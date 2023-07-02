醫師示警台灣新生兒死亡率高於日韓、出生第0天夭折最多，衛福部擬優化周產期照護
我們想讓你知道的是
衛福部長薛瑞元說，據統計資料顯示，台灣新生兒死亡最主要原因是與遺傳染色體異常有關，這部分難避免，現階段沒有好方法解決；再者是與早產有關，這項歸類為可避免原因，也是政府努力方向，希望透過強化周產期照護，避免憾事發生，除了降低早產發生率，當發生早產，將即時提供幫助。
（中央社）台灣新生兒死亡高於日韓，尤其在出生第0天夭折最多，其中8成以上與產婦高齡化的早產有關，衛福部擬優化周產期照護，專家呼籲強化社區關懷，提供產婦正確安胎衛教，避免憾事。
少子女化是國安議題，台灣去（2022）年新生兒人數僅13萬8986人，創下史上新低紀錄，孩子生得少，但新生兒死亡卻節節高升，台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟及長庚財團法人聯手舉辦「降低台灣新生兒死亡率」研討會，希望由醫療與政策面共同守住每個珍貴小生命。
台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑在研討會分享，出生數以等差級數下降的台灣，正發生一件令人害怕的事，就是新生兒死亡率高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均值，最新數據已達到每1000個新生兒有2.8個無法活到滿月，4.5個孩子可能在5歲前死亡，在亞洲高於日本與韓國。
新生兒死亡率是指每1000名活產嬰兒28天死亡人數，周弘傑說，分析新生兒過世天數，發現三分之一寶寶是出生1天內離世，「新生兒第0天死亡是台灣面臨最大的問題」，以新北市公開資料分析，第0天死亡8成與早產有關，周產期關心孕婦、提醒早產跡象，給予安胎衛教，是台灣需要好好思考的。
周弘傑說明，根據年齡別嬰兒死亡率5大死因，第0天死亡新生兒之中，以「源於周產期的呼吸性疾患」位居第1，其次是「與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患」，後續分別為「先天性畸形與染色體異常」、「受母體妊娠、產程及分娩併發影響」和「源於周產期其他疾患與其他先天畸形」。
對此，衛福部長薛瑞元表示，台灣新生兒死亡率偏高，數據應進一步分析，首先台灣計算方式與國際基礎不同，再者因生產出生死亡相關福利，臨床上確實發現可能有活產死亡數據也納入統計，重新計算後的台灣新生兒死亡率與其他國家不會差太多，「但沒有說很好。」
薛瑞元說，據統計資料顯示，台灣新生兒死亡最主要原因是與遺傳染色體異常有關，這部分難避免，現階段沒有好方法解決；再者是與早產有關，這項歸類為可避免原因，也是政府努力方向，希望透過強化周產期照護，避免憾事發生，除了降低早產發生率，當發生早產，將即時提供幫助。
明（2024）年起第2期優化兒童醫療照護計畫將上路，希望擴大適用範圍，早產兒急、重症問題就近照顧，增加早療及早介入量能。另外，薛瑞元提到，第3個新生兒死亡可能因素是意外，其中可避免的最大宗原因是「趴睡」導致窒息或猝死，過去不少家長認為趴睡才有好看頭型，若因此造成死亡，是非常不值得。
「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」待命納健保給付，最快9月上路
（中央社）健保署新增高風險妊娠生產新生兒緊急處置費，加強新生兒照護，最快9月上路，約增健保財務1.05億元。新生兒科醫師說，執行高風險新生兒待命行之有年，納入給付是一份尊重。
台灣新生兒科相關醫學團體爭取20多年「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議6月29日通過，衛福部健保署長石崇良今（2）日透過文字向媒體說明，因尚須依程序預告及報衞福部核定，若順利，最快9月1日生效實施。
馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添日在「降低台灣新生兒死亡率」研討會說，急救待命措施的「黃金一分鐘」，可以挽救新生兒的生命，據2022年台灣13萬8986名活產新生兒，其中5%需要呼吸幫忙、2.3%需急救，過去2度爭取待命給付，去年再次提起，經專業討論，終於達成共識。
預計增加健保財務1.05億元。依出生時可能風險，分為初、中、高階分別支付健保點數2354點、5000點、1萬點。
出生風險評估初階者，完成新生兒緊急處置且符合下列任1個條件，包含出生時孕齡33至36週、或出生時體重1501至2500公克、或任何經產科醫師評估為高危險妊娠生產。
中階者，完成新生兒緊急處置且符合下列任1個條件，包含阿普伽新生兒評分（1分鐘≦5或5分鐘≦7），或出生時孕齡29至32週，或出生時體重1001至1500公克。
高階者，完成新生兒緊急處置且符合下列任1個條件，包含阿普伽新生兒評分（1分鐘≦3或5分鐘≦5），或出生時孕齡小於29週，或出生時體重小於1000公克者。
台大醫院兒童醫院小兒部新生兒科主任周弘傑表示，健保納入「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」待命給付，可能不見得會減少新生兒死亡。因為現在幾乎所有高風險新生兒都有執行待命，醫護人員不是因為錢才做這件事，健保願意新增高風險新生兒待命給付，「這是一份尊重」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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