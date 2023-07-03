【藝遊嚮導】7/4-7/10：《怪胎》音樂劇、《瑪德蓮時刻》國際聯展、是枝裕和《怪物》上映，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
隔離島劇團《自然程序》以「生福處」，一個讓人合法結束生命的政府組織作為故事背景，上演一齣厭世社會裏的黑色喜劇。《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》命名源於經典文學名著《追憶似水年華》，展覽以瑪德蓮此種貝殼狀的糕點，揭示時代的記憶的植入和再現，形塑瑪德蓮蛋糕的集體認同。7月不容錯過強片！《怪物》榮獲2023坎城國際影展 酷兒金棕櫚獎、最佳劇本獎，由枝裕和、坂元裕二、坂本龍一 三位日本大師豪華共同製作。
【表演藝術】
名稱｜隔離島劇團《自然程序》
時間｜2023/7/6（四）- 2023/7/9（日）
地點｜牯嶺街小劇場二樓藝文空間（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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不是愚公不移山，你盡力了嗎？
請選擇要不要接下藥丸。
生命福利處，簡稱「生福處」，一個經評估後讓申請人合法結束自己生命的政府機構。一個快要下班的接近傍晚；鬱鬱不得志的小說家；一切公事公辦的公務員；擁有神來之筆的畫家；無聊的辦公室內一連串反思生命、荒謬連連的對話；組合成一齣厭世社會裏的黑色喜劇。
名稱｜2023國光劇團【團慶公演：鳳姐與二尤】
時間｜2023/7/7（五）- 2023/7/9（日）
地點｜台灣戲曲中心大表演廳 （台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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王熙鳳 尤三姐 尤二姐 賈母 秋桐 紅樓鬥法
魏海敏 王海玲 黃宇琳 陳美蘭 黃詩雅 互飆演技
【鳳姐與二尤】包含兩齣演繹【紅樓夢】故事的京劇—《尤三姐》與《王熙鳳大鬧寧國府》。《尤三姐》由「京劇小天后」黃宇琳領銜主演，將性情剛烈卻真情不悔的三姐表演地淋漓盡致。魏海敏主演的《王熙鳳》已是當代台灣京劇經典作品，本次再度特邀豫劇天后王海玲客串演出賈母，黃宇琳則飾演秋桐。
《紅樓夢》除了寶玉、黛玉、寶釵的三角愛情故事，最精彩的當屬「鳳辣子」王熙鳳的「攤開覆雨翻雲手、施展爭風吃醋才」，賈璉偷娶尤二姐，王熙鳳設計將個性柔弱的尤二姐誘入賈府，墮下胎兒，更害得尤二姐吞金自盡。尤二姐的妹妹尤三姐則是性情剛烈，敢愛敢恨，與漂泊江湖的柳湘蓮訂親，後來遭柳湘蓮懷疑清白，竟以柳湘蓮的聘禮鴛鴦劍自刎明志！
《尤三姐》與《王熙鳳大鬧寧國府》兩劇皆為劇作家陳西汀為著名旦角童芷苓打造。對照演出，正好呈現王熙鳳、尤氏姐妹以及賈母、秋桐等各種女性形象，在面臨情境考驗下的不同性格選擇，也最適合戲曲演員互飆演技，盡展藝術風華。
名稱｜FUN時光—瘋戲樂工作室 音樂劇《怪胎》
時間｜2023/7/7（五）- 2023/7/16（日）
地點｜瘋戲樂工作室（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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相愛是一種治療嗎？
相愛是一種症狀嗎？
如果和對方不一樣就是有病，
誰才是應該痊癒的那個人？
陳靜和陳柏青是一對戀人，也是兩個有強迫症狀的怪胎——她無法停止關門關窗，他一看到錯字就想洗手。原本亟於痊癒的他們，某次看診後在捷運上相遇相愛相知相惜，每當在彼此身邊，就彷彿有病的是這個世界。
有了愛，他們一起面對細菌，面對他人，面對自己。然而，隨著相處時間越來越長，兩人開始不自覺地壓抑，欺瞞，遷就——原來，當一塊奇形怪狀的拼圖找到另一塊，也不代表就剛好能拼在一起⋯⋯
在自己的邊緣與對方的邊緣之間看見縫隙，陳靜和柏青不得不又強迫症般地叩問：你（我）願意為了我（你）痊癒嗎？你（我）願意為了我（你）繼續有病嗎？你（我）願意把自己，治療成我（你）的樣子嗎？
【展覽】
名稱｜《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》國際聯展PART II
時間｜2023-07-03（一）- 2023-10-29（日）
地點｜陸府植深館（台中市南屯區公益路二段789號）
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「瑪德蓮時刻」嘗試穿透普魯斯特效應，揭示關於記憶的植入和再現、情感的萌生與傳遞，實與其背後的「感性召喚（技）術」有關。
「瑪德蓮時刻」的命名與概念，是來自小說家普魯斯特的意識流名著《追憶似水年華》（À la recherche du temps perdu）中的典故：小說中，主人翁吃到了沾了紅茶的瑪德蓮蛋糕，此味覺經驗牽動了他腦裡的深層意識，因而使得平日那些無法通過理性「回想」的記憶與感情湧現而出。在心理學領域，學者已以這個故事為根據，將這種非自主性記憶的召喚和引發情緒的催化過程，命名為「普魯斯特時刻」（The Proust Moment）或「普魯斯特效應」（The Proust Effect）。
本展期冀再指出的是：瑪德蓮這種貝殼狀的糕點之所以風行，與歐洲當時（約莫十八至十九世紀之間）金屬烘焙模具的普及，以及印刷食譜書籍開始流行有著緊密的關係。「瑪德蓮時刻」這個展題與概念，是對「普魯斯特時刻」的挪寫並置轉焦點，從字面上感知主體的層面引渡回引發記憶及情感的「媒介（物）」上。
因此，「瑪德蓮時刻」嘗試穿透普魯斯特效應，揭示關於記憶的植入和再現、情感的萌生與傳遞，實與其背後的「感性召喚（技）術」有關。《追憶似水年華》中的著名情節之所以觸動不同地方、不同時代的讀者的共鳴，則更可能是來自於瑪德蓮蛋糕所創造的集體共感所賜。從媒介／技術的角度視之，即是由於「模具烘焙」與「印刷」為中介，使得這種無論在哪裡，形狀與味道都相彷的甜點得以快速大量生產，因此成為了現代世界中「感知傳遞」的力量來源。它不僅一方面創造個體私密的經驗，也同時形塑出一個時代中對某些事物的集體認同。而媒介／技術在其中的作用雖能被意識到，但卻又時常被隱藏和忽略。「瑪德蓮時刻」展覽以此思索作為出發點，探討今日感性與認同的構作技術與政治性。
名稱｜漫無目的 aimless wandering ｜Norman normal solo exhibition｜
時間｜2023.07.09（日）-2023.08.06（日）
地點｜Venue / 窯座 Yáo（台中市西區民生路126巷9號2F）
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每一本日記，都是一份告白的軌跡。
「日記」，一種古老的紀錄形式。與其說是某種紀錄，我覺得更像是與自我保持距離的對話。我，紀錄著 過去/當下 的我發生的一切（認知者與被認知者的關係），兩個都是「我」，這讓看似如實紀錄的書寫，過程中產生了許多主觀與客觀並存的狀態。
日記的紀錄除了文字，創作可能更貼近我的習慣。我遇見的事物經由感受與思考後，透過精神反芻到我面前，成為了紙張、成為了粗胚 。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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