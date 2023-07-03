對海峽兩岸「愛俄者」來說，俄羅斯「普聖帝」是普亭或是普里戈任，其實沒有分別

這次俄羅斯傭兵集團瓦格納叛變，雖然只持續了一天就結束，以首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）宣告收兵，飛往白羅斯告終，可筆者認為這場失敗的兵變只是為俄國接下來的動亂拉開序幕。這不是筆者第一次寫文討論瓦格納，過去筆者就曾經以俄羅斯版的武裝親衛隊形容瓦格納，代表這支部隊是普亭手下最能打的部隊。

結果俄羅斯正規軍的表現比筆者想的還要失敗，導致現在瓦格納不只是最能打的俄國部隊，而且還可能是唯一能打的。如果這支戰力最強的私人部隊都起來反抗普亭，那麼俄軍接下來在烏克蘭的表現會如何，筆者認為只會加倍的失敗。普里戈任雖然聲稱自己反抗的不是普亭，而是普亭身邊的昏庸無能的軍事領袖，可是從中國歷史上來看，有幾個「清君側」是真的只清「側」的？

既然發動了兵變，普里戈任當然就是以推翻普亭政權為首要目標，那麼為什麼這個兵變只持續一天就結束？目前有很多不同的說法，有的指出是因為普里戈任的家人遭普亭的特務控制住，還有的強調瓦格納只有8000人響應兵變。到底真相為何？答案恐怕不是我們一時半刻能講明白的，唯一能確定的是白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在幕後扮演了關鍵角色。

當然這樣的結果，對兩岸的俄羅斯支持者而言無疑是鬆了一口氣，他們慶幸普亭又渡過了一次難關，否則自己從2014年以來所深信不疑的「真理」將徹底崩盤。但筆者認為愛俄者們不要高興的太早，因為普亭的危機其實才剛剛開始而已，且俄羅斯政府與瓦格納的敵對關係，不會隨著普里戈任飛往白羅斯而結束。

這點從普亭在政變後一露面，就大罵普里戈任「賣國」，且強調「兇手」必將受到懲罰這點看出來。無論普亭給普里戈任做了什麼樣的承諾，最後都會想辦法讓普里戈任以及他的家人生不如死，對於瓦格納的眾將士，尤其是參與過兵變的眾將士也一定會予以「削藩」。無論如何，俄羅斯最能打，且唯一能打的部隊已成為了歷史，普亭的威望也一去不復返了。

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俄國版本的袁世凱

瓦格納並不是一般的俄國軍隊，而是普亭手下最能打的，且唯一能打的部隊。普里戈任甚至還有一個外號叫「普亭的大廚」，他過去與普亭的私人關係絕對非同小可，因此瓦格納的叛變不能視為一般部隊的叛變。其性質類似於希姆萊（Heinrich Himmler）率領武裝親衛隊反抗希特勒，這是我們研究軍史的人所難以想像的。

雖然瓦格納沒有兵變成功，而且很快就可能走入歷史，人員會被打散後併入俄軍，可是光是從烏克蘭戰局的角度來看，這個結果已經實非不利於俄羅斯。既然瓦格納是唯一能打的部隊，那麼未來俄軍面對烏克蘭軍隊的反攻將會更加吃力，至少普亭沒有能力繼續在烏克蘭境內發動攻勢，將完全陷入被動狀態。