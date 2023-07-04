2023/07/04,
國際

瓦格納兵變後，中國重新思考中俄關係，普亭習近平將在上合峰會視訊會晤

瓦格納兵變後，中國重新思考中俄關係，普亭習近平將在上合峰會視訊會晤
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我們想讓你知道的是

報導指出，中國已為支持俄羅斯付出相當大的代價，俄烏戰爭加劇中、美緊張關係，損害中國在與歐洲關係改善上的努力，烏克蘭的反擊也令全球更加關注中國在台灣議題上的侵略立場。中國主流輿論支持俄羅斯，不過已有其他學院意見明確提醒，俄烏戰爭損害了中國的世界地位。

（中央社）俄羅斯總統普亭歷經瓦格納傭兵集團（Wagner）兵變後，4日將參與在印度舉行的上海合作組織峰會，以視訊方式與中國領導人習近平等會晤，分析認為，普亭意在表明他依舊大權在握，所有挑戰都被打垮。

《美國之音》4日報導，普亭（Vladimir Putin）將透過這場峰會，與習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人舉行會晤。

報導指出，上合組織由中俄兩國發起成立，其目的是為了抵禦美國和西方在東亞、中亞、印度洋等地的影響力，目前擁有9個包括中俄印在內的正式成員國，另有3個觀察員國和13個對話夥伴。印度則是上合組織今年的輪值主席國，今天將舉行視訊峰會。

中國外交部日前宣布，應莫迪邀請，習近平將在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第23次會議並發表重要講話。克里姆林宮也發布消息稱，普亭將參與這一會議。

這是世界上為數極少在俄羅斯入侵烏克蘭之後拒絕譴責莫斯科或參與對莫斯科實施制裁的國際組織。上合組織的大多數成員國至今仍然把俄羅斯作為自己的盟友或夥伴。

普亭在瓦格納傭兵兵變落幕不久便決定參加上合組織峰會，再次表明莫斯科對上合組織的重視。報導引述《美聯社》認為，俄羅斯在入侵烏克蘭之後，藉此向世人展示，它在西方國家的嚴厲制裁下並不孤獨。且這次峰會給普亭提供了一個展示在瓦格納兵變之後他仍然大權在握的機會。

瓦格納兵變，中國重新思考中俄關係

（中央社）瓦格納傭兵集團兵變迅速平息，卻已讓克里姆林宮顏面盡失。分析指出，這個事件恐迫使北京思考，倘若俄羅斯總統普亭垮台，中國的地緣政治、經濟和領土等利益將受何影響。

瓦格納傭兵集團短暫兵變，動搖普亭堅不可摧形象，可能導致中國重新思考密切的中俄關係，甚至進而保持距離；因為中國領導人習近平基於抗美等共同利益押寶俄羅斯的長期賭注，必須在普亭持續掌權基礎上才有效。

《紐約時報中文網》3日報導引述中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌表示，中國認知到普亭政府其實內部政治上是較脆弱的，這種脆弱性以前就存在，在俄烏戰爭爆發後，這種脆弱性被加大了。

肖斌指出，俄羅斯現在發生任何政權更迭，都會使中、俄重新評估兩國關係；中國會擔心俄羅斯的新領導人重新調整國家，倘若對美國採取更友好姿態，可能會使中國在與美競爭中陷入孤立，面臨更大壓力。

前中國情報分析師卡爾弗（John Culver）認為，在更加極端情況下，北京、莫斯科關係惡化恐使軍隊重新於中、俄接壤邊境重新部署，這會損害中國在其他地區的利益。

卡爾弗剖析，中國減少中、俄邊境軍隊數量，這能使其為台灣海峽、南海或與印度等可能發生的更大衝突作準備；俄羅斯現在已發生的事情尚不足以讓中國重新思考軍事部署問題，但卻讓他們第一次有理由思考，是否需要這樣做。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛說，北京也許會考慮加快努力，讓俄羅斯做出更多讓步，中國的首要目標可能是獲得更多的俄羅斯技術，另為西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）天然氣管道爭取更優惠條件，這有助於將以前流向歐洲的俄羅斯天然氣供應轉向中國。

報導指出，中國已為支持俄羅斯付出相當大的代價，俄烏戰爭加劇中、美緊張關係，損害中國在與歐洲關係改善上的努力，烏克蘭的反擊也令全球更加關注中國在台灣議題上的侵略立場。

中國主流輿論支持俄羅斯，不過已有其他學院意見明確提醒，俄烏戰爭損害了中國的世界地位。

中國清華大學國際關係學者閻學通日前對媒體表示，美國沒有派兵保衛烏克蘭，不過北約成員國增加了其在亞太地區能見度，「從安全角度來看，這場戰爭沒有增加中國的國家安全，反而使中國面臨更多的安全威脅」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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