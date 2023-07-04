美國最高法院符合保守價值的四大宣判，是拜登競選連任求之不得的彈藥
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在這四個案件看來，保守派當道的最高法院，並非「共和黨」的捍衛者，而是「保守價值」的捍衛者。否則，在選區劃分案上，就不會作出有利民主黨的判決。於是，在政治上的實際效果就是對共和黨大大不利。
最近幾天，美國保守派法官佔優勢的最高法院接連判了四項「大案」，均引起廣泛爭議。
按照時間先後順序：第一，6月8日，阿拉巴馬選區地圖案（Merrill v. Milligan）和6月27日北卡選區地圖案（Moore v. Harper）。第二，6月29日，哈佛和北卡大學招生「種族歧視」案（Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard Collegeand Students for Fair Admissions v. University of North Carolina）。第三，6月30日，設計自由案（303 Creative LLC v. Elenis）。第四，6月30日，兩項學生貸款案（Biden v. Nebraska and Department of Education v. Brown）。
四項大案中，除了第一項傾向自由派，其他三件都傾向保守派。它們都為美國政治帶來重要影響。
去（2022）年幾乎同時，最高法院判決了墮胎權案件，推翻了70年代最高法院有關墮胎權問題的判決，即聯邦可以用隱私權為理由保護婦女墮胎的權利。
雖然這個法案不等於「禁止墮胎」，但失去了聯邦保護，一些保守州就可以利用州法限制墮胎權，很多州原先因違憲而「暫緩生效」的反墮胎法案立即生效。從效果而言，一小半州的婦女墮胎權被大大限制了。這讓美國婦女的墮胎權一下子倒退了五十多年，引起全球譁然。
從當時這宗判決開始，人們就開始疑問，這個「現代歷史上最保守」的最高法院到底會走多遠。因為其中最保守的那個大法官在當時的「附和意見書」中宣稱，60年代的「華倫法庭」（Warren Court）的歷史性判決，幾乎每個都違反了憲法原則，必須一一「糾正」。
一年後的這幾個判決，讓我們有一些初步的概念。
選區重劃
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線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
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- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
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步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
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