2023/07/01,
政治

傳郭台銘有意「併購」民眾黨，郭柯會確定破局，柯文哲：媒體報導讓幕僚嚇到了

傳郭台銘有意「併購」民眾黨，郭柯會確定破局，柯文哲：媒體報導讓幕僚嚇到了
台北市政府2019年10日國慶升旗 活動，時任台北市長柯文哲（前中）與郭台銘（左）同台。Photo Credit: 中央社

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柯文哲每次跟郭台銘見面，就有消息傳出，此時又傳「併購說」，民眾黨內認為此時不能軍心渙散，柯文哲也表示，媒體報導讓一些幕僚「嚇到了」。

（中央社）柯辦發言人陳智菡6月30日表示，鴻海創辦人郭台銘曾與民眾黨總統參選人柯文哲約定29日會面，但先前的「併購說」讓雙方會面破局。陳智菡也說，近來許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，盼爭取柯文哲站台。

對於國民黨祭出條款禁止邀非黨籍參選人助選，被外界解讀是針對柯文哲，陳智菡表示，民眾黨過去立委採「審慎提名」，但現在開始全面盤點人力，不排除提名具有有理想、論述能力的立委參選人投入選戰。

陳智菡今天接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，談及民眾黨2024選戰及郭柯配議題。

陳智菡透露，原本26日郭台銘傳訊息給柯文哲，希望與柯文哲再次會面，雙方約定是29日會面；不過27日上午就有媒體報導，郭台銘有意「併購」民眾黨和柯文哲，並且對「郭柯配」有信心，後續更有媒體求證29日會面消息。

陳智菡表示，柯文哲每次跟郭台銘見面，就有消息傳出，此時又傳「併購說」，民眾黨內認為此時不能軍心渙散，為避免「郭柯配」議題發酵，因此開會討論是否還要再會面，而最後也因併購說讓會面破局。

陳智菡也證實，近來有許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，「這禮拜就看過兩個」，盼爭取柯文哲替他們站台，或是希望民眾黨在他們的選區不要提名人選，拜訪者遍布北中南選區。

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Photo Credit: 中央社
民眾黨總統參選人柯文哲（左3）6月28日前往大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右3）、前立委顏寬恒（左2）、蔡壁如（左）陪同出席。

談及民調與未來情勢，陳智菡表示，未來的「在野陣營共主」將是柯文哲，而非侯友宜，因為選民對國民黨和侯友宜的認同感很低，反而喜歡柯文哲的反應快、聰明及執行力。

陳智菡直言，2024最後就是柯文哲與民進黨總統參選人賴清德對決，看清情勢的泛藍支持者自然就會轉而支持柯文哲。

郭台銘併購民眾黨？柯文哲：一些幕僚嚇到了

投入2024總統大選的台灣民眾黨主席柯文哲今（1）日表示，民眾黨在南部要花更多時間經營、深耕地方，擴展地方組織是很重要的，才能讓1人政黨變成全民政黨。

柯文哲今天上午參訪台南市歸仁區萬國通路創意觀光工廠、接受媒體聯訪指出，台灣民眾黨在南部要花更多時間經營，擴展地方組織，深耕地方。

柯文哲表示，政黨要有主體性，台灣民眾黨區域立委不可能完全不提名，民眾黨需要區域立委經營，國民黨和民進黨大多提名完畢，民眾黨將思考哪些地方有機會提名，各縣市黨部已將評估交上來，黨中央將再評估，擴展地方組織才是更重要的，1人政黨想變成全民政黨，必須有擴展過程。

至於是否和鴻海集團創辦人郭台銘會面，柯文哲說，原來相約見面，但媒體報導郭台銘有意併購民眾黨，讓一些幕僚嚇到了；台灣部份媒體喜歡誇大，大作文章，所以想了一想就算了，雙方先不要見面，等風頭過了再處理。

媒體同時詢問：「韓國瑜和侯友宜同台有用嗎」，柯文哲表示，韓國瑜今天參加黃復興黨部活動是應該的，侯友宜也去爭取選票，這是正常的事情，很多事情自然就好。

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Photo Credit: 中央社
國民黨總統參選人侯友宜（右）1日在台北出席國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會，與前高雄市長韓國瑜（左）同台並致詞。

柯文哲今天在台南有3個公開行程，除參訪歸仁區萬國通路創意觀光工廠，還將參拜西港區慶安宮、下營區北極殿。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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