【專訪】工研院院長劉文雄：帶入「逆思維」推動溝通文化改變，董事會給成績A+
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劉文雄認為，對於工研院重要的是文化改變，只有文化改變才能讓組織永續。如果是改變組織架構，等他離開後，別人再改回來，當初的改變「就沒了」，意義不大；而改變聊天、討論事情的習慣，慢慢就會存留下來。
（中央社）工研院院長劉文雄上任滿5年，旅美多年剛回台任職遭遇最大的困擾是，「我講的話好像都是聖旨」，沒人敢回答；如今院內開會、聊天已看到改變，他對改變溝通文化成果感到滿意，董事會也予以肯定，為工研院打A+好成績。
劉文雄接受《中央社》專訪時，道出他回台接任工研院院長，與在美國多年工作經驗的差異。他說，台灣是東方人的社會，比較有階級意識，不像美國比較自由發揮，開會時為了組織好，員工會對老闆「開炮」。
劉文雄為台灣大學電機工程學士，美國加州柏克萊大學電機工程與電腦科技碩士、博士，曾任美國太平洋電力及天然氣（PG&E）主管、貝泰工程（Bechtel）資深經理、Nexant副總裁及創始人之一、Quanta Technology副總裁、Nexant資深副總裁。2018年4月回台接任工研院院長。
劉文雄說，他剛到工研院上任時，會對工作的細節問東問西，只是想要得到答案，結果發現都沒有人回答，「大家以為我在責備」。他舉例，如果他說「這東西為什麼是黃色的」、「椅子為什麼擺在這邊」，其實問題的出發點是出於好奇，或是想了解背後原因，但同仁會誤以為是責問。劉文雄說，這是溝通障礙。
劉文雄表示，他過去都是在國外的私人企業服務，一直追求創新；若一直沿襲過去做法的思維，很難有所突破。例如有人說「這張椅子不可以坐」，久而久之，全部的人都不敢坐那張椅子，幾年後椅子還是沒人坐；而為什麼那椅子不能坐，也許當時只是因油漆未乾，沒有人去問原因，就認定椅子不能坐。
劉文雄說，他常問「名片為什麼是方形的」，有人會回答「因為以前都是印方形的」，如果每個問題都是這樣回答，就永遠不會有創新。他認為，「要打破傳統的思維、跳脫到既有框架之外思考，才能有價值創新。」
劉文雄回想起首次召開工研院主管會議，他只見主管唸著事先整理的各單位報告事項，其他主管則是坐著打電腦、做自己的事情；他認為這樣的開會方式，是浪費資源、毫無效果。
劉文雄說，「開會，若沒有講話就不要來」；現在工研院主管會議改由所有主管報告當月的事項，會前不用準備，「只要把腦袋瓜帶來就好了」，會後做一些追蹤，這樣才有效率。
此外，劉文雄在工研院推動「逆思維」（Think Again），帶入新觀念。他說「很多事情要稍微想一想」，藍海策略就是要真正找到問題的根本，去解決問題。
他以疫情期間為例，為減少人與人接觸，有人呼籲民眾不要去銀行，並開始研究銀行櫃檯怎樣用玻璃或塑膠隔板隔起來，以及檢測和消毒等技術。
劉文雄分析指出，其實真正要解決的問題是數位化，因為很多要去銀行做的事情，透過網路就可以完成；如果能夠進行驗證、網路交易，就可以讓人和人「零接觸」。
為了讓自己的想法能夠被理解並落實，劉文雄親自與工研院第一線高階主管面對面對談，且有問必答，改變這些「戰鬥部隊主管」的腦筋。
回想起當初告知雙親將回台接任工研院院長的消息時，劉文雄說，母親聽了很高興，父親劉書勝則是表情嚴肅地看著他，久久不說話，令他嚇一跳；最後父親用台語說「這位子不好做，如果有心要做就做好」。
劉文雄說，他至今依然清晰記得當時父親對他的關心，擔心他過去的美國經驗，回到台灣會有很多衝撞。他說，5年來自己是一步一腳印，把該做的事情做好。
劉文雄認為，對於工研院重要的是文化改變，只有文化改變才能讓組織永續。如果是改變組織架構，等他離開後，別人再改回來，當初的改變「就沒了」，意義不大；而改變聊天、討論事情的習慣，慢慢就會存留下來。
對於5年來的表現，劉文雄表示，從小到大，從來不會給自己打比較低的分數，因為他會一直努力，追求卓越與完美，而董事會對工研院近年成果滿意，給予「A+」的好成績，這也是對劉文雄的肯定。
劉文雄說，這幾年可以看見工研院的改變，而且改變是「正在進行式」，覺得很滿意；不過，他自認可以做得更多，未來繼續努力、追求完美。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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