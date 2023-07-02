越總理范明正結束訪中行：中越兩國仍存歧異，美越安全關係也未升級
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在越南總理范明正結束訪華行程後不久，美國海軍羅納德·里根號航空母艦也於6月30日離開越南峴港，正式宣告結束在越南為期五天的港口訪問。觀察人士表示，雖然中越簽署了多項協議，但南海爭議未解，北京很有可能暗中對河內施壓。至於美越關係，專家認為，儘管雙方共同面對來自中國的威脅，但仍難成為安全盟友。
文：林柏宏
在越南總理范明正結束訪中行後沒多久，美國一艘航母也離開越南峴港，宣告為期五天的訪問已劃下句點。觀察人士表示，雖然中越簽署了多項協議，但南海爭議未解，北京很有可能暗中對河內施壓。至於美越關係方面，專家認為，儘管雙方共同面對來自中國的威脅，但仍難成為安全盟友。
越南總理范明正（Pham Minh Chinh）結束訪中行後，中國官媒《人民網》週五（6月30日）發出《中華人民共和國和越南社會主義共和國聯合新聞公報》，表示范明正於6月25日至28日對華訪問期間，會見了中國國家主席習近平，並與國務院總理李強舉行會談，「就新形勢下進一步加強和深化中越全面戰略合作及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成一系列重要共識」。
另據《新華社》消息，習近平指出，今年是中越建立「全面戰略合作夥伴關係」15週年，「兩國各層級交往日益密切，我同阮富仲總書記達成的共識正在得到落實」；范明正則說，越方堅定奉行一個中國政策，並支持習近平「提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議」，且將繼續「積極參與共建『一帶一路』，深化各領域合作，推動越中關係不斷向前發展」。
這是范明正出任越南總理後首次對中國進行訪問。觀察人士表示，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）才於去年10月在中共20大會議後，成為第一位訪華的外國領袖，相隔不過幾個月，越南總理又開啟中國行，顯示兩國高層近期維持良好互動。此外，范明正此次還率領部長級官員一同赴華，可見河內希望能在近期儘速落實雙方達成的倡議與合作。
中越簽署多項協議 但未觸及戰略基建合作
澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）政治學榮休教授、地區安全事務專家塞耶（Carlyle Thayer）告訴《美國之音》：「越南總理已經七年沒有訪問北京了。因此，這顯示繼2022年10月兩國總書記會晤以恢復高層交往後，他們就擴大『全面戰略夥伴關係』達成了非常廣泛的共識。范明正訪中期間，越中就四個領域達成協議並簽署備忘錄，因此現在（雙邊）部長、部屬及地方官員將要開展一系列合作活動。」
據《河內時報》（Hanoi Times）6月27日報導，這四項協議涵蓋出入境管理、市場監督、智慧口岸及研究管理東京灣（Gulf of Tonkin，又譯北部灣）海洋環境的研究和管理。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域戰略與政治研究項目資深副研究員哈晃合（Ha Hoang Hop，音譯）也對《美國之音》表示，兩國將利用范明正此次訪中行簽署的這些協議作為基礎，持續為雙邊關係取得實質進展。
然而，儘管雙方簽署多項協議，但美國華府智庫威爾遜中心研究員、「東協專家」電子報創辦人帕拉梅斯瓦蘭（Prashanth Parameswaran）認為，由於兩國未觸及戰略基建合作等敏感議題，可見雙方並未深入交流，彼此仍存有戒心。
帕拉梅斯瓦蘭以書面回覆美國之音稱：「基於越南和中國是鄰居，邊境貿易管理等領域對雙方來說都是有意義的。不過，由於越南仍對中國抱持警惕，戰略基礎設施項目等領域的合作仍將受到一些限制。」
南中國海爭議未解
越南一直以來對中國保持警戒的部分原因，與後者在南中國海持續不斷的擴張行為有關。雖然東協部分國家主張擁有南中國海主權，但北京依據其「九段線」主張，宣稱幾乎整個南中國海都為其領土，並在此片海域修建軍事設施，導致其與其他主權聲索國爭端不斷，其中又以中國和越南兩國近年來在此爆發的衝突最為嚴重。
不過，中越雙方也趁范明正訪華期間試圖商討棘手的南海議題。中國國務院總理李強26日在與范明正舉行會談後指出，願同越方堅持通過對話協商管控分歧，「加快『南海（南中國海）行為準則磋商』，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動」。
根據越南官媒《越通社》消息，范明正則建議雙方落實《關於解決越中邊界領土問題的基本原則協議》，以「符合包括1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在內的國際法的和平方式解決爭端和分歧；全面有效落實《東海（指南中國海）各方行為宣言》」。
然而，儘管越南官媒稱，越中雙方已就南中國海爭議及「維護和平穩定的重要性達成共識」，但英國智庫 「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員比爾·海頓（Bill Hayton）指出，兩國多年來對南中國海的主權歧見，不太可能僅透過一場會議就得以消弭。
海頓告訴美國之音：「中國和越南過去50年來一直無法達成共識，我現在也看不到這種情況發生變化。他們同意的是和平解決分歧、建立建設性關係以及所有一貫的語調，但很明顯，南中國海已成為中越之間的重要熱點問題。」
海頓：北京恐向河內施壓
此外，雖然中越在檯面上就兩國主權爭端保持平和語調，試圖為緊張局勢降溫，但海頓推測，北京可能趁范明正訪華之際，在檯面下對其施壓，希望越南取消與印尼的海上合作，以讓中國持續鞏固其在南中國海的戰略利益。
海頓說：「我認為目前中國正試圖向越南施壓，要求其取消與印尼的聯合開發項目，這個項目位於印尼海岸、及中國『U形線』（或稱『九段線』）主張範圍內。 但中國不想向印尼施壓，所以他們一直向越南施壓。」
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