2023/07/01,
拉美

巴西前總統波索納洛濫權被判褫奪公權8年，但仍可參選2030總統

巴西前總統波索納洛濫權被判褫奪公權8年，但仍可參選2030總統
巴西前總統波索納洛。Photo Credit: GettyImages

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波索納洛2022年在沒有證據的情況下攻擊巴西選舉制度，質疑電子投票系統和選舉過程的安全性，會議還在官方政府電視台播出。波索納洛的辯護律師稱，電子投票系統不能被視為民主的禁忌話題，波索納洛只是試圖提出公開辯論「改善系統」。

（中央社）巴西高等選舉法院6月30日判定前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，宣告波索納洛被褫奪公權8年。針對波索納洛的審判於6月22日開始，在6月30日第4次會審結束。即使仍可向高等選舉法院和聯邦最高法院提出上訴，但判決即刻起開始生效。

波索納洛因2022年7月在首都巴西利亞召集各國大使舉行會議，在沒有證據的情況下攻擊巴西選舉制度，質疑電子投票系統和選舉過程的安全性，會議還在官方政府電視台播出。

波索納洛的辯護律師稱，電子投票系統不能被視為民主的禁忌話題，此會議只是一次外交活動，波索納洛只是試圖提出公開辯論以改善系統。

但多數大法官還是投票判決波索納洛罪名成立，褫奪公權8年，在被褫奪公權期間，波索納洛沒有資格參與任何公職人員的競選。理論上，因4天之差，波索納洛可以參加2030年的選舉，因喪失參選資格是從去年10月2日開始計算。

根據選舉法專家的說法，最有可能的是若波索納洛決定嘗試在2030年、其年滿76歲時參選，資格問題將成為未來法庭爭議的主題。

儘管被判罪名成立，但波索納洛不會被逮捕，因為高等選舉法院審理的案件不是刑事訴訟。

波索納洛在獲知高等選舉法院的判決結果後表示，「今天我的背後被捅了一刀，但我在政治上並沒有死，且考慮向最高法院提出上訴，即便扭轉判決的機會很低」。

雖然波索納洛在2030年10月之前沒有資格參與任何公職人員的競選，但他仍可以繼續於隸屬於其政黨，並從黨內領薪，而且如此刑罰也不會限制波索納洛發表意見。

聖保羅州立大學（Unesp）政治學教授巴波薩（Jefferson Barbosa）指出，褫奪公權不會中斷波索納洛的影響力和政治生涯，因為他已經成為巴西右翼的核心人物，並擁有關係密切的政治繼承人。

像是他的3個兒子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）、愛德華多（Eduardo Bolsonaro）和福拉畢歐（Flávio Bolsonaro），目前分別擔任里約市議員、眾議員和參議員。還有強大的政治教子，如聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）。

另一方面，在高等選舉法院審理的案件只是針對波索納洛的眾多訴訟之一，僅在選舉法院就有18件起訴，還不包括普通法院。此外，他也是聯邦最高法院調查網路民兵和假新聞的目標。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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