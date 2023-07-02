美第四大都會區達拉斯經貿機會快速成長，台廠盼望投入電動巴士等公共運輸商機

（中央社）美國政府支持電動車、充電樁等基礎建設，德州達拉斯作為美國第四大都會區，具備交通便利特性，人口持續成長下，台灣廠商除了搶進特斯拉供應鏈，也盼望投入電動巴士等公共運輸商機。

作為美國德州金三角之一，不少企業選擇達拉斯作為總部據點，包含德州儀器、美國西南航空、電信巨擘AT&T、豐田汽車北美企業總部等，經貿機會快速成長的達拉斯，也讓中華民國對外貿易發展協會嗅到商機，今年6月，貿協達拉斯台灣貿易中心正式成立。

達拉斯地區跟多條公路接軌，陸上交通十分發達，是美國第四大都會區，僅次於美國紐約、芝加哥跟洛杉磯，人口近800萬人，每年以近20萬人速度成長，如今已是美國中南部的科技、能源、醫療、教育和金融中心，都會區有舊城區，也有嶄新的企業大樓。

貿協董事長黃志芳觀察，過去20年來達拉斯人口不斷移入，經濟發展機會潛力大，台灣現在已是美國外來重要投資者，主要投資尖端半導體產業，希望台貿中心成立後，可以進一步加強美國南部新科技重鎮跟台灣的交流。

達拉斯具備地理位置優勢、交通便利特性，以達拉斯地區捷運局（Dallas Area Rapid Transit, DART）為例，1996年開始營運的輕軌，已發展為美國最長的輕軌系統，同時也提供鐵路、巴士等服務，未來則規劃逐步購置電動巴士。

此外，德州達福國際機場（DFW International Airport）是全美運量第二大的機場，黃志芳評估，台灣投入智慧城市、智慧交通的業者以及台灣網通廠等，都很有機會跟當地交通運輸產業進行合作。

德州過去雖為傳統石化業重鎮，但州政府持續推動發展再生能源，再生能源發電量領先全美，根據美國能源情報署（EIA）統計，2022年風力、太陽能、水力發電約占德州總發電量近3成，近年也逐步發展綠能載具。

現行美國有國防生產法、降低通膨法跟購買美國產品法等規範，身為台灣電動巴士國家隊成員的成運汽車觀察，電動巴士除了符合各項車輛安規之外，得在美國境內設廠、100%使用美國鋼鐵，才有機會拿到相關補助。

成運汽車董事長吳定發先前也喊話，要成為全球電動巴士的主要供應鏈，除了快速前進新加坡市場外，未來不排除進軍印度、巴拉圭與美國市場。

美國近年關注「去中化」議題，參與此次貿協赴美商機開發團的成運汽車代表對《中央社》記者指出，在美國基建法案政策下，不少廠商表達對台灣電動車技術感興趣，「這是很好的切入時機」，未來確實有機會在美國設廠，但各州政策差異大，還在積極評估。

成運汽車代表也說，電動巴士在美國的確還有很大發展空間，德州有地大、稅率低的優勢，以達拉斯地區捷運局規劃購置電動巴士為例，達拉斯就有570台電動巴士需求，若有機會打入達拉斯，有可能帶動其他地區採用意願。

在政策支援下，除了電動巴士成長空間大，25年前已在美國設廠的汽車零配件廠東陽也積極爭取電動車訂單，並成功打入特斯拉（Tesla）供應鏈，今年5月已開始量產交貨，下半年到明年初也規劃供應福斯（Volkswagen）和奧廸（Audi）等大廠電動車關鍵配件。

東陽美國廠總經理Jeff Chen表示，東陽營收來自售後維修市場（AM）和原廠委託製造（OEM）市場，OEM市場目前約占整體營收3成，其中，電動車市場營收約占10%，盼2025年可以增加到25%。電動車是未來趨勢，不管是汽油引擎車或電動車，都會有零配件需求。

Jeff表示，目前美國廠主要針對維修市場需求，透過靠近市場、節省海運時間與成本，讓經銷商在存貨上更有彈性，美國廠房跟倉庫後續還會再擴大，初步規劃3期擴廠計畫，第一期已開始動工，總投資約1600萬美元。

中華電信主管觀察，由於達拉斯地大、公車站地點到民眾住宅區還有一段距離，達拉斯地區捷運局提到在郊區未來可能有無人接駁車需求，這部分可能中華電旗下子公司勤崴在自駕車部分有商機，資訊系統可能要跟其他合作商搭配，才比較有機會打入交通運輸市場。

不過，台廠要踏足達拉斯，除了市場評估、營運成本考量外，台美企業文化差異、是否有完整產業生態系可配合也是一大關鍵。

已經在鳳凰城有設據點的設備廠業者觀察，德州北部的達拉斯地區是重要人才庫來源，包括工程領域、電路板設備相關人才都會密切留意，但是否要在達拉斯設點，必須一併考量周遭是否有完整生態系，才能即時解決客戶問題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範