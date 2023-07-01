【2023金曲獎】頒獎人艾怡良大出包！最佳單曲製作人獎得主上台講完感言，發現得獎是別人

金曲34爆出史上最大烏龍，在頒發單曲製作人獎時，頒獎人艾怡良在台上搞出大烏龍，先是誤念得獎人為本屆評審團主席陳建騏、名字也念錯，而後唸出得獎者為入圍者之一的詞曲創作人陳建瑋。直到陳建瑋上台領獎，並且發表完得獎感言之後，兩人才發現此獎項得主並非為陳建騏、也不是陳建瑋，而是嘟嘟、周已敦。

比起第16屆金曲獎，莫文蔚念不清王力宏、黃立行所搞出的烏龍還要尷尬，也和第12屆金音獎，頒發最佳創作歌手獎，誤頒獎項給ØZI的烏龍類似，同時堪比第89屆奧斯卡，《樂來越愛你》、《月光下的藍色男孩》頒錯獎的尷尬。

單曲製作人獎得主嘟嘟，為「JADE」主唱/ 吉他手，曾與張惠妹、李樂浩、林宥嘉、田馥甄、ØZI、鄭宜農等多位音樂人以製作、編曲及演出模式合作。除所屬樂團「JADE」今年改以樂團姿態入圍外，嘟嘟個人也是第二度以個人身份入圍「最佳編曲人獎」。

而另一得主周己敦也擁有多重身份，包含音樂製作人、混音師、錄音師。合作對象横跨硬地與主流，包含茄子蛋、草東沒有派對、JADE、ØZI、鄭宜農、周湯豪、艾怡良等人。

兩人的入圍感言則為：「一首能在人們心中被鼓舞、被記住的歌，從來都不是它的製作有多精良，而是它的率真和貼切。簡單的錄製是最適合它的模樣，這種緊湊卻無侷限的創造模式讓我們感到興奮，入圍這個獎項我們想感謝所有的天時地利人和。」

嘟嘟以及周已敦在後台接受訪問時，提及此次的頒獎烏龍時，周已敦說：「我們都平常心，但因為剛剛的小插曲所以心情起伏比較大，得獎還是很開心，但有一點點還沒有反應過來。」

嘟嘟則說：「還是想再說一次，謝謝評審肯定給了我們這個獎，我很開心，我們在做音樂的同時，還是把所有一切自以為專業的層面全部拋掉，完全享受、沈浸在音樂中，把我們想呈現的聲音，用最簡單的方式呈現。」

Photo Credit: 關鍵評論網 王祖鵬 攝 單曲製作人獎得主嘟嘟、周已敦。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航