工研院成立50週年扮經濟奇蹟推手，新任務助台灣打造「韌性社會」
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因應生成式AI帶給產業的影響，工研院今年初即成立跨單位的GAI策略小組。劉文雄舉例，如果請AI機器人寫文章，它馬上就寫出一篇文章，這就是它的優點；但如果問機器人「誰是工研院院長」，問了10遍，結果每次答案都可能不一樣。機器人可能「一本正經的胡說八道」，寫得像真的一樣，其實是錯的，這很可怕。
（中央社）工研院成立將滿50週年，是台灣過去開創經濟奇蹟的重要推手。院長劉文雄說，工研院在「2035技術策略與藍圖」新增「韌性社會」項目，將分為3大方向，包括結合資通訊產業和保險業，成立「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」等，達成「成功老化」等目標。
工研院將於7月5日舉辦院慶活動，歡慶成立50週年。在院慶前夕，劉文雄接受《中央社》專訪，回顧工研院過去對於台灣經濟產業成長的貢獻，並擘劃工研院的願景。
劉文雄說，工研院是個很特別的研發機構，基於產業合作與應用投入研究，部分經費來自政府，部分來自民間；在台灣過去50年創造經濟奇蹟的過程中，工研院在每個轉捩點都扮演關鍵角色。
在1970年代，台灣希望從一個開發中國家快速成長，工研院當時的角色是自國外引進技術，讓台灣產業從勞力密集轉變成資本密集產業。
工研院1975年派工程師赴美國布朗夏普購買設備及學習工具機，造就機械產業成為現在的第3個「兆元產業」；工研院1976年自美國RCA公司取得授權，則是開創了台灣半導體產業發展。
步入1980年代，台灣準備走向技術密集的「科技島」，新竹科學園區在國家政策推動下於1980年成立。工研院新創成立聯電、台積電及光罩等公司，其中，聯電是台灣第1家積體電路公司，是首批進入竹科的公司，並在1985年成為台灣首家上市的半導體廠商。
而台積電製程技術領先全球，發展至今囊括全球逾5成晶圓代工市占率，穩居龍頭地位；台積電2022年營收達新台幣2.26兆元，占全球半導體（不含記憶體）產業產值比重達30％，市值最高突破7000億美元，曾居全球半導體廠之冠。
至1990年代，資訊科技產業蓬勃發展，工研院突破性開發出與IBM XT相容的個人電腦（PC），奠定台灣電腦王國的基礎。工研院並攜手業者籌組「筆記型電腦聯盟」，以國家隊分工觀念，促進台灣成為筆記型電腦最大生產國。
劉文雄指出，2000年後，全球陸續發生網路泡沫、美國911恐怖攻擊事件、金融海嘯，國外市場動盪不安，很多年輕人覺得「我要為自己而活」、「我要創業、不要替人家做事」，當時興起一波新創風潮，要做自己喜歡做的事情，台灣也追上這股潮流，工研院鼓勵研究人員創業。
由於新創事業是產業成長的關鍵驅動力，為協助產業持續創造新動能，工研院自2020年起進一步舉辦創業競賽，讓團隊有機會親身體驗創業過程與面臨的挑戰；至今已培育出200多名潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域等新創公司。
劉文雄表示，工研院多年來研發成果豐碩，累積至2022年底止，已獲得3萬1544件專利。以2022年專利申請為例，發明專利比例高達97％，具高度創新特色；同時兼具國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍。
隨著近年產業的智慧財產經營思維轉變，專利可成為企業主動攻擊的利器，不再只是被動防禦的工具。工研院專利經營策略也從3大方向，進行智權多元化應用。
首先是建置專利城池，攜手台灣產學研共組的創智智權（IP Bank），目前已蒐羅數千件全球熱門技術優質專利，是產業進軍國際的堅實護盾。
第2是用專利布局未來，工研院積極研發新興淨零排放趨勢專利，提供一站購足的解決方案，協助產業快速掌握減碳新商機。
第3是活化專利價值，工研院鏈結中小企業信保基金與台灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，已協助25家新創與中小企業，獲得8家銀行融資，累積超過新台幣3.5億元，成為台灣產業轉型升級的關鍵動能。
劉文雄透露，在工研院專利做為產業界後盾的案例中，最為人津津樂道的是成功協助松騰對抗掃地機器人大廠iRobot的專利訴訟戰，促使iRobot同意和解並撤告，讓「小蝦米」松騰得以成功力抗「大鯨魚」。
如今，台灣已成為國際社會的一部分，全球的一分子，劉文雄說，工研院要扮演的角色是台灣產業和世界接軌的橋梁，要了解世界趨勢，確保技術能跟得上國際水平，協助產業迎接世界議題的挑戰。
劉文雄指出，「PEST」是工研院用以分析外界環境變化的4大要素，P是政治（Political），E是經濟（Economical），S是社會（Social），T是技術（Technology）。
他分析，現階段在地緣政治風險下，經濟活動受到考驗，各國紛紛評估國家風險，減少長鏈供給鏈，增加短鏈供應，並開始尋找可信任的合作夥伴。
劉文雄指出，經濟方面有兩大影響因素，一個是2050淨零排放，當碳變成有價格之後，就成為經濟問題，是經濟、產業的大挑戰；另一個是疫情，促進零接觸經濟發展，虛擬世界開始成立。這兩件事情，將推動經濟改變。
此外，在社會方面，人愈來愈少、愈來愈老，健康問題更形重要。技術方面，劉文雄說，數位化很重要，生成式人工智慧（Generative AI）是革命性的改變。
隨著「PEST」的分析變化，工研院發展策略陸續針對疫情、生成式AI等議題進行滾動式修正。劉文雄指出，「2035技術策略與藍圖」是工研院發展重點，包含「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」及「韌性社會」4大面向。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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