侯友宜延攬金溥聰同台韓國瑜拼鞏固基本盤，民進黨估藍綠對決勢必提前開打

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜民調不佳，近日先延攬前國安會秘書長金溥聰，昨（1）日再與前高雄市長韓國瑜同台，還於晚間在臉書發文強調「韓國瑜是我的楷模」；藍營認為，侯韓合體對選戰很有助益。

侯友宜被徵召代表國民黨參選總統前備受期待，但定於一尊後，卻因新北幼兒園疑似餵藥案、大學演講表現遭質疑等事件影響聲勢與支持度，多份民調落於第3，讓支持者倍感焦慮。

近日侯友宜先是延攬金溥聰擔任競選辦公室執行長負責坐鎮操盤，昨日並首度與韓國瑜在黃復興黨部活動同台，拉攏深藍支持、鞏固基本盤的意味十足。

中廣董事長趙少康受訪指出，黃復興辦活動讓侯友宜與韓國瑜合體，意義非同小可；希望昨日同框後，真的可以齊心合作通力合作，讓藍軍能歸隊。

趙少康強調，黃復興是深藍中的深藍，若能團結鞏固，侯友宜民調馬上就會到30%，接著就會衝過35%，但若不團結，侯友宜的民調肯定不會高；因此，侯友宜民調能否有起色、能不能當選，黃復興絕對是重中之重。

國民黨立委賴士葆表示，黨內現在兵分多路協助侯友宜，包含黨主席朱立倫領導黨組織、前立法院長王金平帶領現任與卸任立委、金溥聰操盤空戰，而侯友宜昨日與韓國瑜合體，加上前總統馬英九已表態力挺等，後勢不可小覷。

至於朱立倫與金溥聰是否會爭執選戰主導權，賴士葆說，朱立倫已公開感謝金溥聰在侯友宜選戰辛苦情況下願意來幫忙，相信不會有搶主導權的情形；且媒體報導也指出，侯友宜辦公室與朱立倫、金溥聰都有面對面溝通。

侯友宜昨日在黃復興會慶致詞時，主動提及過去戰役讓韓國瑜身心俱疲，一定要記取教訓。

侯友宜晚間再透過臉書發文說，韓國瑜在上次總統大選竭盡全力奮戰到底，即便身心俱疲，仍然堅持不懈，「這份精神，是我的楷模」。他也要誠摯表達，過去做得不夠多、不夠好的地方，讓大家煩惱憂心，「反省與檢討，是我責無旁貸該做的事」。

黨內人士分析，侯友宜昨日主要是強調他與中華民國、國民黨是密不可分的，盼藉此破除深藍支持者的疑慮，同時也向韓國瑜表達出友善的態度。

不過昨日會中，韓國瑜與黃復興黨部主委季麟連在致詞時，皆未說出「支持侯友宜」。黨內人士說，侯友宜與韓國瑜同框，可視為是團結整合的一個開端，而如何進一步化解深藍支持者對侯友宜的疑慮，還需進一步觀察。

民進黨估：為了「甩柯撇郭」，藍綠對決勢必提前開打

（中央社）前國安會秘書長金溥聰加入國民黨總統參選人侯友宜陣營掌兵符，民進黨評估，金溥聰對國民黨具有穩定軍心作用，為了「甩柯撇郭」，藍綠對決勢必提前開打，立法院下次臨時會將是藍綠對決首戰。

國民黨總統參選人侯友宜6月27日表示，在他親自拜託下，前國安會秘書長金溥聰已加入競選團隊。對於金溥聰重掌選戰兵符，民進黨秘書長許立明日前特別提醒黨內，密切注意金溥聰加入後的侯陣營團隊重組，以及柯文哲將訪新加坡行程。

對於金溥聰加入侯友宜團隊的後續影響，民進黨黨內人士指出，總統大選有媒體民調指稱侯友宜仍是第3名，但根據黨內所掌握最新資訊，賴清德穩居第一、侯友宜支持度已超越柯文哲。

這位黨內人士認為，金溥聰掌兵符後，正藍票應可回歸，穩住局勢，且國民黨7月底全代會前想要換侯已不可能，但必須密切觀察，鴻海創辦人郭台銘獨立參選的可能性。

民進黨立委莊瑞雄受訪分析，金溥聰加入戰局後將有不少影響，第一是有望紓解藍營小雞希望柯文哲站台的亂象，部分立委參選人也會較收斂；其次，國民黨全代會前換掉侯友宜的難度也將提升。

莊瑞雄說，侯友宜暫時止血後，等同增加郭台銘獨立參選的困難度，須持續觀察郭台銘後續動作；柯文哲的支持度過去如灌氣球般，但在侯友宜支持度上升後，柯文哲將慢慢消風，回歸藍綠對決態勢。

莊瑞雄認為，金溥聰本身就具有穩定軍心作用，後續則預計會透過加強藍綠對決的手段「趕柯後甩柯」，即讓侯友宜的民調趕上柯文哲、再甩掉柯文哲，讓侯友宜穩居第2。

他說，日前美麗島電子報所做民調尚未出現金溥聰效應，但相信很快會有具體成效，不讓侯友宜再被柯文哲、郭台銘兩邊掏空。

黨內人士說，國民黨要求台美21世紀貿易倡議首批協定內容應由查照改審議，堪稱是藍綠對決的試金石，相較於黑箱服貿，民進黨已經準備好全面備戰，好好論述，選舉還是要端出政策牛肉。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範