曾勇抗共軍數十年的「雲南反共救國軍 」，948名泰緬孤軍英靈大雨中入祀忠烈祠

（中央社）政府雖於民國38年遷台，但仍有堅守泰國、緬甸的「泰緬孤軍」奮力抗共，國防部近日赴泰北地區進行迎靈作業，共移靈948名英靈於今天（30日）返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷，場面莊嚴隆重。

國防部下午在圓山國民革命忠烈祠舉行「中華民國雲南反共救國軍」入祀典禮，由部長邱國正擔任主祭，各軍種司令、官兵代表及立委、泰北參戰官兵代表與後裔遺族擔任陪祭；因下午下起大雨、落雷不斷，國防部為考量官兵安全，將原本在露天的三軍樂儀隊調整至室內，場面莊嚴隆重。

Photo Credit：中央社 國防部近日赴泰北地區進行「泰緬孤軍」迎靈作業，共移靈948名英靈於30日返台，隨即入祀忠烈祠；迎靈過程大雨、落雷不斷。

Photo Credit：中央社 三軍樂儀隊大雨中執行任務，但因考量安全回到室內執行樂儀任務。

國防部指出，為使長年征戰、為國捐軀的「中華民國雲南反共救國軍」英烈忠魂永享崇祀，國防部偕外交部、僑務委員會等多個單位共同成立專案小組，由國防部人事參謀次長室人勤處少將處長許永祥擔任領隊，率後備指揮部及政治作戰局等編組人員，於26日赴泰北地區，依當地習俗辦理祭祀、安靈及移靈儀式，迎靈小組今返抵國門，隨即辦理入祀典禮。

Photo Credit：中央社 三軍樂儀隊大雨中執行任務

Photo Credit：中央社 迎靈過程大雨、落雷不斷

許永祥受訪時補充，由於當年作戰時的面積太廣，因此清查殉職孤軍的過程花了一些時間，此次共移靈回台948名英靈。

國防部進一步表示，為表彰中華民國雲南反共救國軍的忠烈事蹟，除製頒紀念章、後裔證明及協助泰北地區墓園修繕外，也將製作壯烈戰史及迎靈紀實影片。

針對這段雲南反共救國軍的歷史，國防部說明，民國38年部分駐滇國軍轉進至緬北邊境，40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」、43年改編成立「雲南人民反共志願軍」， 49年志願軍轉進泰、寮邊境，期間經過2次撤台，部分人員留滯邊境區域成為「孤軍」，在困境下力求發展。

Photo Credit：中央社 國防部共移靈948名「泰緬孤軍」英靈，30日返台入忠烈祠

國防部指出，40年至59年間，雲南反共救國軍與共軍及緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；59年至70年間，雲南反共救國軍多次協助泰國對抗境內共黨組織，並獲泰國居留權，經多年征戰，計逾千人以上英勇陣亡。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒