2023/07/02,
美加

《捍衛戰士》撤中華民國國旗效應，美軍禁止提供可能屈從中國審查電影協助

《捍衛戰士》撤中華民國國旗效應，美軍禁止提供可能屈從中國審查電影協助
Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

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美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在美國2023財政年度國防政策法中加入相關限制條文，五角大廈也在法案通過後更新與製片公司的合作規則。克魯茲曾痛批好萊塢片商討好中國，遵守中共審查制度，還舉《捍衛戰士》等片為例。

（中央社）美國新聞媒體《Politico》報導，美國國防部已更新與製片公司合作規則，若電影為了能在中國發行而計劃或很可能遵守中國政府的審查要求，便禁止提供這些影片任何協助。

好萊塢電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）去（2022）年上映時，相關問題浮上檯面。當時在電影預告片中，觀眾注意到湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的主角穿的飛行員夾克上，中華民國和日本的國旗被拿掉，顯然是為了安撫中國投資方騰訊。

此舉在美國遭受批評後，加上騰訊據傳撤資，中華民國和日本的國旗才重新出現在最後版本的電影中。

美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在美國2023財政年度國防政策法中加入相關限制條文，五角大廈也在法案通過後更新與製片公司的合作規則。克魯茲曾痛批好萊塢片商討好中國，遵守中共審查制度，還舉《捍衛戰士》等片為例。

根據《Politico》取得的美國國防部最新文件，想要美國軍方協助拍攝的製片公司現在必須承諾，他們不會讓北京對影片進行更動。

根據文件中描述的新規則，「當有可論證的證據證明，影片製作計畫已經或很可能遵守中華人民共和國政府的要求，……而讓內容遭到明顯的審查修改，以促進中華人民共和國的國家利益時」，美國國防部「將不會提供製作協助」。

好萊塢數十年來和美國國防部保持良好的共生關係。五角大廈允許製片公司在軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝，並參與製作過程；美軍則因為電影描繪軍人的正面形象而受益。製片公司和導演則從中獲得如實的拍攝場景和專業技術。

《Politico》報導指出，隨著中國共產黨發展出愈來愈先進的審查及監控工具，包含好萊塢電影公司在內的許多美國公司，試圖在遵守北京要求的同時，也規避在美國本土引起反彈。

《Politico》引述《Puck》的報導，表示中國政府的審查可能是無法預測且相當嚴苛的。中國政府曾要求《蜘蛛人：無家日》的製片方移除自由女神像；另根據《CNN》報導，中國政府也曾要求《巴斯光年》的製作團隊刪除同性接吻的一個小片段。這兩家電影公司皆未遵從這些要求，因此這兩部電影都無法在中國上映。

克魯茲肯定五角大廈修改規定。他說：「中國共產黨在政治宣傳和內容審查方面花費數以十億計美元，多年來好萊塢協助他們審查內容，好讓電影能在中國上映；但同時又與美國政府合作，讓同樣的電影得以製作。」

克魯茲表示，新規範「將強制製片公司只能二選一。我審慎樂觀相信，他們會做出正確的選擇、拒絕中國的勒索。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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