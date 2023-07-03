2023/07/03,
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美眾議員聯合致函布林肯呼籲廢除「美中科技協議」，專家：時代變了，拒引狼入室

美眾議員聯合致函布林肯呼籲廢除「美中科技協議」，專家：時代變了，拒引狼入室
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「美中科技協議」是在1979年美中建交當年簽署，自此約每5年續簽，促成雙方從大氣及農業科學，至物理及化學基礎研究等領域的合作，協議將於今年8月27日到期。

（中央社）美國與中國1979年簽署科技協議，促成雙方多領域合作，近期美國國會議員呼籲喊卡，避免中國壯大軍事實力；專家認為，美國應表明受夠中國偷竊智慧財產權行為，並且公開對抗。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）及其他9名共和黨眾議員，近期致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲應廢除這項協議。

這些議員寫道：「中華人民共和國利用學術研究人員、產業間諜活動、強迫技術轉移及其他手段，在關鍵科技取得優勢，從而促使人民解放軍現代化」。

《美國之音》1日進一步報導，蓋拉格簽署的信函指出，2018年，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）與中國氣象局在這項合作協定的領導下組織了一個項目，發射儀器氣球來研究大氣。結果幾年之後，中國使用了類似的氣球技術在美國領土上空監視美軍基地，明顯侵犯了美國的主權。

專門研究高超音速技術的科羅拉多大學博爾德分校航空航天工程科學教授包伊德（Iain Boyd）對《美國之音》表示協議是在中國內外交困、試圖擺脫毛澤東時代的國際孤立之際簽署的，美國的動機是讓中國融入國際科學界。

包伊德說，但是時代已經變了，中國的國際地位確實在許多方面顯著提高，包括科學和技術方面。中國取得進步的一些方式讓美國和西方盟國感到憤怒和沮喪。有明確的證據表明中國從西方竊取了大量智慧財產權，用於軍事和商業應用。

包伊德表示，因此如果美國拒絕續簽該協定，這將會向中國和全世界發出非常強烈的訊號，表明美國已經受夠了中國所有的知識產權盜竊行為，並且正在認真地公開對抗這種行為。

另外，美國俄勒岡大學（University of Oregon）政治學系教授、美中科技政策研究專家蘇邁德（Richard P. Suttmeier）告訴《美國之音》，美中之間需要一項21世紀的新版科技合作協定。

蘇邁德說，美中之間永遠不會有制度上的對稱性，面對變化後的更強大的中國，如果美國想要增強利益，需要加強制度創新。他建議，美國政府應該設立一個人員配備齊全、經過授權的辦公室，來專門監督與中國科技關係的多個領域，並有能力對中國的優勢和劣勢進行健全的科技評估。

「美中科技協議」是在1979年美中建交當年簽署，自此約每5年續簽，促成雙方從大氣及農業科學，至物理及化學基礎研究等領域的合作，協議將於今年8月27日到期。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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