TNL+ 2023/07/06,
政治

沒參加過抗日、剿匪，也不是「老黃埔」——親共退將陳廷寵究竟是什麼背景？

沒參加過抗日、剿匪，也不是「老黃埔」——親共退將陳廷寵究竟是什麼背景？
中共官媒《環球網》網頁截圖

我們想讓你知道的是

如果觀看陳廷寵父子的歷史，先是父親加入與汪精衛政權關係不清不楚的「頑軍」，後來則是兒子加入了孫立人部隊。汪精衛象徵親日，孫立人象徵親美的話，陳廷寵在2020年批評執政黨「要做美日的走狗」的言論，恐怕第一個就罵到了自己。

前陸軍總司令陳廷寵將軍，最近在接受對岸《環球時報》訪談時批評國軍就算延長義務役時間達一年，仍舊「腦袋空空怎麼打仗」，引發巨大爭議。筆者無意否定陳廷寵將軍過去建軍備戰的貢獻，也不否認當前的國軍還有許多進步空間。然而身為一位退役將領，當著中共官方媒體的面公然批評國軍，實在是有些不妥。

更何況陳廷寵從1991年到1993年足足當了兩年陸軍總司令，當今國防部還有陸軍的許多決策者都是陳廷寵的老部下。如果他們確實存在「腦袋空空怎麼打仗」的問題，那陳廷寵本人一點責任都沒有嗎？陳廷寵將軍當著敵人的面羞辱的不只是國軍，同時也羞辱了他自己。而且還是在黃埔建軍99周年之際接受中共官方媒體的採訪，更是令人無法接受。

談到這裡，大概很多人會產生刻板印象，認為陳廷寵是類似郝柏村或者許歷農那樣的老黃埔。在中國大陸就參加了對日抗戰與國共內戰，到台灣後持續效忠蔣家父子，直到晚年因為台獨運動興起才不再堅持過往「漢賊不兩立」的立場。當然如果要按照改革開放後，中國大陸關於「第三次國共合作」的論述來看，陳廷寵肯定還是那種從一開始就堅決反對美國介入兩岸事務的中華民族主義者。

其實這些對傳統外省軍人的刻板印象都是錯誤的，至少不能套用在陳廷寵身上。因為陳廷寵一生只有兩點與郝柏村相同，一是他們兩人都是來自江蘇省鹽城的同鄉，二是他們兩人都擔任過陸軍總司令，其餘之外再無其他。他與許歷農唯一的相同之處，則只是兩人晚年都公開表達了自己「不再反共」的政治立場，而且在這方面陳廷寵比起許歷農可能只有過之而無不及。

1931年出生的陳廷寵沒有參加過對日抗戰，日本投降時他還不過是個14歲的青少年而已，他也沒有在中國大陸參加過任何一場與共產黨的戰爭。陳廷寵也絕非我們一般印象中的「老黃埔」，事實上他是隨孫立人創辦的第4軍官訓練班入伍生總隊來到台灣的，若從這一點來看，他更不會符合中共論述中「反美民族主義者」的形象了，至少一開始並非如此。

聊聊陳廷寵的背景

在深入談陳廷寵如何從反共變成「不反共」以前，筆者要先討論陳廷寵的成長經歷。筆者沒有訪問過陳廷寵將軍，但是國防部在2006年出版了《陳廷寵上將訪問記錄》，對陳廷寵在中國大陸時代的成長紀錄有所涉及。不過這本書籍因為不明原因，沒有為包括國家圖書館在內的國內主要圖書館收藏，根據一些鄉民的說法，國防部以該書涉及機密為由不提供給圖書館。

說機密其實言過其實，因為《陳廷寵上將訪問記錄》其實在網路上是可以買得到二手書的，只是價格大多相當昂貴，從490到5980新台幣都有。當然讀者們可能會問，490新台幣其實稱不上很貴，但是如果從二手書的角度去看其實還是不太便宜的。到底陳廷寵的書裡面隱藏了什麼絕世情報，讓國防部不想公開給百姓看，然後又能在網路上賣出那麼貴的價錢？

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