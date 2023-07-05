面對「換侯」困境，國民黨現在只能力挺侯友宜求個「玉碎瓦全」

侯爺的民調自徵召後，一個月裡直落「三」，老三便當果然吃得「愈吃愈涮嘴」，但藍營小雞們卻坐不住了。不只有人想組大聯盟，「認鴨作母」拉攏柯P，擺明操作「分離投票」。也有藍委再次提出「防磚條款」，說若總統候選人民調低於15%，黨中央便應考慮在7月23日全代會前「換侯」。

侯爺自然全力反擊，強調自己「打死不退」，呼籲「團結」。去年底還氣勢如虹的藍軍，如今如喪考妣，驚慌失措，「團結團結，一團心結」，「整合整合，整死不合」，連「防磚」都再度出籠。

真讓人感嘆「世事如棋，乾坤莫測」，想引「一頁書」（編按：霹靂布袋戲主角之一）的詩號來為自己辯護，現實上卻演成了「一夜輸」，不到半年就從玉跌成了磚。於是，「換侯」又成了現在至七月底的熱門政治議題，令朱主席陷入兩難。

「防磚」這個詞其實源自2016年。當時國民黨2014年大敗，沒人敢選2016年總統，當時的朱主席辦初選，洪秀柱參選，希能「拋磚引玉」。黨中央為防低民調出線，於是設了「防磚條款」，不料真給她出線了。

一開始洪的民調高達40幾趴，直到她講「一中同表」，才瞬間崩跌到16%。於是在黨內立委壓力下，不得不於9月召開臨時全代會「換柱」，朱主席御駕親征，披掛上陣，結果只拿了381萬票，慘不忍睹，立委也從60多席掉到30幾席，形同腰斬。

所以，即使侯爺選情超級不樂觀，黨中央還是不敢鬆口「換侯」，因為那結果不見得比較好。黨中央現在只能燒著頭毛力挺到底，求個「玉碎瓦全」。

侯爺再不行，也只能當那塊碎掉的「玉」，乞求上天開恩，保留立委席次不減，僅求個「瓦全」。至於四面牆上的那些「磚」呢？被綠營打垮，被柯P挖牆腳挖走，也只能認了，視而不見。黨中央考紀會也只能蹲著「烤雞」，小雞都快跑光了，那還敢出鍘砍人？