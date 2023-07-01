日本記者入境香港被拒，曾被海關盤問

（中央社）港區國安法上路3年，曾在反送中運動期間赴香港採訪並出版《香港示威戰記》一書的日本記者小川善照，於29日入境香港被拒，30日遭遣返。

據《日本產經新聞》報導，目前為自由記者的小川善照於29日晚間抵達香港國際機場，然而在辦理入境手續時遭海關人員帶到另一個房間進行盤問，問題包含「打算要到香港的哪些地方」、「香港友人的姓名」等。

隨後，他於30日被要求在「拒絕入境通知書」上簽名，並強制遣返日本。從頭到尾都沒有向他說明被拒絕入境的理由。

報導引述小川的說法表示，不知道被拒絕入境的理由，也未在香港發表可能造成問題的言論。然而他也提到「可能是在日本的言行，因此被拒絕入境」。

根據公開資訊，小川長期關注香港的民主運動，曾於2014年採訪雨傘運動，2019年間赴港採訪反送中運動，並將見聞彙整出版「香港示威戰記」，同時也共同著作《現場見證 香港鎮壓的可怕真相》。

據報導，本次小川善照入境香港的目的是希望觀察香港回歸26年後的樣貌。

事件發生後，由日本人與香港人組成的非政府組織「日本香港民主連盟」於粉絲專頁發布聲明，譴責香港政府在沒有理由的情形下拒絕日本記者入境並遣返。

日本香港民主聯盟發言人葉錦龍在文中表示，香港政府雖未明言拒絕小川入境的原因，但他猜測與小川過去的採訪和著作的觀點有關。

他說，香港與日本擁有免簽證協議，在國安法施行3週年時出現有記者被拒絕入境，對新聞自由及任何人進出香港的自由有憂慮。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex