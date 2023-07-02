挺台加拿大議員古柏4日將訪台：深化對台關係乃理所當然，無須畏懼中國

（中央社）上個月在加拿大眾議院提出《加台關係架構法》的聯邦議員古柏和其他7名議員將於4日訪問台灣。古柏接受《中央社》訪問強調，加拿大要正視台灣主權現狀，和台灣深化關係乃理所當然，無須畏懼中國。

古柏（Michael Cooper）一向積極為台灣發聲，曾在2020年1月時在加拿大國會上，力挺台灣加入世界衛生組織（WHO），並且在現場大聲拼出台灣的英文「T·A·I·W·A·N」6個字母一炮而紅，也因此有「拼字哥」的稱號。

古柏於2021年6月就曾提出《加台關係架構法》，但同年秋天因加拿大舉行聯邦大選，法案無法繼續推進而作廢。古柏說這次再度提案，是因為加拿大和台灣深化關係極度重要，透過這個法案，正確反映台灣在主權問題上的真實情況，全方面推進加台關係。

他說：「台灣民主自由蓬勃發展，經濟居世界領先地位，是國際社會可靠與負責任的夥伴，加拿大應該認可台灣，而《加台關係架構法》展現了正確的方向。」

古柏舉例，法案中提到要允許台灣駐加機構更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），加國駐台機構更名為「加拿大駐台代表處」（Canadian Representative Office in Taiwan），就是真實反映台灣現狀。「因為台灣駐加機構代表的是所有台灣人民，不是僅代表台北，當然不應該稱為『駐加拿大台北代表處』。」

《加台關係架構法》除了支持台灣參與國際組織和國際貿易協議外，還強調「促進加台進行有意義之安全與防衛合作」、「豁免台灣總統及資深官員非因公務訪加之簽證要求」，以及「加國法律提及指涉外國或其政府時應包括台灣」等， 本質上改變了一中政策的內涵。

這個法案已一讀通過，要挺進二讀、三讀程序還有一段很長的路要走，但古柏說，法案已經獲得許多跨黨派議員的正面反饋。「透過法案可以讓更多人討論台灣議題，我希望不僅在國會上討論，社會各界都要多討論，正視台灣的存在，大家需知道為何台灣與加拿大關係如此重要。」

本星期有8名加拿大聯邦議員將親訪台灣，見證台灣的進步繁榮，其中一人就是古柏，其他還包括蘭茲曼（Melissa Lantsman）、 思貝克（Kyle Seeback）、 巴瑞特（Michael Barrett）、吉努斯（Garnett Genuis）、吉爾（Marilène Gill）、加卓（Marie-Hélène Gaudreau）和阿里雅（Chandra Arya）。

這是一個跨黨派議員訪問團，其中保守黨議員人數最多，加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）對《中央社》表示：「不僅保守黨，包括自由黨、新民主黨和魁人政團黨等許多議員都曾訪問台灣，朝野肯定台灣的成就，與台灣交往利於加拿大。」

古柏並強調，加拿大有權決定如何與世界各國往來，和台灣相處的方式無需顧慮北京想法。

他說：「北京干預加拿大選舉、違法開設警察局、威嚇加拿大人，這都是不能容忍的。我們也看到北京對台灣的恐嚇騷擾，這就是為什麼加拿大提出印太戰略，我們需要和盟友合作，進一步支持台灣。」

《MountainViewToday》報導，古柏表示台灣被排除在國際組織（例如國際民航組織或世界衛生大會）的唯一原因，就是北京的霸凌。「這是不可接受的。」古柏希望加拿大能夠支持台灣參與符合其資格標準的國際組織。

台灣是加拿大第11大的貿易對象，每年雙邊貿易額達到120億美元。古柏表示，台灣生產的高科技產品及服務是加拿大所需的，台灣也能夠成為加拿大能源輸出的目標國。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範