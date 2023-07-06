沒參加過抗日、剿匪，也不是「老黃埔」——親共退將陳廷寵究竟是什麼背景？
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如果觀看陳廷寵父子的歷史，先是父親加入與汪精衛政權關係不清不楚的「頑軍」，後來則是兒子加入了孫立人部隊。汪精衛象徵親日，孫立人象徵親美的話，陳廷寵在2020年批評執政黨「要做美日的走狗」的言論，恐怕第一個就罵到了自己。
前陸軍總司令陳廷寵將軍，最近在接受對岸《環球時報》訪談時批評國軍就算延長義務役時間達一年，仍舊「腦袋空空怎麼打仗」，引發巨大爭議。筆者無意否定陳廷寵將軍過去建軍備戰的貢獻，也不否認當前的國軍還有許多進步空間。然而身為一位退役將領，當著中共官方媒體的面公然批評國軍，實在是有些不妥。
更何況陳廷寵從1991年到1993年足足當了兩年陸軍總司令，當今國防部還有陸軍的許多決策者都是陳廷寵的老部下。如果他們確實存在「腦袋空空怎麼打仗」的問題，那陳廷寵本人一點責任都沒有嗎？陳廷寵將軍當著敵人的面羞辱的不只是國軍，同時也羞辱了他自己。而且還是在黃埔建軍99周年之際接受中共官方媒體的採訪，更是令人無法接受。
談到這裡，大概很多人會產生刻板印象，認為陳廷寵是類似郝柏村或者許歷農那樣的老黃埔。在中國大陸就參加了對日抗戰與國共內戰，到台灣後持續效忠蔣家父子，直到晚年因為台獨運動興起才不再堅持過往「漢賊不兩立」的立場。當然如果要按照改革開放後，中國大陸關於「第三次國共合作」的論述來看，陳廷寵肯定還是那種從一開始就堅決反對美國介入兩岸事務的中華民族主義者。
其實這些對傳統外省軍人的刻板印象都是錯誤的，至少不能套用在陳廷寵身上。因為陳廷寵一生只有兩點與郝柏村相同，一是他們兩人都是來自江蘇省鹽城的同鄉，二是他們兩人都擔任過陸軍總司令，其餘之外再無其他。他與許歷農唯一的相同之處，則只是兩人晚年都公開表達了自己「不再反共」的政治立場，而且在這方面陳廷寵比起許歷農可能只有過之而無不及。
1931年出生的陳廷寵沒有參加過對日抗戰，日本投降時他還不過是個14歲的青少年而已，他也沒有在中國大陸參加過任何一場與共產黨的戰爭。陳廷寵也絕非我們一般印象中的「老黃埔」，事實上他是隨孫立人創辦的第4軍官訓練班入伍生總隊來到台灣的，若從這一點來看，他更不會符合中共論述中「反美民族主義者」的形象了，至少一開始並非如此。
聊聊陳廷寵的背景
在深入談陳廷寵如何從反共變成「不反共」以前，筆者要先討論陳廷寵的成長經歷。筆者沒有訪問過陳廷寵將軍，但是國防部在2006年出版了《陳廷寵上將訪問記錄》，對陳廷寵在中國大陸時代的成長紀錄有所涉及。不過這本書籍因為不明原因，沒有為包括國家圖書館在內的國內主要圖書館收藏，根據一些鄉民的說法，國防部以該書涉及機密為由不提供給圖書館。
說機密其實言過其實，因為《陳廷寵上將訪問記錄》其實在網路上是可以買得到二手書的，只是價格大多相當昂貴，從490到5980新台幣都有。當然讀者們可能會問，490新台幣其實稱不上很貴，但是如果從二手書的角度去看其實還是不太便宜的。到底陳廷寵的書裡面隱藏了什麼絕世情報，讓國防部不想公開給百姓看，然後又能在網路上賣出那麼貴的價錢？
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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