香港貿發局指7月書展無「禁書名單」，但展出書籍要合法

（中央社）一年一度的香港大型書展將於7月底舉行，主辦單位貿易發展局表示，書展沒有禁書名單，不會預先審查書籍，但展出書籍需要合法。

這場年度書展將於7月19至25日在灣仔會議展覽中心舉行，有超過30個國家或地方的760家書商參加。

由於香港國安法實施後，一些涉及北京「六四事件」及「反送中運動」書籍先後遭公共圖書館下架，因此，外界關注這項年度書展是否同樣禁止某類書籍展出或販售。

貿發局副總裁張淑芬日前向媒體表示，沒有設立禁書名單，也沒有預先審查書籍的問題，全靠書商自律。

她說，書展的規定很簡單，只要是非暴力、非淫褻、非不雅，而且符合香港法令，貿發局都歡迎參展。

被問到去年至少有3家書商被拒參展，張淑芬說，每年都有書商被拒參展，她不評論相關個案。

2020年，香港書展因為COVID-19疫情爆發而停辦，2021年恢復舉辦，但2020年實施的香港國安法令書展變得敏感，個別書商因為曾展覽敏感書籍而被拒參展，能夠參展的書商也不敢展出敏感書籍，以免違法。

在去年舉辦的書展中，原先報名參展的山道文化就被貿發局通知不能參展，公司負責人楊子俊猜測，其中原因可能涉及書店此前參展時曾展出的敏感書籍。

2021年書展復辦時，時事評論員劉銳紹就曾說，國安法為書展帶來政治壓力，當時他也有新書無法展出。

在香港國安法實施後，官方圖書館先後把一些敏感書籍下架，行政長官李家超月前回應媒體詢問時說，公共圖書館須確保館藏內容合適，但即使相關書籍下架，市民仍可在私人市場看到，也可以買到。

管理公共圖書館的康文署指出，任何書籍如果涉嫌違反香港法令、危害國安，又或內容意識不良、與事實明顯不符，公共圖書館有責任下架覆檢，確定沒有上述問題後，便會重新上架。

另外，《明報》日前引述書商次文化堂社長彭志銘說，目前市場較差，加上國安法實施後沒有甚麼好題材，政治題材書籍沒人講、沒人看，在作品減少下，銷量也下跌，因此決定今年不參展。

他同時表示，一些非政治評論書籍也被公共圖書館下架，影響市民閱讀風氣，但當局沒有清楚解釋，也沒有清晰的下架規則。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex