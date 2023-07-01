【2023金曲獎】賽前大補帖：女力全開，薑是老的辣！本屆華語音樂盛會還有哪些亮點？

文：EARPIMP

2023第34屆金曲獎在7月1日登場，從1667張專輯作品中，獎經評審團初審、資格審及複審三階段脫穎而出的名單星光熠熠，獨立、流行等實力派歌手都有，而今年評審團主席，由享有「金獎女歌手製造機」稱號的資深製作人陳建騏擔任，歷時三個月的評審作業後，產生本年入圍名單，計169件作品入圍角逐27個獎項。

今年頒獎典禮於小巨蛋舉辦，不但首度達成「全球線上直播」的里程碑，同時更首次結合AR擴增實境技術，呈現國際級音樂獎高度，縱覽本屆作品更能感受創作者走過疫情呈現出的光明正向、溫暖的正面能量。

典禮在即，一起來看看本屆獨特的亮點。

金曲創作世代明星大亂鬥

在金曲獎客語和原住民語創意在近幾年突變式的激烈競爭後，華語獎項終於出現超越主流與非主流之爭的現場，尤其因為本屆創作歌手為數眾多，更以創作女聲更為閃耀，入圍名單中，也不乏陳建騏所合作的女歌手。

入圍八項的洪佩瑜與入圍六項的徐佳瑩，兩人與戴佩妮、郁可唯和A-Lin、劉柏辛一角逐歌后，入圍者在現階段流行樂光譜上，都較為非主流的流行歌手甚是有趣；此外，其他獎項還有以台語專輯《水逆》入圍六項的鄭宜農，黃玠瑋、王若琳等創作才女也在名單內見到。

而本屆入圍男歌手則有以《馬拉美的星期二》入圍七項的吳青峰、同時也是呼聲非常高的新人鶴The Crane、《娛樂自己》的HUSH和饒舌OG MC HotDog和韻腳無限總裁熊仔，以及中國民謠創作歌手趙雷。

而鶴The Crane、洪佩瑜兩位創作好手更同時入圍新人獎，這兩位在今年直接挑戰華語歌王、歌后寶座；同樣入圍最佳新人、處於原生流行世代的創作才女阿布絲，以曲風摩登流行、雷鬼與Arfo-Cuban結合全母語和英語、少量華語的同名專輯《ABUS》一次入圍最佳原住民專輯、最佳原住民歌手，堪稱最有國際舞台潛力的黑馬級怪物新人虎視眈眈，幕後操盤手則是今年入圍多項演奏類獎項的大師鍾興民，令人無比期待。

本屆女性音樂人入圍者眾多，甚至都是彼此的幕後推手。從台灣選秀節目出身的洪佩瑜演唱實力堅強，舞蹈系出身更有劇場經驗，透過製作人韓立康牽線Robot Swing近一步讓《明室》誕生，幕後團隊夾帶主流與獨立雙重威勢，甚至本屆評審團主席陳建騏就是專輯製作人。

專輯不但有同為入圍者的徐佳瑩，攜手葛大為打造的話題歌曲〈不在一起就不會分開〉，年度歌曲〈明室〉又是出自陳建騏與文字人王小苗之手，由草東楊世暄所作曲〈你是自由的〉是最佳樂團入圍者聲子蟲編曲；甚至還有日本當紅樂團mitsume主腦川辺素雙語合唱的〈嗨！我回來囉〉，與GreenEyes!老王為其所作的英文歌曲〈Passenger Side〉，無不展現華語歌者與創作世代的企圖和展望。

其他還有以《萬壽菊》入圍新人與最佳台語專輯的黃浩庭、擔任揭獎嘉賓葛西瓦與專輯《我這裡有一批很純的你要不要Ita》入圍最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎、年度專輯獎，專輯中〈Semane sepi夢〉入圍年度歌曲獎創生涯新高。

前幾年探問「何謂流行音樂」的眾人，現在應該能明確見證華語流行音樂的全新面貌，「風格多元、價值多樣、語感多變」，幾乎已經是不可逆的流行要素，充滿律動感與作品。

台語男歌手的事業斜槓第二春

身兼主持人的斜槓歌手邵大倫以專輯《出一支喙》入圍台語歌王，由創作歌手陳健瑋操刀製作，幕後陣容包括武雄、百合花林奕碩、陳君豪等人，製作精良，更音樂性上設計活潑，符合大倫多變的嗓音。

耕耘劇場的演員陳竹昇，47歲首發個人創作專輯《換場》入圍，製作人為謝銘祐、黃浩倫，以貼近日常的心境與真實情緒創作，製作人更以配器簡樸不鋪張炫技，讓每一首都展現著深刻的內行情感，與大倫百變調皮相互輝印。

而周自從曾是樂團痞克四主唱，近年以音效設計、製作人身份活躍，製作配樂與眾多廣告歌曲。這次透過火氣音樂推出《自從彼時陣》是他在演唱布袋戲主題曲後、重新認識台語的反芻，不但找來宝島材料行合作，更有滅火器宇辰、先知瑪莉Josh、佛跳牆黃宣銘、百合花奕碩等樂團棒球好朋友一路相挺。

音樂內容本身更像是這一路走來，結合輕快的都會R&B、City Pop、流行搖滾、俏皮的南北管Bossa Nova、龐克搖滾，匯聚成充滿洋派俗感，擠身當代精緻新台派音樂之列。

薑是老的辣！多元世代激發經典老牌一起昇華

今年由台灣知名作詞家暨唱片製作人林秋離，與熱力四射風格著稱的歌手歐陽菲菲獲得特別貢獻獎。林秋離是張惠妹的〈剪愛〉、〈聽海〉、阿杜的〈天黑〉、林俊傑的〈曹操〉等歌曲的詞人，更被林俊傑視為恩師。

至於歐陽菲菲不僅是華語歌壇巨星，也是第一位赴日本發展、首位登上日本NHK重量級音樂節目紅白歌合戰的外籍歌手，她在保守的年代離經叛道，帶給當時保守的華語樂壇極為強烈的美學衝擊，也呼應著近年充滿動感、不在墨守成規的全新音樂世代。

在曹雅雯的暗黑專輯《禁》正一如既往的好，幕後陣容包括鍾興民、武雄、張三、柯智豪、拍謝少年及楊顯斌共同打造故事感極強的音樂性之外，入圍台語專輯的經典台語女歌手蔡秋鳳的專輯《憐朱安》，可說做出了最好的示範，光是由製作人陳國華的同名主打，便能感受到現在的新生代台語歌運動，如方才曹雅雯或黃浩庭一輩，持續拋光台語音樂的美感產生的實際回饋，這便是新世代方向受到認可的最好證據。