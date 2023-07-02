再能同理也請別為體罰兒童的家長加油，這樣讓實際的受害者情何以堪

文：陳睨

遇到說自己不得已打小孩的人，請不要為他加油。

到家洗好澡收完東西了，好累，但看到一個小兒科醫師的文章還是覺得應該要發個文。因為我真的很難以忍受當成年人在失職並且把這些結果轉移到兒童身上後，不願意面對習慣是經年累月的養成，所以最終也必須要花很長的時間才能夠修正的事實，企圖用暴力要求小孩迅速妥協。

體罰兒童或者是用暴力來制止行為在教育上面收效甚微，相信我不用再贅￼述了。不管家長有多精神耗弱、或是覺得有多難以管教，你的困難跟挫折都不應該用肉體創傷的方式￼轉嫁到兒童身上，也絕對不能用打小孩的方式來向自己或大眾證明自己真的有在努力教。

如果成人有情緒難以克制，想攻擊面前的兒童，甚至到了可能傷害他人的狀況，希望做家長的人能夠自覺一點離開現場。

再能同理也不要為使用暴力者加油

被親密關係人暴力對待本來就是一輩子的受傷，成年人的其中一項基本素養，就應該要包含在痛苦和挫折的時候考量周遭的人，不要讓他們因為你的情緒管理問題成為受害者。￼

我自己就是家暴家庭長大的小孩，幾乎是真的從有記憶以來打罵從未停過，而且小時候家裡打人是真的拿到什麼就狠狠往我身上招呼，衣架、熱融膠、竹條、不求人、馬鞭都是招呼過我的常客。

我媽行刑時往往是一聲令下，要求我必須要跪在四格磁磚裡面，脫掉只剩夜市那種三件一百那種薄白色棉質背心和內褲，乖乖給她邊抽邊訓話，￼但凡踏出去就只會受到加倍的皮肉痛苦。

有次實在受不了，哭著跑遠了點就被罰跪到家門口，當時我媽拿著一條連著小羊腿脛骨的皮鞭卯足了勁一下下的朝我身上揮舞，被鞭打而裂開的傷口上湧出的血花在下一鞭的甩動下，呈拋物線濺到了我們家大門旁油光鋥亮的綠色牆面上。我前一次回家撤走所有我的家當並￼跟我媽正式分開的時候，還特地還查看了一下已經成為斑駁的鏽紅色￼小圓點的血污痕跡。

我小時候一直以為每個人的家庭都是長這樣的，被打成什麼樣子都算稀鬆平常，導致我整個童年和青少女時光身上總是會有幾處還來不及退紅的鞭痕，大腿或是屁股這類型比較有肉的地方也總青紫一片。

直到有一天晚上我本來在書房￼摸魚裡，我媽不知道為什麼突然把我叫過去客廳，語重心長的跟我說，「如果有一天你被打到有生命危險的話，你要跑喔！」，聽得我既心驚膽跳，同時又￼覺得莫名其妙。

幸運的是我現在順利的長大了，且就目前來看價值觀應該還算是正常，沒有受到原生家庭太大的影響，但我絲毫不想要跟我的家人建立任何關係或是嘗試和解，也沒有從那些年的懲罰裡學到任何事情，真的要說造成了什麼結果，大概就是只想要離她越遠越好。

對於這名醫生的行為，我持同樣的態度來理解。

直至今天，觸及到家庭議題的時候我還是會不自覺地感到難受，所以讀完該名醫師全文實在是殊難以想像，現在已經這麼明顯的出現暴力行為之後，怎麼會有那麼多人在貼文底下，對這個家裡面唯一應該要有判斷和知識能力卻同時是暴力施加者的人喊加油呢？這樣讓實際的受害者情何以堪，又對許多曾經被家暴長大的人來說，他們應該要如何去理解這樣的經驗呢？

我們應該做的事情是鼓勵他去了解自己的情緒控管和精神狀況，並把小孩管教的任務交付給更有能力執行的夥伴，與他共同配合來推進這群小孩的教育跟塑造，不是加油鼓勵這一切的發生。

暴力懲處造成的影響之大，如果真的有興趣的話，我把一個比較重要，也整理得比較清楚的回顧性資料放在引用出處，大家可以自己點進去看，這一份2012年的〈對兒童的體罰：20年研究的教訓〉（Physical punishment of children: lessons from 20 years of research）很清楚地點出有關體罰研究發展的歷史階段，同時他也提供給我們很清楚的幾個重要研究里程碑時間點，去了解體罰對兒童在精神層面或者是社交層面上可能會出現的負面影響。

但是我寫這篇文章，其實並不單純想談體罰而已。

真正的問題在家長都不放權

請大家不要為這名醫師加油的另外一個理由，是我更希望大家看見他作為爸爸這個角色因為對於「教育」概念定義錯誤，導致越努力越不對勁的結果。

截圖中的文字有一項線索，如果很認真的看第一張截圖就可以發現該名醫生在這一開始對於什麼是爸爸可以給子女最好的教育的想像，其實就是讓他們全面性地在生活上面不用動口也不用動手；可是在第二張截圖上面，由於該名醫生感覺到自己的小孩在某些生活態度或者是行為上有缺失，所以他非常單方面的在短時間之內就改變了自己對於好的教育的想像，要求小孩要符合某些特質，並且認為規矩講了一次就應該要能夠遵守。

在這個過程中根本不存在小孩表達意見或者是展現自我的空間，簡單來說他在第一張截圖裡面列點的三個問題本質上就是兒童的自主權缺失所導致的結果。他在兒童還很小的時候透過無微不至的照顧，阻止了小孩正常對外探索跟發展的可能性。

就像有許多家庭裡面爸媽照顧的越好、越接近未卜先知，小孩的語言發展狀況通常就會比較緩慢，因為他們絲毫不需要靠溝通就能夠獲得自己需要的東西。許多家長在現在也很常會出現類似的行為，比方說為追求效率放棄讓小孩自己練習穿鞋，或者是看兒童吃太慢就把飯碗接過來想說餵一餵更省時。