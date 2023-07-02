《日經》揭露俄企自中國進口軍用無人機長達數月，其中37架標明「特別軍事行動使用」
我們想讓你知道的是
《日經》調查發現，俄國企業數個月以來一直悄悄填寫海關文件自中國進口無人機，包括被美國制裁的中國最大無人機製造商大疆創新（DJI Technology）所生產無人機，還標註是戰爭使用。目前不清楚中國企業或中國政府是否知情俄國填寫的無人機海關記錄。
（中央社）《日本經濟新聞》調查發現，俄羅斯的民間企業長達數個月自中國企業進口入侵烏克蘭戰爭中使用的無人機。分析俄羅斯海關資料發現，37架無人機被標明是「特別軍事行動使用」。
《日經》報導，中國政府否認給予俄羅斯軍事支援，兩國的武器轉移路徑可能改由企業之間交流。
《日經》透過印度調查公司Exim Trade Data和Export Genius等取得俄國自2022年2月24日至2023年4月30日的清關文件，分析無人機的進口資料。
調查發現，自2022年12月至2023年4月期間，俄國企業從中國以10萬3000美元價格，進口至少37架無人飛行載具（UAV），在清關文件的「商品描述」欄位以俄文載明為「特別軍事行動使用」，這也是俄國對於全面入侵烏克蘭的說法。
自俄國16個月前全面入侵烏克蘭後，北京當局多次否認對俄提供武器用於入侵行動。儘管有資料顯示自俄烏戰爭開打後，俄羅斯從中國進口的無人機數量大幅增加，北京始終否認出口的無人機被用於烏克蘭戰場。
然而，《日經》調查發現，俄國企業數個月以來一直悄悄填寫海關文件自中國進口無人機，包括被美國制裁的中國最大無人機製造商大疆創新（DJI Technology）所生產無人機，還標註是戰爭使用。目前不清楚中國企業或中國政府是否知情俄國填寫的無人機海關記錄。
「特別軍事行動使用」的說明從去（2022）年底開始出現在海關文件上，也是在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令政府增加戰場物資之後。
《日經》發現，俄國企業還向中國企業以超過120萬美元價格，購買了22具能夠偵測並干擾無人機的器材，並以3萬6077美元購入10部堅固的可攜式筆電。商品描述均為軍事用。
分析這37架無人機的來源，根據Exim Trade Data，俄羅斯IT企業Status Compliances今年2月1日以2萬8292美元價格，向中國深圳市可信智能設備科技有限公司購入3架無人機，由深圳市嘉馳機電科技有限公司製造。
這些無人機可搬運物品，起飛重量在25至150公斤。商品描述是民用無人機，但在海關文件加註「俄軍從事特別軍事行動使用」。
從事無人機影像分析的慶應大學教授古谷知之表示，重量超過25公斤的大型無人機可以用於偵察任務，若加以改裝就能用於攻擊。較小型的大疆無人機Mavic 3則可以用於蒐集情資。
另外，根據海關記錄，今年1月和3月，34架大疆製造、總價值7萬5100美元的無人機被運往俄羅斯，每架無人機的起飛重量在250公克至7公斤之間，其中24架為Mavic 3機型。
大疆在發給《日經》的聲明中表示，公司無法核實這些牽涉大疆的海關記錄，也否認記錄裡的公司是大疆的經銷商。
聲明表示，大疆和子公司從去年4月26日起，已經自發性停止對俄羅斯和烏克蘭輸出貨物，也停止在俄烏的業務，但稱公司「無法控制商品一旦脫離我們管理後的用途」。
《日經》詢問俄企Status Compliances，俄國海關記錄顯示該公司曾進口無人機，公司起初表示不清楚有這些訂單，《日經》拿出詳細的交易訊息後，這家公司則否認購買。
海關文件上載明的製造商嘉馳機電，則對《日經》否認曾對俄羅斯出口無人機。根據公司官網，嘉馳機電生產的是導電滑環，並沒有提到無人機。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國究竟會不會向俄羅斯提供武器？相關警告有多少根據？
- 英國《每日電訊報》：中國若軍援俄羅斯將改變戰局，且趁機驗證武器效用為侵台做準備
- 外媒分析瓦格納兵變揭露中俄關係風險，拜登：「賤民」普亭正在輸掉烏克蘭戰爭
- 德智庫：瓦格納兵變暴露普亭體制弱點，《華爾街日報》：中國擔憂中俄夥伴關係生變
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-07-02 《日經》揭露俄企自中國進口軍用無人機長達數月，其中37架標明「特別軍事行動使用」
- 2023-06-30 赦免「叛變首腦」普里戈任引發困惑，俄國媒體不得不向民眾解釋混亂情況
- 2023-06-30 外媒分析瓦格納兵變揭露中俄關係風險，拜登：「賤民」普亭正在輸掉烏克蘭戰爭
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。