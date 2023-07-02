【東南亞週報】星數千人參加LGBTQ+活｜洪森臉書帳號被暫停｜越總理首次出訪中國

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第229期，為讀者挑選2023年6月24日至6月30日期間，有關新加坡、菲律賓、柬埔寨、越南、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

新加坡｜聲援LGBTQ+家庭多樣性 星數千人參加「粉紅點」活動

一年一度新加坡支持同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒（LGBTQ+）人士的「粉紅點」（Pink Dot）活動6月24日於芳林公園（Hong Lim Park）登場，此為星國去年10月廢除將男男性行為視為犯罪的刑法377A條文後的首次集會。今年活動主題定為「歡慶所有家庭」，旨在展現LGBTQ人士社群家庭的多樣性，期盼所有的家庭都能找到一席之地。



新加坡「粉紅點」活動自2009年開始舉辦，今年邁入第15年。活動發言人陳松輝表示，認為LGBTQ+社群對家庭構成威脅的想法非常荒謬，這不僅分裂社會，還可能分裂家庭。他認為，這個社群人士的父母經常在孤立和缺乏支持中掙扎，社會壓力和錯誤訊息放大了恐懼和羞恥感，使情況更加複雜。主辦方希望透過此次活動，讓這些父母有機會獲得關於LGBTQ+社群的訊息，並認識有相同處境父母。



星國多位國會議員和政治人物也出席活動以示支持，包括文化、社區及青年部兼社會及家庭發展部高級政務次長蔡瑞隆、行動黨議員吳順喜、工人黨議員何廷儒和蔡慶威，以及前進黨非選區國會議員潘群勤等。活動從下午進行到晚上，吸引數千人到場與會。

菲律賓｜亞銀核准10億美元貸款 助菲採購電動公車

亞洲開發銀行（ADB）本週核准提供菲律賓10億美元的貸款，用於採購1000多輛電動公車和符合歐洲汽車廢氣排放標準的柴油公車，協助菲國第三大城達沃市大眾運輸工具現代化。

亞洲開發銀行聲明指出，亞銀提供的貸款，將會協助菲律賓部署國內第一個電動公車專案，除了用於採購車輛之外，也資助在達沃市建設智慧化的上千個公車站牌，以及公車總站等設施。亞銀專員表示，希望藉由低碳的大眾運輸系統支持城市高速的經濟成長。自2015年開始，亞銀即開始提供達沃市技術援助專案，協助其進行公車系統的升級。此專案預估可協助達沃市減少來自大眾運輸的碳排放量達60%，另外每日運客量預計可達80萬人次。

菲律賓承諾至2030年將溫室氣體排放量減少至75%。能源部稍早宣布至2028年的電動車輛推廣目標，以提升國內電動載具的使用，促進交通部門的減碳轉型。而目前在菲律賓，吉普尼（Jeepney）為常見的交通工具，每輛車可容納15至20人，且可隨招隨停；燃燒柴油的吉普尼也被視為是空氣污染與碳排來源。菲律賓政府預計在2023年底前逐步淘汰老舊的吉普尼，並改用較為環保的引擎、油電混合車或電動車，然成本高昂，引起吉普尼司機罷工抗議。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 菲律賓達沃街頭

柬埔寨｜洪森臉書涉煽動暴力 Meta委員會提議暫停帳號

柬埔寨總理洪森被指控在其臉書（Facebook）上煽動對他的政治對手使用暴力，這促使社交媒體平台的監督委員會建議立即暫停他的臉書和Instagram（IG）帳號六個月。負責對臉書及IG做出具有約束力的內容審核專家委員會於6月29日宣布，其內容審核員犯了一項錯誤，因為他們允許洪森在其臉書上發出威脅政治對手的演講影片。

該委員會表示，洪森的威脅性言論雖具「新聞價值」，但不能成為該影片保留在臉書上的充分理由。另外，該委員會指出，臉書這次允許該演講在網上保留，放大了洪森煽動暴力的效果，可能影響柬埔寨將舉行的全國選舉。該委員會在其26頁的報告中寫道：「洪森利用社交媒體放大對其對手的威脅，使其傳播更廣，造成的傷害也比他在沒有臉書的情況下能夠造成的傷害更大。」該報告將柬埔寨總理的行為定義為「嚴重違反行為」。

該委員會補充，洪森利用這些平台煽動對政治反對派使用暴力，考慮到他的過往歷史、政府的人權侵犯行為，以及即將到來的選舉，暫停其帳號為需要立即采取得行動。根據路透社的報導，臉書所屬公司Meta已同意刪除原始的直播演講影片。臉書現在有60天的時間來決定是否接受委員會的建議，並暫停洪森的臉書和IG帳號。

值得一提的是，洪森似乎在6月29日關閉其臉書帳號。他在關閉帳號時表示，他將從臉書轉向使用即時通訊平台Telegram，以便能夠接觸更多的人，但並未提及該影片。除此之外，洪森也說明他離開臉書的另一原因是因為有大量冒充他的假帳號存在。

Photo Credit:GettyImages 柬埔寨總理洪森。

越南｜越總理范明正首次出訪中國 持續發展全面戰略夥伴關係

越南總理范明正6月25日出訪中國，參加世界經濟論壇的新領軍者年會（AMNC），並會晤中國國家主席習近平、國務院總理李強、人大委員長趙樂際等要職，此為范明正上任首次出訪中國。

范明正在6月26日會晤李強，李強指出希望中越關係更上新台階，加快「一帶一路」、「兩廊一圈」合作，以及「南海行為準則」的磋商。而范明正則建議中方儘快越南農水產品進口，以及儘早讓越南在成都和海南省海口設立貿易辦事處，強化雙邊貿易。雙方表示，會尊重彼此在海洋議題上的權益，根據國際法以和平方式解決爭端和分歧。兩位領導人此次也共同見證越中出入境管理、北部灣海洋環境等合作協議簽訂。

今年適逢越南與中國雙邊建立「全面戰略夥伴關係」15週年，於此同時，越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）也與中國防長李尚福會面，李尚福強調，中國願意加強與越南高層級的軍事合作。越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）則向中國外長秦剛表示，持續發展全面戰略夥伴關係是越南對外政策的要務。越南目前已與俄羅斯、中國、印度、南韓以及澳洲共五國建立全面戰略夥伴關係。

Photo Credit: GettyImages 越南總理范明正（左）和中國總理李強於年6月 26日在北京人民大會堂。

緬甸｜緬軍再對村莊進行空襲 導致平民10死15傷