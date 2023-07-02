挺台加拿大議員古柏4日將訪台：深化對台關係乃理所當然，無須畏懼中國
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《加台關係架構法》除了支持台灣參與國際組織和國際貿易協議外，還強調「促進加台進行有意義之安全與防衛合作」、「豁免台灣總統及資深官員非因公務訪加之簽證要求」，以及「加國法律提及指涉外國或其政府時應包括台灣」等， 本質上改變了一中政策的內涵。
（中央社）上個月在加拿大眾議院提出《加台關係架構法》的聯邦議員古柏和其他7名議員將於4日訪問台灣。古柏接受《中央社》訪問強調，加拿大要正視台灣主權現狀，和台灣深化關係乃理所當然，無須畏懼中國。
古柏（Michael Cooper）一向積極為台灣發聲，曾在2020年1月時在加拿大國會上，力挺台灣加入世界衛生組織（WHO），並且在現場大聲拼出台灣的英文「T·A·I·W·A·N」6個字母一炮而紅，也因此有「拼字哥」的稱號。
古柏於2021年6月就曾提出《加台關係架構法》，但同年秋天因加拿大舉行聯邦大選，法案無法繼續推進而作廢。古柏說這次再度提案，是因為加拿大和台灣深化關係極度重要，透過這個法案，正確反映台灣在主權問題上的真實情況，全方面推進加台關係。
他說：「台灣民主自由蓬勃發展，經濟居世界領先地位，是國際社會可靠與負責任的夥伴，加拿大應該認可台灣，而《加台關係架構法》展現了正確的方向。」
古柏舉例，法案中提到要允許台灣駐加機構更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），加國駐台機構更名為「加拿大駐台代表處」（Canadian Representative Office in Taiwan），就是真實反映台灣現狀。「因為台灣駐加機構代表的是所有台灣人民，不是僅代表台北，當然不應該稱為『駐加拿大台北代表處』。」
《加台關係架構法》除了支持台灣參與國際組織和國際貿易協議外，還強調「促進加台進行有意義之安全與防衛合作」、「豁免台灣總統及資深官員非因公務訪加之簽證要求」，以及「加國法律提及指涉外國或其政府時應包括台灣」等， 本質上改變了一中政策的內涵。
這個法案已一讀通過，要挺進二讀、三讀程序還有一段很長的路要走，但古柏說，法案已經獲得許多跨黨派議員的正面反饋。「透過法案可以讓更多人討論台灣議題，我希望不僅在國會上討論，社會各界都要多討論，正視台灣的存在，大家需知道為何台灣與加拿大關係如此重要。」
本星期有8名加拿大聯邦議員將親訪台灣，見證台灣的進步繁榮，其中一人就是古柏，其他還包括蘭茲曼（Melissa Lantsman）、 思貝克（Kyle Seeback）、 巴瑞特（Michael Barrett）、吉努斯（Garnett Genuis）、吉爾（Marilène Gill）、加卓（Marie-Hélène Gaudreau）和阿里雅（Chandra Arya）。
這是一個跨黨派議員訪問團，其中保守黨議員人數最多，加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）對《中央社》表示：「不僅保守黨，包括自由黨、新民主黨和魁人政團黨等許多議員都曾訪問台灣，朝野肯定台灣的成就，與台灣交往利於加拿大。」
古柏並強調，加拿大有權決定如何與世界各國往來，和台灣相處的方式無需顧慮北京想法。
他說：「北京干預加拿大選舉、違法開設警察局、威嚇加拿大人，這都是不能容忍的。我們也看到北京對台灣的恐嚇騷擾，這就是為什麼加拿大提出印太戰略，我們需要和盟友合作，進一步支持台灣。」
《MountainViewToday》報導，古柏表示台灣被排除在國際組織（例如國際民航組織或世界衛生大會）的唯一原因，就是北京的霸凌。「這是不可接受的。」古柏希望加拿大能夠支持台灣參與符合其資格標準的國際組織。
台灣是加拿大第11大的貿易對象，每年雙邊貿易額達到120億美元。古柏表示，台灣生產的高科技產品及服務是加拿大所需的，台灣也能夠成為加拿大能源輸出的目標國。
新聞來源
- 加拿大議員古柏將訪台 曾在國會大聲拼出TAIWAN獲封「拼字哥」[影]（中央社）
- Alberta MP's bill aims to strengthen relations with Taiwan（MountainViewToday）
延伸閱讀
- 加拿大政要、阿根廷醫護與企業界挺台參與WHA，歐盟延續政策支持台灣參與WHO
- 加拿大卑詩省政府宣布在台設立投資貿易辦公室，將台灣視為「重點出口市場」
- 台加關係重大突破，加拿大眾議院委員會公布台灣報告書：台灣未來只能由台灣人民決定
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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