣沛妍身上只剩下150元。然後男友在台北車禍、她甚至水土不服嚴重感冒中。
當時，隔壁鄰居「南澳三號月台」的男主人黃鴻文端來一碗熱騰騰的雞湯說：「喝一碗雞湯再說吧。」卻讓沛妍看到希望的光，從沒在都市有陌生人會這樣對待過，沛妍雖苦、卻感受到了溫度，「鄉下比我想得還要不簡單。」
又一次，在下著暴雨的深夜，鄰居一陣嚷嚷忙亂衝出門隱沒在暴雨暗黑中，只為了在當天一定要去挑除玉米螟蟲。甚至在玉米採收後因為沒有汽車，所有人就揹上背包客背包裝滿、雙手再提著裝載滿滿的玉米，全體搭火車運送，只因為兩天內沒賣出去玉米就會潰爛。
「年輕在台北生活時，也是會採買支持小農商品的消費者，但實際住在現場看到這樣運作，那個震撼感跟強度真的是完全不一樣。」
食通信沸騰了藏於血液的土地熱愛
「其實我一直在尋找，自己到底喜歡的是什麼。」一日在鄰居書架上看到《食鮮限時批：日本食通信挑戰全記錄》，那是來自日本《東北食通信》創辦人高橋博之的書籍。
沛妍解釋：「食通信概念來自於想讓隱藏在食物背後、愈來愈難被看見與遙遠的生產者與消費者，彼此產生連結；更透過最熟悉的飲食，讓現今消費社會中已消失的生活實感與人的連結再度復甦。每一期深度報導的雜誌、搭著躍於紙上的食物，一同送到消費者手上。」也就是串連起「做的人與吃的人」之間的新關係。
「我想創造一本《東台灣時通信》，將最純粹的東台灣食材伴隨東台灣故事雜誌，送到消費者面前。」
那一瞬間，我突然熱血沸騰了起來。這就是我想做的事。我突然意識到土地的存在，人的生活所需全部都是來自於鄉村。我找到了跟土地的連結感。
鼎盛時期日本大約有47本地方食通信，她與夥伴翻譯出各地編輯針對該地區規劃的食通信方式，以東部為範圍展開了一年的產地行腳會議以及田調。
她與蔡山沒有車，僅能騎著機車到四處去拜訪農友，不認識就一個問一個，請信賴的農友推薦下一個好農友。從宜蘭騎車到花蓮、甚至風塵僕僕到台東，「真的是用非常土炮的方式，騎大老遠的車去找傳說中的好農友。你知道嗎，當我們騎著機車、頭髮打結、穿著夾腳拖鞋到農友面前，就突然被他們信賴了，他們說『你們不是台北來的。』」
就這樣一個推薦一個誠心拜訪產地、認真學習各種食材，一年之間累積了近百位的農友資料庫。沛妍更深深發現，其實透過接觸食材、是在認識整個東部的風土文化。
他們上山下海找農友口中很堅持在做事的農人，「有別於其他地區，我們深耕東台灣。除了當一個橋樑傳遞風土資訊之外，另外一部分是陪伴。」找到了值得報導與分享食材的農人，他們還要持續蹲點與交流，一同下田務農兼拍攝。沒想到困難點不知這些還接踵而來。
例如有一期以「台灣原生香料」為主題，他們到台東長濱找到蔡班長手炒海鹽，取得了台灣碩果僅存的海水製鹽。
還為了另一款香料，沛妍與蔡山爬了近8小時的山，前進太魯閣深山內的大同部落，找到整座山只剩3人居住的YAYA嬤，她堅持只做新鮮的黑馬告。
歡天喜地獲得珍貴食材後，問題來了。蔡班長手炒海鹽要乾的、YAYA嬤新鮮黑馬告要濕的，兩者怎麼搭配出貨？常溫與冷藏怎麼一起運送？
原本以為只是單純的雜誌出版，但最後其實沛妍除了採訪、田調之外，連通路業務、專案統籌、食材保鮮、品管SOP、包裝出貨通通都要處理。一次400-500份的訂單，更成了最龐大的壓力。
「有一次食材出貨前一晚，遇到霸王級寒流，那天晚上我真的完全睡不著，採收會不會出問題、農產會不會被耗損、農友的心情……那當下真的完全感受到了農友心情為何什麼這麼容易受天氣影響。」
但也就是這份愛著土地的心，讓沛妍也從這些忙碌中找到了產地到消費者手上的領悟。
他發現，台灣消費者在完全不知道生產者情況下，一定會選便宜的那一包。但若是資訊呈現得夠直接，生產者故事陳述、生產過程花費的努力，消費者就會豪不猶豫地選擇認識的那一包。
食材來源的資訊揭露程度，可以改變消費者的接受程度。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。