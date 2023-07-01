【2023金曲獎】鄭宜農《水逆》連奪最佳台語女歌手、台語專輯，感謝台灣#MeToo運動打造更安全環境
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鄭宜農最後也提及台灣近期的#metoo運動，她說，「我想要在這邊由衷的感謝每一位近期把自己傷疤揭露在大家面前的每一個人，辛苦你們了，我希望這段時間的紛紛擾擾跟這段時間的討論，可以給我們一個更有安全感、更透明的環境，讓我們可以做自己該做、想做、夢想、覺得要做的事情。」
歌手鄭宜農一舉拿下台語最佳女歌手、最佳專輯兩項大獎，她在致詞時也提及最近在台灣社會進行的#MeToo運動，感謝這麼多人勇於發聲。
鄭宜農是出身宜蘭的獨立音樂創作歌手，2011年發行首張個人專輯《海王星》，2013年組了「猛虎巧克力」樂團擔任主唱，並在2013年發行《夜工廠》、2015年發行《怡君》專輯。2017年發行第二張個人專輯《Pluto》，2019年發行第三張個人專輯《給天王星》，2022年3月，推出個人首張全台語創作專輯《水逆》。
《水逆》這張專輯是繼《給天王星》這張音樂階段的總結，鄭宜農以「溝通」，使用不熟練的台語創作，作為《水逆》專輯核心，並一舉入圍6項大獎，目前已拿下最佳台語專輯以及台語歌后。《水逆》是鄭宜農一邊學習一邊創作，將過去自我的累積全數刪除，重新以新生兒的姿態開啟整張專輯的創作之旅，從頭呼應專輯的溝通核心。
鄭宜農在獲得台語最佳女歌手時笑稱，「完蛋了，我第一次做台語專輯就句點」，她表示很榮幸可以跟底下的幾位歌手一起入圍，「我真的是一個台語菜鳥，我真的誠惶誠恐，謝謝你們，大家都是我很尊敬的人」。
鄭宜農表示，她感謝台語，「這個語言教會我低頭，它教我慢下來，教我認真去思考每一個字句的重量，我覺得在我做完這張專輯後，我應該有變成一個不太一樣的創作者和歌者。那我想這個不太一樣應該是好的吧！」
鄭宜農最後也提及台灣近期的#MeToo運動，她說，「我想要在這邊由衷的感謝每一位近期把自己傷疤揭露在大家面前的每一個人，辛苦你們了，我希望這段時間的紛紛擾擾跟這段時間的討論，可以給我們一個更有安全感、更透明的環境，讓我們可以做自己該做、想做、夢想、覺得要做的事情。」
鄭宜農在後台時表示，《水逆》這張專輯的概念，是來自己身的率先發想，「以前寫了一些台語歌，然後收到滿多鼓勵，我就斗膽想說試試看創作台語專輯，後來發現真的很困難，但是我們團隊還是一起克服了。」
鄭宜農也提到自己唱台語歌的困難，「台語歌對我的難，是因為有很多音韻上面要調整，尤其是那個『口氣』要咬出來，我確實也花了很多時間老師們幫我雕琢，那我也覺得，在錄完這張專輯之後，我有變成一個更好的歌者，即使不是唱台語歌也是。」
鄭宜農也說，其實自己非常想拿作詞人獎，但沒拿到還是非常榮幸能和每位老師一起入圍，「接下來我也會繼續努力，繼續創作，而關於未來的計畫也要先賣個關子。」
最後，鄭宜農在領獎前台時，提及台灣今年延燒的「MeToo」運動，鄭宜農在後台也補充：「提到這件事，就是想要表達一些支持，我覺得這是一個很困難的時期，可是也是一個很重要的時期，希望大家可以理解，這件事情很重要，當然也希望之後整體環境有一些改變。
最佳台語女歌手獎（粗體為得獎者）
- 蔡家蓁／無礙
- 黃妃／回想
- 鄭宜農／水逆
- 蔡秋鳳／憐朱安
- 曹雅雯／禁
最佳台語專輯獎（粗體為得獎者）
- 水逆／火氣音樂股份有限公司
- 邊緣轉生術 Holy Gazai 創銘實業股份有限公司
- 格／顏社企業有限公司
- 萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司
- 憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司
- 禁／滾石國際音樂股份有限公司
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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