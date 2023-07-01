美國最高法院裁定：商家可因為宗教因素，拒絕服務LGBTQ族群
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美國最高法院這項裁定著重於有限的商業活動類別，例如藝術家或創作內容的商家。但另外3名自由派大法官警告，最後恐適用於任何商家，變成廣泛打壓LGBTQ平權行動的一環。
（中央社）保守派大法官居多數的美國聯邦最高法院6月30日裁定，一些私人商家可基於宗教因素拒絕為同性伴侶提供服務；但持反對意見的自由派大法官認為，這項裁定有損LGBT族群權益。
綜合《法新社》與《路透社》報導，科羅拉多州的網站設計師史密斯（Lorie Smith）信奉基督教，基於信仰，她不願為一對同性伴侶設計婚禮網站。由於科羅拉多州法律禁止商家因性別、種族、宗教或性傾向等理由歧視客戶，史密斯於是上告最高法院，最終獲最高法院支持。
史密斯說，替同性伴侶設計喜帖「不符合」她的基督教信仰；強迫她這麼做則是牴觸憲法第一修正案保障的言論自由權。
最高法院9名大法官目前以6名保守派居多，其餘3人屬自由派；此案最後的裁定獲得6名保守派大法官一致支持。
大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）在裁定中敘明，科羅拉多州「試圖利用州級法律，強迫一個人做出她不信奉的言論…此一信條將讓政府得以強迫所有領域的藝術家、演說撰稿人和其他涉及言論服務的人，在受罰的威脅下說出連自己都不信的話」。
美國最高法院這項裁定著重於有限的商業活動類別，例如藝術家或創作內容的商家。
但另外3名自由派大法官持反對意見，為首的索托瑪約（Sonia Sotomayor）警告，這項裁定最後恐適用於任何商家，變成廣泛打壓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）平權行動的一環。
索托瑪約在長達38頁的不同意見書裡寫道：「如今，最高法院史上頭一次同意一間向大眾開放的商家擁有憲法權利，可拒絕服務受保障群體的成員。」
索托瑪約還說這項裁定迫使LGBT群體的權利倒退，它不僅允許商家拒絕提供服務，還製造一種「汙名化傷害」，讓LGBT群體想起「一種他們再熟悉不過的痛苦：有些公共場所允許他們做自己，有些場所不行…這種生活方式很糟」。
此案令人聯想到2018年的另一起類似案子，當時身為虔誠基督徒的科羅拉多州的糕點師傅菲力普斯（Jack Phillips）拒絕替一對同性伴侶製作婚禮蛋糕。
當時最高法院也以狹隘理由做出對菲力普斯有利的判決，判科羅拉多州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）敗訴，認為民權委員會要求菲力普斯就算不認同也得為同性伴侶製作蛋糕，已侵犯他的宗教信仰權利。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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