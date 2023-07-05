TNL+ 2023/07/05,
政治

面對「換侯」困境，國民黨現在只能力挺侯友宜求個「玉碎瓦全」

面對「換侯」困境，國民黨現在只能力挺侯友宜求個「玉碎瓦全」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

事到如今，朱主席只剩下兩條路：一條是由下而上的「換侯」，另一條是堅持與侯爺「同進退」，最後鬧到朱侯一起換。有沒有第三條路呢？有，就是侯爺自己稱病引退，保留點顏面。更頭痛的問題是換掉了侯，要換誰上？

侯爺的民調自徵召後，一個月裡直落「三」，老三便當果然吃得「愈吃愈涮嘴」，但藍營小雞們卻坐不住了。不只有人想組大聯盟，「認鴨作母」拉攏柯P，擺明操作「分離投票」。也有藍委再次提出「防磚條款」，說若總統候選人民調低於15%，黨中央便應考慮在7月23日全代會前「換侯」。

侯爺自然全力反擊，強調自己「打死不退」，呼籲「團結」。去年底還氣勢如虹的藍軍，如今如喪考妣，驚慌失措，「團結團結，一團心結」，「整合整合，整死不合」，連「防磚」都再度出籠。

真讓人感嘆「世事如棋，乾坤莫測」，想引「一頁書」（編按：霹靂布袋戲主角之一）的詩號來為自己辯護，現實上卻演成了「一夜輸」，不到半年就從玉跌成了磚。於是，「換侯」又成了現在至七月底的熱門政治議題，令朱主席陷入兩難。

「防磚」這個詞其實源自2016年。當時國民黨2014年大敗，沒人敢選2016年總統，當時的朱主席辦初選，洪秀柱參選，希能「拋磚引玉」。黨中央為防低民調出線，於是設了「防磚條款」，不料真給她出線了。

一開始洪的民調高達40幾趴，直到她講「一中同表」，才瞬間崩跌到16%。於是在黨內立委壓力下，不得不於9月召開臨時全代會「換柱」，朱主席御駕親征，披掛上陣，結果只拿了381萬票，慘不忍睹，立委也從60多席掉到30幾席，形同腰斬。

所以，即使侯爺選情超級不樂觀，黨中央還是不敢鬆口「換侯」，因為那結果不見得比較好。黨中央現在只能燒著頭毛力挺到底，求個「玉碎瓦全」。

侯爺再不行，也只能當那塊碎掉的「玉」，乞求上天開恩，保留立委席次不減，僅求個「瓦全」。至於四面牆上的那些「磚」呢？被綠營打垮，被柯P挖牆腳挖走，也只能認了，視而不見。黨中央考紀會也只能蹲著「烤雞」，小雞都快跑光了，那還敢出鍘砍人？

qyuyglrg96tmj3tw8d9yp6m934un53
Photo Credit: 中央社
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。