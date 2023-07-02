法國暴動邁入第5日：馬克宏取消赴德國是訪問，足球明星姆巴佩推文籲示威者冷靜

法國非裔青少年近日在巴黎西郊遭員警涉殺，引發法國多地動亂。法國內政部表示在暴動第4晚逮捕了1311人，德國總統府昨（1）日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將延後原定今（2）日赴德進行的國是訪問。

連續數日的暴動仍持續，法國輿論已開始出現對示威者不滿的批評。法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）6月30日在推特上貼出新聞稿，表示對青少年之死感到震驚，但他說「暴力什麼也不能解決」。姆巴佩呼籲抗議者冷靜並承擔起責任，此則貼文已獲得近24萬讚。

馬克宏：利用青少年之死合理化暴行，令人無法接受

（中央社）法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，6月30日晚間已連續第4夜發生暴動，他的親友昨（1）日聚集巴黎西郊舉行喪禮，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。

《路透社》報導，17歲的奈爾（Nahel）具有阿爾及利亞和摩洛哥血統，6月27日他在巴黎西部市郊城市南泰爾（Nanterre）一處臨檢站被員警槍殺。當地在夜間發生更多騷亂後，昨晨公車運輸依然暫停服務，該地區一片寂靜。

一名目擊者指稱，約有30名年輕男性在南泰爾市的殯儀館入口處站崗，要求人們不要拍照。

這群哀悼者之中，有一位不具名男子告訴《路透社》：「我們不是喪家的一員，也不認識奈爾，但我們對鎮上發生的事情感到非常難過。因此我們想要表達哀悼之意。」

一位聲稱是奈爾友人的不具名年輕男子表示：「如果你的膚色不對，警察對你來說會更加危險。」

奈爾遭射殺的一幕被人錄影，該事件再次激起都市中的貧窮且種族混居社群對於警察暴力、種族主義的長年不滿。

動亂已在法國各地蔓延開來，包括馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、土魯斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）及里爾（Lille）等城市，建築物及車輛慘遭縱火，商店也被打劫。

Photo Credit: GettyImages 圖為法國民眾為了非裔青少年奈爾（Nahel）遭到員警射殺，上街頭抗議之畫面。

法國內政部表示，當局在暴動第4晚逮捕1311人，第3晚則是有875人被捕，但內政部也推文指稱，第4晚的暴亂程度「較不激烈」。

馬克宏則是以「最堅定態度」譴責過去幾天的暴力行徑，他說有人利用奈爾之死合理化暴行，並稱「利用這名青少年之死是令人無法接受的」。

考量暴動情勢，馬克宏取消赴德國是訪問行程

（中央社）在法國連續4天發生暴動之際，德國總統府昨日宣布，法國總統馬克宏將延後原定今日開始赴德國進行的國是訪問。

《法新社》報導，德國總統府昨日表示：「法國總統馬克宏昨日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通話，告知他有關國內的情況。馬克宏總統也要求延後原定對德國的國是訪問。」

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）另行表示，考慮到法國的情況，馬克宏表達了希望在接下來幾天留在法國。

法國消息人士稱，目前尚未為延期的行程商定新的日期。

史坦麥爾辦公室在聲明中表示，史坦麥爾「對取消訪問感到遺憾，但鑒於鄰國情勢，他能充分理解原因」。

史坦麥爾希望法國「街頭的暴力事件能盡快落幕，而且社會能恢復平靜」。

這次國是訪問被視為法德兩大歐盟（EU）巨頭重振關係的機會，馬克宏原計畫在為期3天的行程中，從西向東跨境訪德。

這次為期3天的訪問原將成為自2000年時任總統席哈克（Jacques Chirac）訪問德國首都柏林（Berlin）以來，法國總統首次赴德國進行國是訪問。

一名法國消息人士表示，雙方皆有「許多見面的機會」，最重要的是，國是訪問是慶祝法德友誼的一種方式，而非嚴正的政治會晤。因此，這次拜訪並不是個好時機。

姆巴佩推文籲抗議者冷靜並承擔責任，獲得近24萬讚

（中央社）法國非裔少年拒攔檢被警察槍殺所引起的騷亂在今日已進入第5天，許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身份轟暴民愚蠢，呼籲停止。

法國一名非裔青少年奈爾近日因拒絕臨檢遭員警射殺，員警疑似濫權暴力，更在事後針對事發經過說謊，引發眾怒，原本抗議警察暴力執法與種族歧視的示威已經偏離正軌，還掀起連5晚的暴力示威。

事件發生城市南泰爾1日下午為受害者舉行葬禮，緬懷氣氛平靜，沒有發生意外衝突。

然而法國其他城市卻不平靜，仍不停傳出洗劫事件，蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾不僅砸毀路邊商家玻璃門窗，也放火焚燒車輛與垃圾桶，甚至到圖書館、學校等機構內縱火。

法國總統馬克宏1日開完歐洲聯盟峰會後馬上返國主持危機會議，同時譴責有些人「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。

1日晚間，當局再度部署4萬5000名警力，並表示「已準備好面對各種可能性」。

情況失去控制，滋事份子的暴力脫序行為造成公家以及民眾私人財物損失，嚴重影響生活，也逐漸引發一般民眾不滿。

由於事件導火線來自非裔青少年與警察執法的爭議，因此暴動份子大多是有移民背景的年輕人。報導指出，許多都是未成年人，因受到社群媒體煽動而作亂。

然而在連續幾天的暴動後，輿論開始出現對示威者的不滿批評，社群媒體上也有移民後裔以「自己人」的身份出面喊話，叫停已失去合理性的騷亂。

具有意見領袖地位法國足球明星姆巴佩6月30日在推特上貼出新聞稿，表示自己和所有法國人一樣，對奈爾之死感到震驚。「我能理解表達憤怒的本質，但不能為其形式背書。暴力什麼也不能解決，更何況後果將無可避免地回到始作俑者與其親友身上。你們破壞的是自己、鄰里與公眾的財物」。