【藝遊嚮導】7/4-7/10：《怪胎》音樂劇、《瑪德蓮時刻》國際聯展、是枝裕和《怪物》上映，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜隔離島劇團《自然程序》

時間｜2023/7/6（四）- 2023/7/9（日）

地點｜牯嶺街小劇場二樓藝文空間（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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不是愚公不移山，你盡力了嗎？ 請選擇要不要接下藥丸。

生命福利處，簡稱「生福處」，一個經評估後讓申請人合法結束自己生命的政府機構。一個快要下班的接近傍晚；鬱鬱不得志的小說家；一切公事公辦的公務員；擁有神來之筆的畫家；無聊的辦公室內一連串反思生命、荒謬連連的對話；組合成一齣厭世社會裏的黑色喜劇。

名稱｜2023國光劇團【團慶公演：鳳姐與二尤】

時間｜2023/7/7（五）- 2023/7/9（日）

地點｜台灣戲曲中心大表演廳 （台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

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王熙鳳 尤三姐 尤二姐 賈母 秋桐 紅樓鬥法 魏海敏 王海玲 黃宇琳 陳美蘭 黃詩雅 互飆演技

【鳳姐與二尤】包含兩齣演繹【紅樓夢】故事的京劇—《尤三姐》與《王熙鳳大鬧寧國府》。《尤三姐》由「京劇小天后」黃宇琳領銜主演，將性情剛烈卻真情不悔的三姐表演地淋漓盡致。魏海敏主演的《王熙鳳》已是當代台灣京劇經典作品，本次再度特邀豫劇天后王海玲客串演出賈母，黃宇琳則飾演秋桐。

《紅樓夢》除了寶玉、黛玉、寶釵的三角愛情故事，最精彩的當屬「鳳辣子」王熙鳳的「攤開覆雨翻雲手、施展爭風吃醋才」，賈璉偷娶尤二姐，王熙鳳設計將個性柔弱的尤二姐誘入賈府，墮下胎兒，更害得尤二姐吞金自盡。尤二姐的妹妹尤三姐則是性情剛烈，敢愛敢恨，與漂泊江湖的柳湘蓮訂親，後來遭柳湘蓮懷疑清白，竟以柳湘蓮的聘禮鴛鴦劍自刎明志！

《尤三姐》與《王熙鳳大鬧寧國府》兩劇皆為劇作家陳西汀為著名旦角童芷苓打造。對照演出，正好呈現王熙鳳、尤氏姐妹以及賈母、秋桐等各種女性形象，在面臨情境考驗下的不同性格選擇，也最適合戲曲演員互飆演技，盡展藝術風華。

名稱｜FUN時光—瘋戲樂工作室 音樂劇《怪胎》

時間｜2023/7/7（五）- 2023/7/16（日）

地點｜瘋戲樂工作室（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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相愛是一種治療嗎？

相愛是一種症狀嗎？

如果和對方不一樣就是有病，

誰才是應該痊癒的那個人？

陳靜和陳柏青是一對戀人，也是兩個有強迫症狀的怪胎——她無法停止關門關窗，他一看到錯字就想洗手。原本亟於痊癒的他們，某次看診後在捷運上相遇相愛相知相惜，每當在彼此身邊，就彷彿有病的是這個世界。

有了愛，他們一起面對細菌，面對他人，面對自己。然而，隨著相處時間越來越長，兩人開始不自覺地壓抑，欺瞞，遷就——原來，當一塊奇形怪狀的拼圖找到另一塊，也不代表就剛好能拼在一起⋯⋯

在自己的邊緣與對方的邊緣之間看見縫隙，陳靜和柏青不得不又強迫症般地叩問：你（我）願意為了我（你）痊癒嗎？你（我）願意為了我（你）繼續有病嗎？你（我）願意把自己，治療成我（你）的樣子嗎？

【展覽】

名稱｜《瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術》國際聯展PART II

時間｜2023-07-03（一）- 2023-10-29（日）

地點｜陸府植深館（台中市南屯區公益路二段789號）

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「瑪德蓮時刻」嘗試穿透普魯斯特效應，揭示關於記憶的植入和再現、情感的萌生與傳遞，實與其背後的「感性召喚（技）術」有關。

「瑪德蓮時刻」的命名與概念，是來自小說家普魯斯特的意識流名著《追憶似水年華》（À la recherche du temps perdu）中的典故：小說中，主人翁吃到了沾了紅茶的瑪德蓮蛋糕，此味覺經驗牽動了他腦裡的深層意識，因而使得平日那些無法通過理性「回想」的記憶與感情湧現而出。在心理學領域，學者已以這個故事為根據，將這種非自主性記憶的召喚和引發情緒的催化過程，命名為「普魯斯特時刻」（The Proust Moment）或「普魯斯特效應」（The Proust Effect）。

本展期冀再指出的是：瑪德蓮這種貝殼狀的糕點之所以風行，與歐洲當時（約莫十八至十九世紀之間）金屬烘焙模具的普及，以及印刷食譜書籍開始流行有著緊密的關係。「瑪德蓮時刻」這個展題與概念，是對「普魯斯特時刻」的挪寫並置轉焦點，從字面上感知主體的層面引渡回引發記憶及情感的「媒介（物）」上。

因此，「瑪德蓮時刻」嘗試穿透普魯斯特效應，揭示關於記憶的植入和再現、情感的萌生與傳遞，實與其背後的「感性召喚（技）術」有關。《追憶似水年華》中的著名情節之所以觸動不同地方、不同時代的讀者的共鳴，則更可能是來自於瑪德蓮蛋糕所創造的集體共感所賜。從媒介／技術的角度視之，即是由於「模具烘焙」與「印刷」為中介，使得這種無論在哪裡，形狀與味道都相彷的甜點得以快速大量生產，因此成為了現代世界中「感知傳遞」的力量來源。它不僅一方面創造個體私密的經驗，也同時形塑出一個時代中對某些事物的集體認同。而媒介／技術在其中的作用雖能被意識到，但卻又時常被隱藏和忽略。「瑪德蓮時刻」展覽以此思索作為出發點，探討今日感性與認同的構作技術與政治性。

名稱｜漫無目的 aimless wandering ｜Norman normal solo exhibition｜

時間｜2023.07.09（日）-2023.08.06（日）

地點｜Venue / 窯座 Yáo（台中市西區民生路126巷9號2F）

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每一本日記，都是一份告白的軌跡。

「日記」，一種古老的紀錄形式。與其說是某種紀錄，我覺得更像是與自我保持距離的對話。我，紀錄著 過去/當下 的我發生的一切（認知者與被認知者的關係），兩個都是「我」，這讓看似如實紀錄的書寫，過程中產生了許多主觀與客觀並存的狀態。

日記的紀錄除了文字，創作可能更貼近我的習慣。我遇見的事物經由感受與思考後，透過精神反芻到我面前，成為了紙張、成為了粗胚 。