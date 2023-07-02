法國暴動第5晚大批警力上街維安後情勢稍稍趨緩，馬克宏第2任期仍是危機重重

（中央社）法國非裔青少年奈爾（Nahel）近日因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動，警方在全國各地城市部署數以萬計警力上街維安後，情勢已稍稍趨緩。

《路透社》報導，約4萬5000名警察在街上巡邏，精銳部隊、裝甲車和直升機也出動增援巴黎、里昂（Lyon）和馬賽（Marseille）這3座大城。

今（2）日凌晨1時45分，情勢較前4晚平靜，但巴黎市中心仍有些緊張，地中海城市馬賽、尼斯（Nice）和東部城史特拉斯堡（Strasbourg）也出現零星衝突。

在巴黎，警方獲報社群媒體號召民眾聚集後，加強在地標香榭麗舍大道（Avenue Des Champs Elysees）的維安，通常擠滿觀光客的街道也站滿安全部隊進行抽查。商店外牆釘上木板，以避免遭到破壞和搶劫。

內政部表示，6月29日有875人被捕，6月30日晚間有1311人被捕，但暴力事件「強度較低」。

警方表示，1日全國有近200人被捕。

全國地方政府宣布禁止示威，下令大眾運輸晚間停駛，部分城市還實施宵禁。

17歲的奈爾6月27日在巴黎郊區拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺身亡，點燃法國民眾怒火。

《美聯社》報導，奈爾1日上午下葬，長眠於巴黎近郊城市南泰爾（Nanterre）公墓，他的家族來自北非國家阿爾及利亞，信奉伊斯蘭教。許多年輕人從清真寺步行上山，進入寂靜的墓地，沿途有數百人站在路旁送行，許多阿拉伯人和非裔人士前來悼念。

事實上，法國警察射殺臨檢不停的駕駛並非首次，警方發言人說，去（2022）年就有13人因此喪命，今年，包括奈爾在內則有3人在類似情況下死亡。檢方表示，調查法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。

（中央社）法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（L'Haÿ-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）今日表示，暴亂分子開車衝進他的住所，導致他的妻子和其中一名孩子受傷。

《法新社》報導，尚布倫在推特（Twitter）上表示，抗議者在他和家人睡著後，先是「開車衝進」他的家中，接著「放火」。

尚布倫寫道：「昨晚，恐怖和不光彩的行為達到了一個里程碑。」

這起事件發生在法國掀起暴動的第5晚，在非裔青少年奈爾（Nahel）於巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺後，暴亂分子縱火焚燒車輛、攻擊基礎設施，以及與安全部隊發生衝突。

尚布倫指控：「我的妻子和其中一個孩子受傷了。這是出於無法形容的懦弱所做出的企圖謀殺行為。」

原欲藉由內閣改組重振政府，專家：暴動對馬克宏無疑是壞消息

（中央社）法國17歲非裔青少年遭員警射殺身亡引發全國抗議示威，對尋求在第2任期推動政策的總統馬克宏（Emmanuel Macron）而言，不僅時機不對，也可能相當危險。

《法新社》報導，就在馬克宏終於平息長達半年的年金改革示威後，又發生青少年奈爾6月27日遭警察開槍射殺引發的暴動事件。

在馬克宏希望扮演終結俄烏戰爭的關鍵角色，讓人視他為歐洲頭號權力掮客之際，法國各地商家遭洗劫、公車被焚毀的畫面，也可能傷害馬克宏的國際地位。

令馬克宏更加尷尬的是，這起暴動迫使他取消原定週末開始的德國國是訪問。這原本是法國國家元首23年來首次到德國進行國是訪問。

今年稍早馬克宏已因退休金改革引發示威，推遲英國國王查爾斯三世（King Charles III）來訪行程。

馬克宏還縮短了本週在布魯塞爾舉行的歐盟峰會行程，沒有舉行記者會，就趕回巴黎主持危機會議。

第1任期忙著應付反政府示威「黃背心」（Yellow Vests）運動與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後，這位中間派總統的第2任期仍是疲於應付重重危機，而非落實政策。

巴黎政治學院（Sciences Po）專家柯特雷斯（Bruno Cautres）表示，馬克宏原本希望一路順利地進入夏天，再藉由內閣改組來重振政府，擺脫年改危機，這場暴動的出現對馬克宏而言，無疑是非常壞的消息。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範