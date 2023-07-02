2023/07/02,
歐洲

西班牙任歐盟輪值主席國首日總理出訪基輔，澤倫斯基盼F-16培訓別再拖拖拉拉

西班牙任歐盟輪值主席國首日總理出訪基輔，澤倫斯基盼F-16培訓別再拖拖拉拉
圖為西班牙擔任歐盟輪值主席國第一天，總理桑傑士（Pedro Sanchez）便出訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基聯合召開記者會。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在與桑傑士一起召開的聯合記者會中，澤倫斯基表示，他希望維爾紐斯的峰會展開之後，烏克蘭能收到戰後加入北約的「邀請」。兩位領袖並發布共同聲明指出，烏克蘭成為歐盟候選國一事，是西班牙擔任歐盟輪值主席國的優先要務。

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評「部分」西方國家在協助培訓烏國飛行員一事上拖拖拉拉；此外，西班牙在接任歐洲聯盟輪值主席國後，總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨（1）日在基輔承諾，歐盟會「明確」挺烏。

《法新社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭迄今16個月，基輔當局表示正在進行「激烈」戰鬥，是上個月發起的反攻行動一部分。

然而，總統澤倫斯基和烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）都對西方武器交付速度緩慢、飛行員培訓欠缺明確計畫表達失望之意。

西班牙擔任歐盟輪值主席國第一天，總理桑傑士便出訪基輔，稱這對烏克蘭申請加盟「展現出清楚明確的政治承諾」。

而北大西洋公約組織（NATO）也即將於本月稍晚在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會，預料將規劃烏國和北約未來的關係。

桑傑士在聯合記者會上告訴媒體說：「未來幾個月，我們將在對歐盟未來至關重要的議題上取得進展，但烏克蘭會是所有討論的核心。」

桑傑士表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）近期對烏克蘭加入歐盟的候選資格發布了臨時評估報告。他補充說：「報告是正面的，顯示出重大進展。」

烏克蘭本週同時表示，該是北約對烏克蘭入會立場表態的時候了。

在與桑傑士一起召開的聯合記者會中，澤倫斯基表示，他希望維爾紐斯的峰會展開之後，烏克蘭能收到戰後加入北約的「邀請」。

兩位領袖並發布共同聲明指出，烏克蘭成為歐盟候選國一事，是西班牙擔任歐盟輪值主席國的優先要務。

聲明還表示，「西班牙支持北約強化與烏克蘭的夥伴關係，作法包括成立北約-烏克蘭理事會等」。

澤倫斯基對桑傑士的支持表達了感謝，但對記者問到西方計劃運送F-16戰機給烏克蘭一事，澤倫斯基聽起來有些無奈。

他說：「我跟你有相同的疑問，這就要問我們尊貴的夥伴了。」

「他們對烏克蘭何時可以取得F-16取得協議了嗎？」他說：「訓練任務還沒有時間表。我認為有些夥伴在拖拖拉拉，至於他們為什麼要這樣？我不知道答案。」

《Politico》引述《路透社》報導，澤倫斯基在與桑傑士的聯合記者會中還警告，俄羅斯佔領的札波利沙核電廠仍然存在「嚴重威脅」。澤倫斯基引述烏克蘭情報機構的消息表示，「由於俄羅斯在技術上已準備好在該廠引發爆炸，而這可能導致輻射釋放。」

俄羅斯新聞機構《TASS》1日報導，澤倫斯基也對近200名個人（主要是俄羅斯人）及291家企業施行了長達10年的制裁。制裁的對象不限於俄羅斯企業，還包括被指控與莫斯科當局保持或恢復聯繫的白羅斯、喬治亞及哈薩克企業。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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