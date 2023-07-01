2023/07/01,
政治

香港主權移交26年，李家超：要居安思危

香港主權移交26年，李家超：要居安思危
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李家超表示，香港雖然整體大致平穩，但有國家對中國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部也潛伏了軟對抗的破壞力量，因此大眾仍須提高警惕，自發維護國家安全。

（中央社）今天（1日）是香港主權移交26年，特首李家超指出，香港已在復常快車道上全速前進，但又提要居安思危，香港內部潛伏了軟對抗的破壞力量。

據《香港01》報導，李家超在「七一」的慶祝酒會上致詞時作上述表示。

他表示，香港雖然整體大致平穩，但有國家對中國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部也潛伏了軟對抗的破壞力量，因此大眾仍須提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

李家超並提，中共總書記習近平去年七一訪港時的講話，指出習提出的「四個必須、四個希望」成為本屆政府施政藍圖，建立「以結果為目標」的實幹團隊。

李家超並說，香港終擺脫經濟陰霾，轉向正成長，今年首季經濟成長為2.7%，扭轉連續4個季度下跌的情況；每月住戶收入上升2.1%；首5個月來港旅客突破千萬大關；旅遊及消費帶動香港經濟復常。

他指，雖然香港進出口依然較弱，加上外圍環境仍存在不明朗因素，但國家的「十四五規劃」、大灣區、一帶一路等策略都帶給香港無限機遇，預計今年經濟增長將會是正數，預料達3.5%至5.5%左右。

李家超也提及，他希望能儘快讓香港市民「上樓」，政府在動屋、土地供應方面正在全力提速、提量、提效。

他指，現在公屋輪候時間已封頂，由6.1年下降至5.3年，加上政府推出簡約公屋，相信可再縮短輪候時間至4.5年。

今天是港車北上的起動日。李家超稱，港車北上讓港人輕鬆開車到內地旅遊、經商等，更可拉近人民距離，對香港充滿信心。

這是李家超首次以特首身分主持「七一」主權移交紀念酒會。

此外，據《香港電台》報導，李家超接受《南方網》專訪時提到國家安全方面說，留意到目前有一些「破壞分子」潛伏在社會不同領域，不時採取「軟對抗」方式來干擾政府施政。

他稱，港府努力爭取在今年內或最遲明年，完成「基本法」第23條立法。第23條立法不是交差，如果只考慮盡快完成任務而忽略某些潛在風險，「會對不住憲制責任，對不住香港和國家」。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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