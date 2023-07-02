香港特首李家超就任滿一週年，各界如何評價他的施政表現？

2022年7月1日，香港會議展覽中心內，在中共中央總書記兼中國國家主席習近平面前，李家超宣誓就任香港特區行政長官，正式成為第一位出身於警察系統的特首。在他任滿一年之際，對李家超的專訪、李家超的署名文章，近日陸續發表。

這些多數來自官方媒體的報導與文章羅列了李家超一年來的「成果」，中國政府駐港最高代表、香港中聯辦主任鄭雁雄甚至說：「昔日熟悉的、可愛的香港回來了。」

然而，民間對其政績幾何的議論似乎並不特別熱烈。香港資深新聞編輯楊健興回憶，過去每逢政權移交週年，總會有各式各樣的民間團體等召開新聞發佈會，評論過去一年特區政府的施政功過，提出訴求，「但你留意一下這幾天的香港，沒有的，沒有這樣的氛圍」。

李家超的第一份「成績表」到底都寫著什麼，似乎是一個各說各話的問題。

從李家超參選起，各式各樣的口號

一年前，李家超帶著多句口號上台，例如「以結果為目標」，「問題很多，但每天解決一個，一年就有365個」，講KPI（關鍵績效指標）。

在就任一週年前的一個周末，行政長官辦公室在社交媒體發表一連兩集回顧影片，又來了兩句口號。

李家超說：「時不我待，（香港特區政府）是要追時間、追結果、追成績，令市民覺得我們的政策，他真的受惠了，有幸福、有希望。」

影片末端，李家超與行政長官辦公室特別助理黃芷淵一同說：「所以我們必須以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信。」

李家超又在中國央企出版物《紫荊》發表署名文章，稱其政府過去一年「著力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」和「共同維護和諧穩定」，其中包括「簡約公屋」計劃，成立「引進重點企業辦公室」、「人才服務窗口」，推出「高端人才通行證計劃」等。

「大致上我不覺得他這一年有什麼很具體的突破性改變。」旅英香港公共行政學者鍾劍華博士如此評價李家超擔任特首的第一年。

Photo Credit: China News Service / BBC News 過去一年裡，港府推出了「你好香港」等運動。

鍾劍華對《BBC中文》說：「福利可以說是什麼都沒提過，勞工也可以說什麼都沒提過，那剩下來的就是些大型發展項目——『明日大嶼』、北部都會區那些——事實上也看不到有什麼很突破的進展，就連融資方案都還在吹風中。」

北部都會區和「明日大嶼願景」這兩大項目都是上一任特首林鄭月娥所留下的。在《紫荊》的文章中，李家超稱有關項目正「按序推進」；直屬中國政府駐港機關的《大公報》近日刊登對財政司司長陳茂波的專訪，陳茂波稱兩項工程的融資安排「會採用創新思維融資，減政府財政壓力」。

時事評論員楊健興覺得，要盤點李家超過去一年的實質政績，「不是有很多東西能數得出來」。

約一年半前仍是《眾新聞》主筆的楊健興對《BBC中文》說：「過去這12個月，特區政府有許多動作，有許多口號，有許多新玩意，有許多架構改動，增加了許多『工作小組』，搞許多運動——『開心香港』那一類——但很實在的東西，例如說疫情後的經濟恢復得比預期慢，股市金融也不理想。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在「七一」特區成立週年前一天，香港恆生指數6月30日收報18916點，比前日跌17點。

在「七一」特區成立週年前一天，香港恆生指數6月30日收報18916點，比前日跌17點，但比2023年首個交易日跌864點，累計跌幅4.37%。

從民意調查看，李家超的支持率也並非特別高：香港民意研究計劃6月中公布的每月官員民望調查顯示，李家超支持率為44%；星島新聞集團6月底公布的民調顯示，57.6%市民滿意特區政府工作表現；《香港01》6月底公布的網上民調，以10分為滿分，李家超首年施政得分5.2分。

李家超在接受隸屬於官方中新社的香港中通社專訪時說：「分數是別人給的。」

李家超還稱，他在2022年10月發表的首份《施政報告》中提出要招攬3.5萬個海外優質人才，計劃啟動後的五個月內便已批出4.9萬人的來港許可，已超出指標。《中通社》稱，「數據已經印證了香港的吸引力」。

李家超又對官方中國《中央電視台》說：「其實我們在通關以後，1000萬（訪港）旅客大關，在首五個月已經突破了，特別現在氣氛好，消費方面都特別活躍，餐館、旅遊景點都人潮湧湧，很熱鬧。而且我看到市民都比以前開心多了。」

但也有親建制言論提出了對李家超首年施政的質疑。

中國全國政協港澳台僑委員會副主任、廣州暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長屠海鳴在《信報》專欄中評論李家超政府在引進人才和近期宣佈開放部分行業引進外勞時說：「不糾結細枝末節，以香港整體利益和長遠利益為重，果斷決策，果敢出手。特區政府做事風格，讓人耳目一新！」

但屠海鳴同時說：「本屆政府改善民生突出了『急難愁盼』，有可圈可點之舉，也有不敢恭維之處，還需要再加一把力。」他並未說明有哪些地方讓人「不敢恭維」。

新加坡《海峽時報》專欄作者、香港學研社召集人戴慶成的文章說：「如果香港要維持國際競爭中的優勢，就必須不斷奔跑，甚至要將步伐加倍，否則就會失去原先的優勢。李家超在影片中形容世界變得很快，不進則退，所以『香港不能慢、不能等』，是說到了點子上。問題是：港府有什麼應對的招數呢？」

凡事國安先行？

鍾劍華博士說：「這一年來，我覺得最突出的就是打壓公民社會，事事都講國安。」

「越搞越細緻了，現在連學校招標伙食都得加入國安條款。李家超做得最多的便是在不同環節加入國安條款。」