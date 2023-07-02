法國暴動邁入第5日：馬克宏取消赴德國是訪問，足球明星姆巴佩推文籲示威者冷靜
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法國足球明星姆巴佩6月30日在推特上貼出新聞稿，表示自己和所有法國人一樣，對奈爾之死感到震驚。「我能理解表達憤怒的本質，但不能為其形式背書。暴力什麼也不能解決，更何況後果將無可避免地回到始作俑者與其親友身上。你們破壞的是自己、鄰里與公眾的財物」。
法國非裔青少年近日在巴黎西郊遭員警涉殺，引發法國多地動亂。法國內政部表示在暴動第4晚逮捕了1311人，德國總統府昨（1）日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將延後原定今（2）日赴德進行的國是訪問。
連續數日的暴動仍持續，法國輿論已開始出現對示威者不滿的批評。法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）6月30日在推特上貼出新聞稿，表示對青少年之死感到震驚，但他說「暴力什麼也不能解決」。姆巴佩呼籲抗議者冷靜並承擔起責任，此則貼文已獲得近24萬讚。
馬克宏：利用青少年之死合理化暴行，令人無法接受
（中央社）法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，6月30日晚間已連續第4夜發生暴動，他的親友昨（1）日聚集巴黎西郊舉行喪禮，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。
《路透社》報導，17歲的奈爾（Nahel）具有阿爾及利亞和摩洛哥血統，6月27日他在巴黎西部市郊城市南泰爾（Nanterre）一處臨檢站被員警槍殺。當地在夜間發生更多騷亂後，昨晨公車運輸依然暫停服務，該地區一片寂靜。
一名目擊者指稱，約有30名年輕男性在南泰爾市的殯儀館入口處站崗，要求人們不要拍照。
這群哀悼者之中，有一位不具名男子告訴《路透社》：「我們不是喪家的一員，也不認識奈爾，但我們對鎮上發生的事情感到非常難過。因此我們想要表達哀悼之意。」
一位聲稱是奈爾友人的不具名年輕男子表示：「如果你的膚色不對，警察對你來說會更加危險。」
奈爾遭射殺的一幕被人錄影，該事件再次激起都市中的貧窮且種族混居社群對於警察暴力、種族主義的長年不滿。
動亂已在法國各地蔓延開來，包括馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、土魯斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）及里爾（Lille）等城市，建築物及車輛慘遭縱火，商店也被打劫。
法國內政部表示，當局在暴動第4晚逮捕1311人，第3晚則是有875人被捕，但內政部也推文指稱，第4晚的暴亂程度「較不激烈」。
馬克宏則是以「最堅定態度」譴責過去幾天的暴力行徑，他說有人利用奈爾之死合理化暴行，並稱「利用這名青少年之死是令人無法接受的」。
考量暴動情勢，馬克宏取消赴德國是訪問行程
（中央社）在法國連續4天發生暴動之際，德國總統府昨日宣布，法國總統馬克宏將延後原定今日開始赴德國進行的國是訪問。
《法新社》報導，德國總統府昨日表示：「法國總統馬克宏昨日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通話，告知他有關國內的情況。馬克宏總統也要求延後原定對德國的國是訪問。」
法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）另行表示，考慮到法國的情況，馬克宏表達了希望在接下來幾天留在法國。
法國消息人士稱，目前尚未為延期的行程商定新的日期。
史坦麥爾辦公室在聲明中表示，史坦麥爾「對取消訪問感到遺憾，但鑒於鄰國情勢，他能充分理解原因」。
史坦麥爾希望法國「街頭的暴力事件能盡快落幕，而且社會能恢復平靜」。
這次國是訪問被視為法德兩大歐盟（EU）巨頭重振關係的機會，馬克宏原計畫在為期3天的行程中，從西向東跨境訪德。
這次為期3天的訪問原將成為自2000年時任總統席哈克（Jacques Chirac）訪問德國首都柏林（Berlin）以來，法國總統首次赴德國進行國是訪問。
一名法國消息人士表示，雙方皆有「許多見面的機會」，最重要的是，國是訪問是慶祝法德友誼的一種方式，而非嚴正的政治會晤。因此，這次拜訪並不是個好時機。
姆巴佩推文籲抗議者冷靜並承擔責任，獲得近24萬讚
（中央社）法國非裔少年拒攔檢被警察槍殺所引起的騷亂在今日已進入第5天，許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身份轟暴民愚蠢，呼籲停止。
法國一名非裔青少年奈爾近日因拒絕臨檢遭員警射殺，員警疑似濫權暴力，更在事後針對事發經過說謊，引發眾怒，原本抗議警察暴力執法與種族歧視的示威已經偏離正軌，還掀起連5晚的暴力示威。
事件發生城市南泰爾1日下午為受害者舉行葬禮，緬懷氣氛平靜，沒有發生意外衝突。
然而法國其他城市卻不平靜，仍不停傳出洗劫事件，蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾不僅砸毀路邊商家玻璃門窗，也放火焚燒車輛與垃圾桶，甚至到圖書館、學校等機構內縱火。
法國總統馬克宏1日開完歐洲聯盟峰會後馬上返國主持危機會議，同時譴責有些人「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。
1日晚間，當局再度部署4萬5000名警力，並表示「已準備好面對各種可能性」。
情況失去控制，滋事份子的暴力脫序行為造成公家以及民眾私人財物損失，嚴重影響生活，也逐漸引發一般民眾不滿。
由於事件導火線來自非裔青少年與警察執法的爭議，因此暴動份子大多是有移民背景的年輕人。報導指出，許多都是未成年人，因受到社群媒體煽動而作亂。
然而在連續幾天的暴動後，輿論開始出現對示威者的不滿批評，社群媒體上也有移民後裔以「自己人」的身份出面喊話，叫停已失去合理性的騷亂。
具有意見領袖地位法國足球明星姆巴佩6月30日在推特上貼出新聞稿，表示自己和所有法國人一樣，對奈爾之死感到震驚。「我能理解表達憤怒的本質，但不能為其形式背書。暴力什麼也不能解決，更何況後果將無可避免地回到始作俑者與其親友身上。你們破壞的是自己、鄰里與公眾的財物」。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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