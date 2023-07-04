TNL+ 2023/07/04,
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美國最高法院符合保守價值的四大宣判，是拜登競選連任求之不得的彈藥

美國最高法院符合保守價值的四大宣判，是拜登競選連任求之不得的彈藥
Photo Credit: GettyImages

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在這四個案件看來，保守派當道的最高法院，並非「共和黨」的捍衛者，而是「保守價值」的捍衛者。否則，在選區劃分案上，就不會作出有利民主黨的判決。於是，在政治上的實際效果就是對共和黨大大不利。

最近幾天，美國保守派法官佔優勢的最高法院接連判了四項「大案」，均引起廣泛爭議。

按照時間先後順序：第一，6月8日，阿拉巴馬選區地圖案（Merrill v. Milligan）和6月27日北卡選區地圖案（Moore v. Harper）。第二，6月29日，哈佛和北卡大學招生「種族歧視」案（Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard Collegeand Students for Fair Admissions v. University of North Carolina）。第三，6月30日，設計自由案（303 Creative LLC v. Elenis）。第四，6月30日，兩項學生貸款案（Biden v. Nebraska and Department of Education v. Brown）。

四項大案中，除了第一項傾向自由派，其他三件都傾向保守派。它們都為美國政治帶來重要影響。

去（2022）年幾乎同時，最高法院判決了墮胎權案件，推翻了70年代最高法院有關墮胎權問題的判決，即聯邦可以用隱私權為理由保護婦女墮胎的權利。

雖然這個法案不等於「禁止墮胎」，但失去了聯邦保護，一些保守州就可以利用州法限制墮胎權，很多州原先因違憲而「暫緩生效」的反墮胎法案立即生效。從效果而言，一小半州的婦女墮胎權被大大限制了。這讓美國婦女的墮胎權一下子倒退了五十多年，引起全球譁然。

從當時這宗判決開始，人們就開始疑問，這個「現代歷史上最保守」的最高法院到底會走多遠。因為其中最保守的那個大法官在當時的「附和意見書」中宣稱，60年代的「華倫法庭」（Warren Court）的歷史性判決，幾乎每個都違反了憲法原則，必須一一「糾正」。

一年後的這幾個判決，讓我們有一些初步的概念。

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