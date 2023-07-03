綠營支持者焦慮賴清德「老派」形象，但為改而改恐怕適得其反

文：風城小花卷

隨著大專院校座談、幼兒園處置失據之後，2024年總統選情出現標誌性轉變，綜合各間民調數據，侯友宜跌落第三，柯文哲衝高且與賴清德在伯仲之間。面對柯文哲的急起直追，綠營支持者間的焦慮感明顯增強，也對賴清德的形象定位提出不少建議。對於這個議題，這篇文章先說一個結論：賴清德定位沒問題，的確有需要改進的空間，但千萬不要為改而改，變成適得其反。

一、民調暗示的危機，侯下柯上，賴柯伯仲之間

六月中下旬時，新北幼兒園疑似不當餵藥案的風波，乍看之下因衛福部檢驗結果未檢出苯二氮平類而告一段落。但這段時間以來，侯友宜各種比照當年恩恩案的責任迴避，以及叫陣賴清德「交待」檢調的作法，促使民意看破侯友宜只是以選舉角度處理幼兒安全事件，導致父母與祖父母票源大崩盤。

加上在大專院校諸如「兩性平權，雙方要上班，零到六歲國家養」等無邏輯的回答，讓侯友宜的形象大幅落後給上一任總統候選人韓國瑜，得到沒有草的草包稱號。侯友宜的自我炸裂，飛散出來的選票寶箱，由票源重疊度較高的柯文哲幾乎什麼都不用做，自動接收，支持度便像搭電梯一樣自動爬升。

《TVBS》一度公布柯文哲第一的民調，不只是震撼了國民黨陣營，對於宣布參選以來，長期穩定領先的賴清德陣營而言，也絕非一句機構效應便能否定侯下柯上的趨勢。綠營支持者面對局勢變化的敏感反應，則是反應在對於賴清德老派形象的焦慮。

Photo Credit: 中央社

二、屁股有幾根毛都知道，老派的優缺點

賴清德在今年年初競選民進黨主席時，曾表示台南的政治人物屁股有幾根毛，市民都知道。以賴清德從政的經歷，這句話意味著台灣民眾對於賴清德這號人物，熟悉程度不但相當高，也高於之前都是幕僚政務官的侯友宜與尚未從政不到十年的柯文哲。

由於經過各種檢驗，賴清德在形象上的優缺點也顯而易見。優點是能攻擊的部分早就轟炸好幾輪，沒有新素材，很難對賴清德造成傷害；缺點自然也是因為選民很熟悉，要改變反而容易失分。

舉個2019年民進黨總統初選的例子，當時賴清德跑去看電影，幕僚在粉專上幫他加上墨鏡特效。在當時就已經過氣的特效，並沒有幫賴清德增添年輕的氣息，反倒更加顯老，而且是跟不上時代潮流的老。

老派是資深政治人物的宿命，但宿命也可以有扭轉機會。老派的優點有穩重、見證過大風大浪、能夠給人安心感；缺點則有固執、倚老賣老、習慣用過去的經驗處理事情而拒絕接受新知識。

以商界的張忠謀、曹興誠為例，至今仍與業界保持緊密聯繫，不只是保持開放心態，甚至還接觸跨領域的知識；另一方面，適度展現外界較不清楚的專業，也會給人眼睛一亮的新鮮感，像是日本上皇明仁，是蝦虎魚研究專家，累積發現十個以上的新物種。

賴清德律己甚嚴，在台灣政治圈的偶像包袱數一數二重，稍微讓外界知道作為人的一面，反差感可以帶來親切感與親近感，但絕對不是刻意去做出180度大反轉，改穿高腰褲跳抖音，太有目的性的討好，自身的人設會先崩壞。

Photo Credit: 中央社

三、強調台獨不是好的突圍策略

另一項賴清德從政的鮮明特色，是務實的台獨工作者。這一點固然讓賴清德和其他兩位候選人產生明顯對比，卻不是適合在總統大選中過度強調的選項。

正如小笠原欣幸教授的看法，大選期間過度標舉台灣獨立作為主張，將引發美、中，以及國內民意的擔憂，無論是馬英九的不統不獨不武，或是蔡英文的維持現狀，都是向外界宣示根本性變革不會由台灣自行發動。賴清德將自己定位為蔡英文路線繼承者，也是相同的道理。

面對急起直追的對手，會想要下猛藥在段時間內拉開差距是人之常情，只是高舉台獨不會是適合的選項，除了讓對手操作恐懼牌，引發國際壓力外，不會有任何幫助。這是小笠原教授所說「一旦獨派站上台前搶戲，美日都會對此擔憂，民進黨將會輸掉選戰。獨派是否能堅守無名英雄的角色，也是本次選戰的焦點」的真實意義。

Photo Credit: 中央社

四、信賴與陸戰，青年票突圍

分析各家主要民調，賴清德目前在青年支持度是落後的，中老年族群則維持領先；那麼，爭取青年族群的方法是什麼？

日前公布的私立大學學費補助，確實能夠大舉減輕就學生的負擔，也不意外地因為有感，遭到競爭對手各種刻意解讀，目前則呈現議題加分有限而失焦的狀態。

賴清德陣營的突破口也在此處浮現。柯文哲善於使用社群媒體，賴陣營的反擊之道，則是透過目前優於民眾黨的組織系統，比照競選黨主席時，以大量且綿密的實體活動，透過面對面接觸、問答釋疑，將20至40歲的青年族群進一步細分，從40歲往下逐步爭取回來。

柯文哲的青年聲勢，建立在政治圈目前無人能與其競爭新奇有趣的區塊，並試圖引導投票行為，用選票肯定表演；賴清德的長處在於親身接觸的信賴感，並且更有能力以政策和理據溝通。不要盲目捨棄己方優勢而去追逐對手長處，是賴陣營繼續保持領先最好的對策。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：賴清德在2024大選中的定位與對策

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航