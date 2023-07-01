巴西前總統波索納洛濫權被判褫奪公權8年，但仍可參選2030總統
我們想讓你知道的是
波索納洛2022年在沒有證據的情況下攻擊巴西選舉制度，質疑電子投票系統和選舉過程的安全性，會議還在官方政府電視台播出。波索納洛的辯護律師稱，電子投票系統不能被視為民主的禁忌話題，波索納洛只是試圖提出公開辯論「改善系統」。
（中央社）巴西高等選舉法院6月30日判定前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，宣告波索納洛被褫奪公權8年。針對波索納洛的審判於6月22日開始，在6月30日第4次會審結束。即使仍可向高等選舉法院和聯邦最高法院提出上訴，但判決即刻起開始生效。
波索納洛因2022年7月在首都巴西利亞召集各國大使舉行會議，在沒有證據的情況下攻擊巴西選舉制度，質疑電子投票系統和選舉過程的安全性，會議還在官方政府電視台播出。
波索納洛的辯護律師稱，電子投票系統不能被視為民主的禁忌話題，此會議只是一次外交活動，波索納洛只是試圖提出公開辯論以改善系統。
但多數大法官還是投票判決波索納洛罪名成立，褫奪公權8年，在被褫奪公權期間，波索納洛沒有資格參與任何公職人員的競選。理論上，因4天之差，波索納洛可以參加2030年的選舉，因喪失參選資格是從去年10月2日開始計算。
根據選舉法專家的說法，最有可能的是若波索納洛決定嘗試在2030年、其年滿76歲時參選，資格問題將成為未來法庭爭議的主題。
儘管被判罪名成立，但波索納洛不會被逮捕，因為高等選舉法院審理的案件不是刑事訴訟。
波索納洛在獲知高等選舉法院的判決結果後表示，「今天我的背後被捅了一刀，但我在政治上並沒有死，且考慮向最高法院提出上訴，即便扭轉判決的機會很低」。
雖然波索納洛在2030年10月之前沒有資格參與任何公職人員的競選，但他仍可以繼續於隸屬於其政黨，並從黨內領薪，而且如此刑罰也不會限制波索納洛發表意見。
聖保羅州立大學（Unesp）政治學教授巴波薩（Jefferson Barbosa）指出，褫奪公權不會中斷波索納洛的影響力和政治生涯，因為他已經成為巴西右翼的核心人物，並擁有關係密切的政治繼承人。
像是他的3個兒子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）、愛德華多（Eduardo Bolsonaro）和福拉畢歐（Flávio Bolsonaro），目前分別擔任里約市議員、眾議員和參議員。還有強大的政治教子，如聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）。
另一方面，在高等選舉法院審理的案件只是針對波索納洛的眾多訴訟之一，僅在選舉法院就有18件起訴，還不包括普通法院。此外，他也是聯邦最高法院調查網路民兵和假新聞的目標。
新聞來源
延伸閱讀
- 波索納洛支持者質疑選舉結果攻入巴西國會，總統魯拉下令介入聯邦特區維安、誓言揪出肇事者
- 波索納洛逃佛州鐵粉闖國會，拜登政府陷尷尬局面，民主黨議員施壓要求驅逐出境
- 巴西勞工黨幹部遭槍殺，10月大選前「讓子彈再飛一會兒」的選舉暴力恐成常態
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。