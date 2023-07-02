瓦格納啟示錄：西方思考如何維持俄羅斯「敗而不潰」，習近平也只敢「動口不動手」
我們想讓你知道的是
不論俄羅斯未來的國運如何？普亭的命運，以及他不可一世的英名，則早已蕩然無存。事實上，這對於他在東方的難兄難弟習近平而言，當然會有更大的警示作用：只要戰端一啟，就像打開潘朵拉的盒子，你永遠無法預測會跑出哪些意想不到的「么蛾子」。
文：黃澎孝
宛如鬧劇般的瓦格納兵變雖然迅速平息了。但是，對於普亭、對於俄烏戰爭，對於俄羅斯乃至於對於整個歐洲都留下了發人深省的警訊。
首先，瓦格納兵變當然意謂著俄烏戰場上，師老兵疲的俄軍已呈軍心不穩的現象。普亭再不面對現實，早日撤軍，吐出俄羅斯自2014年以來侵佔的烏克蘭領土，極有可能會讓俄羅斯重蹈前蘇聯入侵阿富汗的覆轍。
至於，俄羅斯到底會不會像前蘇聯那樣的崩潰、裂解？現在已經不是一個假設性的命題，而是業經瓦格納驗證過了。事實上，6月26日瓦格納領導人普里戈任在他發布的錄音中透露：在兵變當天他們的車隊在大白天裡行駛了780公里，距莫斯科不到200公里。這意謂著俄羅斯投入太多兵力在烏克蘭戰場的結果，已經呈現出「後方空虛」的現象。
但是，更險惡的情況是，瓦格納公開的兵變行動，居然未受到沿途俄軍的阻擋，只有另一支半私人武裝的車臣部隊宣稱馳援莫斯科。然而，這又預示著兩派軍閥混戰，頗有ㄧ觸即發的可能。換言之，極可能引爆一場俄羅斯內戰。
更令人不寒而慄的是，瓦格納ㄧ度控制在俄羅斯南部頓河畔的羅斯托夫（Rostov-on-Don）是俄羅斯南部軍區司令部所在地，該司令部一直在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中扮演關鍵角色。很有可能貯存有戰術性核武。
這又意謂著，像瓦格納那樣一個由監獄囚犯和亡命之徒組成的傭兵集團，很有可能會有獲得核子武器的機會。換言之，萬一擁有4000多枚核彈頭的核大國政權崩潰的話，必然連帶衍生核武器擴散的風險。
事實上，當瓦格納兵變爆發之初， 俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫就曾在受訪時表示，如果俄羅斯核武器落入「強盜」之手，屆時整個世界將處於災難的邊緣。當然，首當其衝的必然是歐洲。
這就使得美國和北約都得要有投鼠忌器的準備，不得不嚴肅思考，如何讓「後俄烏戰爭」的俄羅斯，仍能保持一個「敗而不潰」的穩定政權？就此而言，反而提供了俄羅斯比較有利的談判籌碼。
然而，不論俄羅斯未來的國運如何？普亭的命運，以及他不可一世的英名，則早已蕩然無存。
事實上，這對於他在東方的難兄難弟習近平而言，當然會有更大的警示作用：打仗可不能儘打如意算盤，只要戰端一啟，就會像打開了潘朵拉的盒子，你永遠無法預測會跑出哪些意想不到的「么蛾子」。
至於中共所謂的武統台灣，其戰爭的難度與風險，顯然數十倍於烏克蘭。我們相信當習近平眼睜睜地看著普亭入侵烏克蘭後，一路灰頭土臉，最後還落得眾叛親離的下場，當然必有助於習近平謹守「君子動口不動手」的風範，老老實實地「安享晚年」。台海和平從而又得到更大的保障了。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：瓦格納啟示錄，普亭敗局已定，俄羅斯會隨之陪葬嗎？未來歐洲歲月會靜好嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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