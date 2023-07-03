2023/07/03,
經濟

工研院成立50週年扮經濟奇蹟推手，新任務助台灣打造「韌性社會」

工研院成立50週年扮經濟奇蹟推手，新任務助台灣打造「韌性社會」
工研院院長劉文雄說，工研院是台灣產業和世界接軌的橋梁，台灣過去50年創造經濟奇蹟的過程中，工研院在每個轉捩點都扮演關鍵角色。中央社記者徐肇昌攝 112年7月1日

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因應生成式AI帶給產業的影響，工研院今年初即成立跨單位的GAI策略小組。劉文雄舉例，如果請AI機器人寫文章，它馬上就寫出一篇文章，這就是它的優點；但如果問機器人「誰是工研院院長」，問了10遍，結果每次答案都可能不一樣。機器人可能「一本正經的胡說八道」，寫得像真的一樣，其實是錯的，這很可怕。

（中央社）工研院成立將滿50週年，是台灣過去開創經濟奇蹟的重要推手。院長劉文雄說，工研院在「2035技術策略與藍圖」新增「韌性社會」項目，將分為3大方向，包括結合資通訊產業和保險業，成立「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」等，達成「成功老化」等目標。

工研院將於7月5日舉辦院慶活動，歡慶成立50週年。在院慶前夕，劉文雄接受《中央社》專訪，回顧工研院過去對於台灣經濟產業成長的貢獻，並擘劃工研院的願景。

劉文雄說，工研院是個很特別的研發機構，基於產業合作與應用投入研究，部分經費來自政府，部分來自民間；在台灣過去50年創造經濟奇蹟的過程中，工研院在每個轉捩點都扮演關鍵角色。

在1970年代，台灣希望從一個開發中國家快速成長，工研院當時的角色是自國外引進技術，讓台灣產業從勞力密集轉變成資本密集產業。

工研院1975年派工程師赴美國布朗夏普購買設備及學習工具機，造就機械產業成為現在的第3個「兆元產業」；工研院1976年自美國RCA公司取得授權，則是開創了台灣半導體產業發展。

步入1980年代，台灣準備走向技術密集的「科技島」，新竹科學園區在國家政策推動下於1980年成立。工研院新創成立聯電、台積電及光罩等公司，其中，聯電是台灣第1家積體電路公司，是首批進入竹科的公司，並在1985年成為台灣首家上市的半導體廠商。

而台積電製程技術領先全球，發展至今囊括全球逾5成晶圓代工市占率，穩居龍頭地位；台積電2022年營收達新台幣2.26兆元，占全球半導體（不含記憶體）產業產值比重達30％，市值最高突破7000億美元，曾居全球半導體廠之冠。

至1990年代，資訊科技產業蓬勃發展，工研院突破性開發出與IBM XT相容的個人電腦（PC），奠定台灣電腦王國的基礎。工研院並攜手業者籌組「筆記型電腦聯盟」，以國家隊分工觀念，促進台灣成為筆記型電腦最大生產國。

劉文雄指出，2000年後，全球陸續發生網路泡沫、美國911恐怖攻擊事件、金融海嘯，國外市場動盪不安，很多年輕人覺得「我要為自己而活」、「我要創業、不要替人家做事」，當時興起一波新創風潮，要做自己喜歡做的事情，台灣也追上這股潮流，工研院鼓勵研究人員創業。

由於新創事業是產業成長的關鍵驅動力，為協助產業持續創造新動能，工研院自2020年起進一步舉辦創業競賽，讓團隊有機會親身體驗創業過程與面臨的挑戰；至今已培育出200多名潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域等新創公司。

劉文雄表示，工研院多年來研發成果豐碩，累積至2022年底止，已獲得3萬1544件專利。以2022年專利申請為例，發明專利比例高達97％，具高度創新特色；同時兼具國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍。

隨著近年產業的智慧財產經營思維轉變，專利可成為企業主動攻擊的利器，不再只是被動防禦的工具。工研院專利經營策略也從3大方向，進行智權多元化應用。

首先是建置專利城池，攜手台灣產學研共組的創智智權（IP Bank），目前已蒐羅數千件全球熱門技術優質專利，是產業進軍國際的堅實護盾。

第2是用專利布局未來，工研院積極研發新興淨零排放趨勢專利，提供一站購足的解決方案，協助產業快速掌握減碳新商機。

第3是活化專利價值，工研院鏈結中小企業信保基金與台灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，已協助25家新創與中小企業，獲得8家銀行融資，累積超過新台幣3.5億元，成為台灣產業轉型升級的關鍵動能。

劉文雄透露，在工研院專利做為產業界後盾的案例中，最為人津津樂道的是成功協助松騰對抗掃地機器人大廠iRobot的專利訴訟戰，促使iRobot同意和解並撤告，讓「小蝦米」松騰得以成功力抗「大鯨魚」。

劉文雄：生成式AI學習力令人驚訝 躲不掉就面對它
Photo Credit: 中央社
談到生成式AI（Generative AI）浪潮，工研院院長劉文雄認為，AI變成有學習能力、創造力的「假人」，是令人驚訝的事情。這潮流「躲不掉」，應該要去面對它。中央社記者徐肇昌攝 112年7月1日

如今，台灣已成為國際社會的一部分，全球的一分子，劉文雄說，工研院要扮演的角色是台灣產業和世界接軌的橋梁，要了解世界趨勢，確保技術能跟得上國際水平，協助產業迎接世界議題的挑戰。

劉文雄指出，「PEST」是工研院用以分析外界環境變化的4大要素，P是政治（Political），E是經濟（Economical），S是社會（Social），T是技術（Technology）。

他分析，現階段在地緣政治風險下，經濟活動受到考驗，各國紛紛評估國家風險，減少長鏈供給鏈，增加短鏈供應，並開始尋找可信任的合作夥伴。

劉文雄指出，經濟方面有兩大影響因素，一個是2050淨零排放，當碳變成有價格之後，就成為經濟問題，是經濟、產業的大挑戰；另一個是疫情，促進零接觸經濟發展，虛擬世界開始成立。這兩件事情，將推動經濟改變。

此外，在社會方面，人愈來愈少、愈來愈老，健康問題更形重要。技術方面，劉文雄說，數位化很重要，生成式人工智慧（Generative AI）是革命性的改變。

隨著「PEST」的分析變化，工研院發展策略陸續針對疫情、生成式AI等議題進行滾動式修正。劉文雄指出，「2035技術策略與藍圖」是工研院發展重點，包含「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」及「韌性社會」4大面向。


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