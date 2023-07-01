2023/07/01,
音樂

【2023金曲獎】鄭宜農《水逆》連奪最佳台語女歌手、台語專輯，感謝台灣#MeToo運動打造更安全環境

【2023金曲獎】鄭宜農《水逆》連奪最佳台語女歌手、台語專輯，感謝台灣#MeToo運動打造更安全環境
鄭宜農獲得金曲34最佳台語女歌手、最佳台語專輯。Photo Credit: 關鍵評論網 王祖鵬 攝

我們想讓你知道的是

鄭宜農最後也提及台灣近期的#metoo運動，她說，「我想要在這邊由衷的感謝每一位近期把自己傷疤揭露在大家面前的每一個人，辛苦你們了，我希望這段時間的紛紛擾擾跟這段時間的討論，可以給我們一個更有安全感、更透明的環境，讓我們可以做自己該做、想做、夢想、覺得要做的事情。」

歌手鄭宜農一舉拿下台語最佳女歌手、最佳專輯兩項大獎，她在致詞時也提及最近在台灣社會進行的#MeToo運動，感謝這麼多人勇於發聲。

鄭宜農是出身宜蘭的獨立音樂創作歌手，2011年發行首張個人專輯《海王星》，2013年組了「猛虎巧克力」樂團擔任主唱，並在2013年發行《夜工廠》、2015年發行《怡君》專輯。2017年發行第二張個人專輯《Pluto》，2019年發行第三張個人專輯《給天王星》，2022年3月，推出個人首張全台語創作專輯《水逆》。

《水逆》這張專輯是繼《給天王星》這張音樂階段的總結，鄭宜農以「溝通」，使用不熟練的台語創作，作為《水逆》專輯核心，並一舉入圍6項大獎，目前已拿下最佳台語專輯以及台語歌后。《水逆》是鄭宜農一邊學習一邊創作，將過去自我的累積全數刪除，重新以新生兒的姿態開啟整張專輯的創作之旅，從頭呼應專輯的溝通核心。

鄭宜農在獲得台語最佳女歌手時笑稱，「完蛋了，我第一次做台語專輯就句點」，她表示很榮幸可以跟底下的幾位歌手一起入圍，「我真的是一個台語菜鳥，我真的誠惶誠恐，謝謝你們，大家都是我很尊敬的人」。

鄭宜農表示，她感謝台語，「這個語言教會我低頭，它教我慢下來，教我認真去思考每一個字句的重量，我覺得在我做完這張專輯後，我應該有變成一個不太一樣的創作者和歌者。那我想這個不太一樣應該是好的吧！」

鄭宜農最後也提及台灣近期的#MeToo運動，她說，「我想要在這邊由衷的感謝每一位近期把自己傷疤揭露在大家面前的每一個人，辛苦你們了，我希望這段時間的紛紛擾擾跟這段時間的討論，可以給我們一個更有安全感、更透明的環境，讓我們可以做自己該做、想做、夢想、覺得要做的事情。」

鄭宜農在後台時表示，《水逆》這張專輯的概念，是來自己身的率先發想，「以前寫了一些台語歌，然後收到滿多鼓勵，我就斗膽想說試試看創作台語專輯，後來發現真的很困難，但是我們團隊還是一起克服了。」

鄭宜農也提到自己唱台語歌的困難，「台語歌對我的難，是因為有很多音韻上面要調整，尤其是那個『口氣』要咬出來，我確實也花了很多時間老師們幫我雕琢，那我也覺得，在錄完這張專輯之後，我有變成一個更好的歌者，即使不是唱台語歌也是。」

鄭宜農也說，其實自己非常想拿作詞人獎，但沒拿到還是非常榮幸能和每位老師一起入圍，「接下來我也會繼續努力，繼續創作，而關於未來的計畫也要先賣個關子。」

最後，鄭宜農在領獎前台時，提及台灣今年延燒的「MeToo」運動，鄭宜農在後台也補充：「提到這件事，就是想要表達一些支持，我覺得這是一個很困難的時期，可是也是一個很重要的時期，希望大家可以理解，這件事情很重要，當然也希望之後整體環境有一些改變。

最佳台語女歌手獎（粗體為得獎者）

  • 蔡家蓁／無礙
  • 黃妃／回想
  • 鄭宜農／水逆
  • 蔡秋鳳／憐朱安
  • 曹雅雯／禁

最佳台語專輯獎（粗體為得獎者）

  • 水逆／火氣音樂股份有限公司
  • 邊緣轉生術 Holy Gazai 創銘實業股份有限公司
  • 格／顏社企業有限公司
  • 萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司
  • 憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司
  • 禁／滾石國際音樂股份有限公司

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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