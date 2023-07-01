2023/07/01,
美加

美最高法院判平權招生違憲：專家憂衝擊企業多元文化，亞裔看法兩樣情

美最高法院判平權招生違憲：專家憂衝擊企業多元文化，亞裔看法兩樣情
Google 在英國倫敦的辦公室外觀。Photo Credit: GettyImages

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學者擔憂平權措施遭推翻的連鎖反應很快就會發酵，大學畢業生的多元族裔代表不足，公司政策恐怕也會遭遇挑戰，引爆文化戰爭。不過皮尤研究中心調查顯示，超過3/4的亞裔受訪者認為「族裔」不應作為入學評判因素。

（中央社）美國最高法院裁定哈佛大學以種族作為招生考量違憲，爭議持續延燒，此結果不僅推翻近50年的先例，也對許多美國企業奉為圭臬的「多元平等」用人升遷制度，構成挑戰。

29日，美國最高法院裁定哈佛大學和北卡羅來納大學，採取「積極平權措施」（affirmative action）招生違憲，禁止大學以種族為考量來審核學生入學申請，引發爭論，美國多數私立高等學府一致表示失望。此判決結果不僅衝擊校園招生政策、企業恐將連帶受到影響。

美國科技公司用人和升遷，向來奉行「多元、平等、包容」（DEI）原則，尤其在2020年非裔男子佛羅伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死後，DEI便迅速風行。企業並定期向外界展示「多元成績單」。

谷歌（Google）今年度的「多元性報告」就指出，公司已把「非裔、拉丁裔、美國原住民」的管理階層人數比重，拉高到30%，「提前3年實現預設目標」。蘋果（Apple Inc.）的報告則顯示，2014至2021年間，非裔和拉丁裔管理人員占比，分別大幅提升了84%和90%。

注重創新發展的企業普遍認為，性別和族裔的多元性與公司績效息息相關。在最高法院作出裁決之前，Google、Apple、Meta、Salesforce等70家公司曾共同提出報告陳述，要求最高法院支持大學「平權措施」。

如今，保守派占多數的最高法院推翻「弱勢族群優勢」，等同摘除大學招收多元族裔學生的工具、間接限縮企業的多元人才彈藥庫。胡佛研究所資深研究員亨利（Peter Blair Henry），接受商業新聞網站「Marketplace」採訪表示，此判決結果「對企業不利」。

亨利從經濟學角度分析，表示企業以往接收高等學府培育出的多元族裔人才，但未來要創建高績效多元團隊的管道恐將受限，必須設法找出新的方法，才能實現同等目標，「這無疑是企業的一個警鐘」。他舉例，美國企業在向海外客戶推銷產品時可能就會面臨到難題，「誰能夠瞭解不同社會的觀點，讓你擁有比競爭對手更大的優勢？」他也強調，做決策時若能廣納不同的想法，將能獲得更具競爭力的答案。

《今日美國報》（USA Today）則指出，平權措施遭推翻的連鎖反應很快就會發酵，首先是大學畢業生的多元族裔代表不足，管理層多元化更為不易；公司DEI政策恐怕也會遭遇挑戰，面臨更加嚴格的檢視，引爆文化戰爭。

美國最高法院對兩所頂尖大學的判決，衝擊美國大學和企業，也再度掀起美國社會對歧視和平權的爭論，並凸顯出保守和進步兩股勢力的拉扯和分化。

美最高法院判平權招生違憲，亞裔看法兩樣情

美國最高法院判大學採平權措施招生違憲，本案訴訟主要是代亞裔學生維權，認為大學招生優惠非裔與拉丁裔讓亞裔生更難進頂尖學府，但判決結果在亞裔圈看法兩極。

美國最高法院審理哈佛大學和北卡羅來納大學招生設平權機制，29日判這兩所學校違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。保守派占多數的最高法院否定這兩校的招生平權措施的影響恐擴及全美，在美國社會引發熱烈討論。

此案起於非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）控告兩校在招生時將「族裔占比」列考量，以保障非裔和拉丁裔。提告者抨擊此作法忽視申請人的「學術表現」，等同對亞裔學生「反向歧視」。

《華爾街日報》指出，美國亞裔圈因世代、文化和政治立場等差異而對判決結果反應分歧。主要業務在加州、德州的大學入學諮詢機構「HS2 Academy」客戶大部分為亞裔美國民眾，負責分析學生潛能的主任楊先生（Sam Young）表示，得知判決結果後他就向一個亞裔學生家長與教育者的群組發訊息。他說：「每個人都歡聲雷動，都感覺此其時矣。」

54歲的楊先生說他600個學生，家庭均為來自中國、印度、南韓的第一或第二代勤奮移民，且大多是中產階級並重視投資孩子的教育。多年來他們都覺得大學為非裔、拉丁裔提供入學優惠是對亞裔的嚴重偏見。

楊本身是來自印尼而移民美國的華人，他說：「我們來到美國，辛勤打拚難道換來的就是這種懲罰嗎？我們珍視多元，但這需以平等為基礎，（現況）這不公平。」

美國的亞裔社群非常多元，但整體教育水準優於其他族群。皮尤研究中心（Pew Research Center）本月稍早一份調查顯示，亞裔成人裡超過一半有大學學歷，反觀一般美國成人有大學學歷者僅約1/3。皮尤這份調查還顯示，超過3/4的亞裔受訪者認為族裔不應作為入學評判因素，應以分數、標準化的測驗成績與社會服務等表現為主。

但也有不少亞裔學生組織對最高法院的判決不以為然；一些人表示所受教育讓他們較為支持學校招生的平權舉措。

出生於亞利桑那州的華裔阮姓男同學表示，他以前也覺得種族不應成為入學優惠考量，但在高一時得知美國非裔與白人間的經濟差距極大後改變想法。他後來進耶魯大學並活躍於校內的亞裔學生會支持平權。

也有亞裔大學生覺得不應拿亞裔來打非裔釀出對立與隔閡。哥倫比亞大學亞裔學生會會長鄧姓學生（Wena Teng）說：「我們不能被繼續拿來當對付其他膚色族群的武器。」

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