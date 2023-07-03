【專訪】勞動部長許銘春：雙邊勞動諮商會熱議缺工、長照移工政策，歐盟有興趣向台灣取經
我們想讓你知道的是
勞動部長許銘春在訪歐期間接受《中央社》專訪，談及台灣這一波MeToo風潮和防治職場性騷擾，她說勞動部將推出性騷擾類型和受害人申訴指引，並考慮提高企業負責人的處罰，下半年勞動檢查也會加強性別平等領域。
雙邊勞動諮商熱議缺工，許銘春：歐盟有興趣向台取經
（中央社）勞動部長許銘春在台灣與歐盟勞動諮商會後接受《中央社》專訪，有別於過去多是歐盟傳授勞權保障作法，她說這次歐盟官員對台灣解決缺工、長照移工等政策很有興趣，「不是只有我們學習，他們也向我們取經」。
台灣與歐盟自2018年許銘春任內成立部長級的年度交流平台，6月29日、30日在歐盟總部布魯塞爾舉行第5屆勞動諮商會議，是過去2屆因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情採線上會議後的首次實體會面，也是許銘春首度率團來訪。
特別的是，歐盟執行委員會（European Commission）出動了就業、內政、貿易和司法4個總署（Directorate General，簡稱DG，相當於行政院部會）官員參加這次與台灣的諮商，並首次邀來歐盟民間團體代表，打破過去出席單位紀錄。
諮商會議是由許銘春與歐盟就業總署長科特（Joost Korte）共同主持，會前兩人先進行雙邊會談，「科特一見面就跟我談疫情過後的缺工問題」，許銘春告訴《中央社》記者，她分享台灣促進中高齡就業、移工留才久用計畫和引進長照移工等作法，「結果他聽得很投入，還一邊作筆記」。
原來，歐洲在疫後面臨缺工及技能不足問題，且去年執委會提出歐盟首見的「照護策略」（EU Care Strategy），反映人口老化帶來迫切的長照人力需求，歐盟內政總署和社會團體的出席就是為了瞭解台灣長照移工情形。
許銘春分享台灣政府鼓勵企業聘僱中高齡、二度就業婦女的作法。相較於比利時等歐洲國家多以減稅作為誘因，台灣稅率相對低，因此以雙管齊下的補助為主。
她舉旅館業房務人員為例，若業者提供合理薪資（台北為新台幣3萬元、其他地區2萬8000元以上）聘用中高齡或二度就業婦女，勞動部就從勞工端給予每月1萬元就業獎勵，若偏遠地區再加3000元交通補助；雇主端則由主管機關交通部補助每人5000元。一年試辦期後，若產業復甦獲利，計畫退場，產業也有機會留住人才。
但許銘春也向《中央社》記者坦言，勞動部原先為旅館業者和中高齡勞工媒合，但經歷三階段媒合率都不高，業界不是開出低薪，就是挑工、嫌棄中高齡，即便提供3倍於業者開出的人力需求供選擇，也很少錄取，「我請問，現在是事找人耶！不是人找事。他們的目的當然是（想讓政府）開放移工」。
她表示，台灣55歲至64歲的年齡層就業率不到50%，在國際算是低水平，而約有8成中高齡二度就業婦女都是從事旅館房務人員行業，「但他們想用年輕人，有業者在人力銀行開出薪資2萬8000元、大專畢、一年以上工作經驗，還要會英日語，請問誰要做」。
面對旅館業希望開放移工，許銘春勸說業者，開放移工一定要是相當薪資仍找不到本國人才會考量，且就算開放也緩不濟急，何況需以基本工資僱用，整個成本也沒省多少，不如多用本國人還比較留得住。加上前述補助方案，她說已經有如台北老爺酒店等業者響應，房務人員9成要僱用中高齡。
她也向歐盟官員介紹台灣的移工留才久用計畫，「台灣也缺中高階技術人力，全世界都在搶這塊」，她說此計畫讓已經在台灣累積經驗技術的產業移工、照護移工、社福移工能延長留台時間，否則業者也反映移工在到期後離台去別國工作，「我們等於為人作嫁」，幫別國訓練出中高階技術人力。
「連餐敘也在講這個」，許銘春說，科特請她和勞動部訪團吃晚餐時，仍不斷詢問台灣這類政策細節，「他們覺得像這種如何用好的條件、誘因讓移工留下來的作法，可以讓歐盟國家參考」。
許銘春指出，在長照領域，勞動部團隊則向歐盟分享今年元旦啟用的亞洲第一個移工「一站式服務中心」，每個家庭看護移工來台，需先參加政府辦的3天2夜免費講習，教他們認識自己的權益、介紹台灣生活環境，並把居留證、健保卡一次辦好，「他們來，我們就善待，相信他們也會好好照顧我們的長輩」。
歐盟對境內勞動力流動的法規較完整，對引進非歐盟國家的長照人力系列作法則較欠缺，因此亟於向台灣取經。相對的，歐盟則對台灣改善遠洋漁工勞動權益提供技術支持和教育訓練，這次諮商另一大主題就是讓歐盟「驗收」台灣的漁工計畫。
許銘春此行並參訪比利時佛拉蒙區就業及職訓總署（VDAB）的技能中心，相較台灣政府多數委外或自辦職訓，她認為比利時產官學各有出資、共享空間的公私協力方式，值得台灣參考。
MeToo釀改革契機，許銘春：下半年勞檢鎖定性騷擾
（中央社）勞動部長許銘春在訪歐期間接受《中央社》專訪，談及台灣這一波MeToo風潮和防治職場性騷擾，她說勞動部將推出性騷擾類型和受害人申訴指引，並考慮提高企業負責人的處罰，下半年勞動檢查也會加強性別平等領域。
許銘春坦言，《性別工作平等法》等所謂「性平三法」在台灣已通過施行21年了，但「大家過去其實不太重視這個法」，她認為改善性別環境第一個關鍵是教育，「性平教育就像法治教育、勞動教育，都要從小做起（建立觀念）」。
其次，台灣相關法律在國際上相對完整，「但問題在落實，包括性騷擾的類型、樣態，很多人都不懂，徒法不足以自行」，她說，勞動部已經找專家學者討論，將匯整性騷擾的樣態，提出指引教育企業及大眾。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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