美第四大都會區達拉斯經貿機會快速成長，台廠盼望投入電動巴士等公共運輸商機
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貿協董事長黃志芳觀察，過去20年來達拉斯人口不斷移入，經濟發展機會潛力大，台灣現在已是美國外來重要投資者，主要投資尖端半導體產業，希望台貿中心成立後，可以進一步加強美國南部新科技重鎮跟台灣的交流。
（中央社）美國政府支持電動車、充電樁等基礎建設，德州達拉斯作為美國第四大都會區，具備交通便利特性，人口持續成長下，台灣廠商除了搶進特斯拉供應鏈，也盼望投入電動巴士等公共運輸商機。
作為美國德州金三角之一，不少企業選擇達拉斯作為總部據點，包含德州儀器、美國西南航空、電信巨擘AT&T、豐田汽車北美企業總部等，經貿機會快速成長的達拉斯，也讓中華民國對外貿易發展協會嗅到商機，今年6月，貿協達拉斯台灣貿易中心正式成立。
達拉斯地區跟多條公路接軌，陸上交通十分發達，是美國第四大都會區，僅次於美國紐約、芝加哥跟洛杉磯，人口近800萬人，每年以近20萬人速度成長，如今已是美國中南部的科技、能源、醫療、教育和金融中心，都會區有舊城區，也有嶄新的企業大樓。
貿協董事長黃志芳觀察，過去20年來達拉斯人口不斷移入，經濟發展機會潛力大，台灣現在已是美國外來重要投資者，主要投資尖端半導體產業，希望台貿中心成立後，可以進一步加強美國南部新科技重鎮跟台灣的交流。
達拉斯具備地理位置優勢、交通便利特性，以達拉斯地區捷運局（Dallas Area Rapid Transit, DART）為例，1996年開始營運的輕軌，已發展為美國最長的輕軌系統，同時也提供鐵路、巴士等服務，未來則規劃逐步購置電動巴士。
此外，德州達福國際機場（DFW International Airport）是全美運量第二大的機場，黃志芳評估，台灣投入智慧城市、智慧交通的業者以及台灣網通廠等，都很有機會跟當地交通運輸產業進行合作。
德州過去雖為傳統石化業重鎮，但州政府持續推動發展再生能源，再生能源發電量領先全美，根據美國能源情報署（EIA）統計，2022年風力、太陽能、水力發電約占德州總發電量近3成，近年也逐步發展綠能載具。
現行美國有國防生產法、降低通膨法跟購買美國產品法等規範，身為台灣電動巴士國家隊成員的成運汽車觀察，電動巴士除了符合各項車輛安規之外，得在美國境內設廠、100%使用美國鋼鐵，才有機會拿到相關補助。
成運汽車董事長吳定發先前也喊話，要成為全球電動巴士的主要供應鏈，除了快速前進新加坡市場外，未來不排除進軍印度、巴拉圭與美國市場。
美國近年關注「去中化」議題，參與此次貿協赴美商機開發團的成運汽車代表對《中央社》記者指出，在美國基建法案政策下，不少廠商表達對台灣電動車技術感興趣，「這是很好的切入時機」，未來確實有機會在美國設廠，但各州政策差異大，還在積極評估。
成運汽車代表也說，電動巴士在美國的確還有很大發展空間，德州有地大、稅率低的優勢，以達拉斯地區捷運局規劃購置電動巴士為例，達拉斯就有570台電動巴士需求，若有機會打入達拉斯，有可能帶動其他地區採用意願。
在政策支援下，除了電動巴士成長空間大，25年前已在美國設廠的汽車零配件廠東陽也積極爭取電動車訂單，並成功打入特斯拉（Tesla）供應鏈，今年5月已開始量產交貨，下半年到明年初也規劃供應福斯（Volkswagen）和奧廸（Audi）等大廠電動車關鍵配件。
東陽美國廠總經理Jeff Chen表示，東陽營收來自售後維修市場（AM）和原廠委託製造（OEM）市場，OEM市場目前約占整體營收3成，其中，電動車市場營收約占10%，盼2025年可以增加到25%。電動車是未來趨勢，不管是汽油引擎車或電動車，都會有零配件需求。
Jeff表示，目前美國廠主要針對維修市場需求，透過靠近市場、節省海運時間與成本，讓經銷商在存貨上更有彈性，美國廠房跟倉庫後續還會再擴大，初步規劃3期擴廠計畫，第一期已開始動工，總投資約1600萬美元。
中華電信主管觀察，由於達拉斯地大、公車站地點到民眾住宅區還有一段距離，達拉斯地區捷運局提到在郊區未來可能有無人接駁車需求，這部分可能中華電旗下子公司勤崴在自駕車部分有商機，資訊系統可能要跟其他合作商搭配，才比較有機會打入交通運輸市場。
不過，台廠要踏足達拉斯，除了市場評估、營運成本考量外，台美企業文化差異、是否有完整產業生態系可配合也是一大關鍵。
已經在鳳凰城有設據點的設備廠業者觀察，德州北部的達拉斯地區是重要人才庫來源，包括工程領域、電路板設備相關人才都會密切留意，但是否要在達拉斯設點，必須一併考量周遭是否有完整生態系，才能即時解決客戶問題。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。