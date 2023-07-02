兩位黑人大法官針鋒相對，美國「平權招生爭議」如何在非裔社群激起漣漪？

文：Taylor Mei

美國最高法院6月29日推翻了一項已經實施逾40年、且為教育界中最具爭議的「優惠性差別待遇法案」（又稱平權法案，Affirmative Action），裁定禁止國內大學在招生過程中考慮申請人的種族因素。不過，最高法院做出的決定，也再度激起正方與反方間，對於可能產生後果的論辯。

哈佛、北卡羅來納大學遭質疑招生種族歧視

根據《NPR》報導指出，因先前美國長春藤名校哈佛大學（Harvard University）與北卡羅來納大學（University of North Carolina）在招生入學時，一定程度地依照學生的種族進行評斷，因此該法案在近日遭最高法院裁定為違法憲法。

在哈佛大學一案中，最高法院懷疑該校歧視亞裔美籍學生；在北卡羅來納大學的案中，最高法院則質疑招生委員是以種族作為主要錄取依據。值得注意的是，保守派學生倡議組織「大學生公平錄取組織」（Students for Fair Admissions, SFFA）皆對兩所大學的招生入學有影響力。

30日最高法院以6比3的結果做出裁定，而這個數字，也恰好為自由派與保守派法官的比例。這項法案的意見書草稿由首席大法官羅勃茨（John Roberts）撰寫，因他發現前述兩所大學的招生入學政策，已違反了第14項修正案中的「平等保護條款」（equal protection clause）。

「不論哈佛或北卡羅來納大學的入學政策立意多麼『良善』，依舊違反了過往法院的裁決。」羅勃茨在草稿中寫道。此外他也指出，學校依舊可以參考學生對於種族如何影響自己人生的說明，但這並不會只是透過一篇小論文或是其他類似的形式。

法案推翻背後，兩非裔大法官交鋒

根據《CNN》報導，此法案的推翻，也與美國最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas），與去（2022）年就職的最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）之間的交鋒，有著緊密關聯。