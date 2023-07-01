【2023金曲獎】頒獎人艾怡良大出包！最佳單曲製作人獎得主上台講完感言，發現得獎是別人
我們想讓你知道的是
金曲34爆出史上最大烏龍，在頒發單曲製作人獎時，頒獎人艾怡良在台上搞出大烏龍，先是誤念得獎人為本屆評審團主席陳建騏、名字也念錯，而後唸出得獎者為入圍者之一的詞曲創作人陳建瑋，直到陳建瑋上台領獎，並且發表完得獎感言之後，兩人才發現此獎項得主並非為陳建騏、也不是陳建瑋，而是嘟嘟、周已敦。
金曲34爆出史上最大烏龍，在頒發單曲製作人獎時，頒獎人艾怡良在台上搞出大烏龍，先是誤念得獎人為本屆評審團主席陳建騏、名字也念錯，而後唸出得獎者為入圍者之一的詞曲創作人陳建瑋。直到陳建瑋上台領獎，並且發表完得獎感言之後，兩人才發現此獎項得主並非為陳建騏、也不是陳建瑋，而是嘟嘟、周已敦。
比起第16屆金曲獎，莫文蔚念不清王力宏、黃立行所搞出的烏龍還要尷尬，也和第12屆金音獎，頒發最佳創作歌手獎，誤頒獎項給ØZI的烏龍類似，同時堪比第89屆奧斯卡，《樂來越愛你》、《月光下的藍色男孩》頒錯獎的尷尬。
單曲製作人獎得主嘟嘟，為「JADE」主唱/ 吉他手，曾與張惠妹、李樂浩、林宥嘉、田馥甄、ØZI、鄭宜農等多位音樂人以製作、編曲及演出模式合作。除所屬樂團「JADE」今年改以樂團姿態入圍外，嘟嘟個人也是第二度以個人身份入圍「最佳編曲人獎」。
而另一得主周己敦也擁有多重身份，包含音樂製作人、混音師、錄音師。合作對象横跨硬地與主流，包含茄子蛋、草東沒有派對、JADE、ØZI、鄭宜農、周湯豪、艾怡良等人。
兩人的入圍感言則為：「一首能在人們心中被鼓舞、被記住的歌，從來都不是它的製作有多精良，而是它的率真和貼切。簡單的錄製是最適合它的模樣，這種緊湊卻無侷限的創造模式讓我們感到興奮，入圍這個獎項我們想感謝所有的天時地利人和。」
嘟嘟以及周已敦在後台接受訪問時，提及此次的頒獎烏龍時，周已敦說：「我們都平常心，但因為剛剛的小插曲所以心情起伏比較大，得獎還是很開心，但有一點點還沒有反應過來。」
嘟嘟則說：「還是想再說一次，謝謝評審肯定給了我們這個獎，我很開心，我們在做音樂的同時，還是把所有一切自以為專業的層面全部拋掉，完全享受、沈浸在音樂中，把我們想呈現的聲音，用最簡單的方式呈現。」
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
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房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。