歐洲各地「極右翼」政黨正明顯復甦，甚至包括對法西斯歷史敏感的德國
我們想讓你知道的是
數以百萬計的歐洲選民真的轉向極右翼了嗎？還是說這更像是一場抗議投票？還是城市自由派選民和其他保守派選民之間兩極分化的標誌？當我們把政黨描述為「極右翼」時，到底是什麼意思？
法國正處在危機邊緣。
本周，一名來自法國－阿爾及利亞裔家庭的17歲少年在巴黎附近被警察開槍打死，騷亂蔓延到全國各地，從郊區（通常被社會忽視）爆發，人們屏住呼吸。
這種類型的騷亂在法國並非聞所未聞。但強烈的情緒席捲了整個國家，無論是同情警察還是同情郊區和受害者家屬的人。自2005年夏天以來，這種情緒在法國從未出現過。
雖然馬克宏總統顯然在努力控制局勢，但他的極右翼政治對手馬琳勒龐（Marine Le Pen）在安全問題上有著強硬立場和反移民論調，很可能最終在民意調查中受益。
放眼歐洲的南、北、東、西，你會看到不同風格的極右翼政黨——懷舊民族主義、民粹民族主義、帶有新法西斯根源的極端保守主義等等——正在明顯復甦。
可以追溯到歐洲20世紀反納粹和反法西斯義大利的毀滅性戰爭的古老禁忌——大多數選民認為你不應該再投票給極右翼，主流政黨拒絕與極右翼組織合作。這一禁忌正在逐漸被侵蝕。
2000年，我住在維也納，當時中右翼首次與極右翼自由黨（Freedom Party）組成聯合政府。成為了世界各地的頭條新聞。歐盟甚至對維也納實施了外交制裁。
現在，歐盟第三大經濟體義大利由梅洛尼（Giorgia Meloni）領導，她是一個有新法西斯根源的政黨的領導人。在芬蘭，經過三個月的辯論，極右翼民族主義者「芬蘭人黨」最近加入了聯合政府。
在瑞典，堅決反對移民、反對多元文化主義的「瑞典民主黨」是議會中的第二大黨，支持著右翼聯合政府。
上周日在希臘，三個極右翼政黨贏得了足夠的席位進入議會，而在西班牙，有爭議的民族主義政黨「民聲黨」（Vox）——自1975年法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）去世以來西班牙第一個成功的極右翼政黨——在最近地區選舉中的表現超出了所有人的預期。
有傳言稱，他們可能會在三周後的全國大選後與保守黨組建聯合政府。
然後是波蘭和匈牙利極端保守、有獨裁傾向的政府。
這樣的例子不勝枚舉。
甚至包括對其法西斯歷史如此敏感的德國。
民意調查顯示，極右翼政黨德國「另類選擇黨」（AfD）領先於總理舒爾茲的「社會民主黨」（SPD），或與之並駕齊驅。上周末，一名德國另類選擇黨候選人首次贏得地方領導職位。社民黨稱其為「政治破壩者」。
到底發生了什麼事？數以百萬計的歐洲選民真的轉向極右翼了嗎？還是說這更像是一場抗議投票？還是城市自由派選民和其他保守派選民之間兩極分化的標誌？當我們把政黨描述為「極右翼」時，到底是什麼意思？
看看一些主流政客的強硬態度，尤其是在選舉之前，在移民問題上，比如中右翼的荷蘭首相馬克．呂特（Mark Rutte），或者安全問題，我說的是自稱中間派的馬克宏。
歐洲對外關係委員會主任馬克．倫納德（Mark Leonard）說，我們正面臨巨大的悖論。
一方面，近年來許多主流政客都從極右翼手中攫取口號或立場，希望搶走他們的支持者。但透過這樣做，他們幫助極右翼看起來更主流。
與此同時，歐洲的一些極右翼政黨有意向政治中心靠攏，希望吸引更多中間派選民。
以對俄羅斯的態度為例。許多極右翼政黨，如義大利的聯盟黨、法國的馬琳勒龐（Marine Le Pen）和奧地利的自由黨，傳統上與莫斯科關係密切。
在俄羅斯總統普亭全面入侵烏克蘭之後，這種局面變得更加尷尬，導致這些黨派領導人改變了措辭。
馬克．倫納德（Mark Leonard）引用極右翼與歐盟的關係作為他們「中心化」的另一個例子。
你可能還記得，2016年英國脫歐公投後，布魯塞爾擔心會出現骨牌效應——法國脫歐、丹麥脫歐、義大利脫歐等等。
許多歐洲國家當時都有對歐洲持強烈懷疑態度的民粹主義政黨，但這些年來，這些政黨感到有義務停止鼓吹退出歐盟，甚至退出歐元。
對於許多歐洲選民來說，這似乎太激進了。
他們研究了脫歐對英國的社會和政治影響（更不用說熱議的經濟影響了），許多人得出結論，退出歐盟將導致已經非常不穩定的世界進一步不穩定。
想想看：COVID-19疫情大流行，與咄咄逼人、不可預測的俄羅斯為鄰，擔心中國，掙扎於不斷飆升的生活成本，數百萬歐洲家庭仍在承受2008年經濟危機的後遺症。
民意調查顯示，目前歐盟在歐洲人中比過去幾年更受歡迎。
到目前為止，極右翼政黨正在談論改革歐盟，而不是離開歐盟。預計他們將在明年的歐洲議會選舉中表現強勁。
蒙田研究所（Institut Montaigne）駐巴黎歐洲項目主任喬治娜．賴特（Georgina Wright）告訴我，她認為歐洲極右翼的復興在很大程度上源於對政治主流的不滿。例如，目前在德國，五分之一的選民表示他們對聯合政府不滿意。
賴特說，歐洲許多選民被極右翼政黨的直言不諱所吸引，傳統政客在生活的三個關鍵領域似乎沒有明確的答案，這讓人感到明顯的沮喪：
- 與身份相關的問題：恐懼開放邊界以及民族身份和傳統價值觀遭到侵蝕
- 經濟：對全球化的排斥和對子孫後代不能保證擁有更美好未來的怨恨
- 社會正義：一種國家政府無法控制管理公民生活的感覺
你可以看到，這些問題也滲入了歐洲關於綠色能源的辯論。
今年在荷蘭，右翼民粹主義的「農民-公民運動黨」（Farmer-Citizen Movement）在省級選舉後在議會上院獲得了最多的席位，成為各大政黨的頭條新聞。
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