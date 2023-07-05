《紐約時報》：葉倫中國行，從貿易到人權的5個關鍵難題
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美國財政部官員淡化了對這次訪問取得重大突破的預期，認為葉倫與中國高級官員的會面旨在改善世界最大兩個經濟體之間的溝通。但美中情勢依然高度緊張，葉倫與對等官員之間的對話可能會很困難。紐時整理葉倫此次中國行，眼前有5大關鍵問題。
（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）即將訪中，《紐約時報》報導，美中關係依舊緊張，此行重點放在改善兩大經濟體的溝通，但從貿易管制到人權及國安，美中有5大關鍵難題待解。
中國財政部3日發布，經中美雙方商定，葉倫將於7月6日至9日訪中。
《紐約時報》4日報導，上次美國財政部長訪中時，華盛頓和北京正陷入貿易戰，當時的美國總統川普（Donald Trump）政府正準備將中國列為匯率操縱國；4年後，葉倫準備抵達北京，儘管現任總統拜登（Joe Biden）政府的語氣不再那麼敵對，但美國和中國之間許多問題仍然存在，甚至有所加劇。
報導指出，美國財政部官員淡化了對這次訪問取得重大突破的預期，認為葉倫與中國高級官員的會面旨在改善世界最大兩個經濟體之間的溝通。但美中情勢依然高度緊張，葉倫與對等官員之間的對話可能會很困難。
紐時整理葉倫此次中國行，眼前有5大關鍵問題。
首先是技術和貿易管制：
2022年，拜登政府嚴格限制可被運往中國的先進半導體和晶片製造機械的種類後，另考慮進一步控制先進晶片以及美國對中國尖端技術的投資。此外美國政府實施「去風險」或「友岸外包」政策，即吸引電動汽車電池、半導體和太陽能電池板等關鍵產品的供應鏈離開中國。
中國官員對此仍感到不快，認為這些限制阻礙了中國開發人工智慧和其他先進技術的努力。
其次是營商環境惡化：
企業越來越擔心引起政府的負面關注，存儲晶片製造商美光科技5月未能通過中國的安全審查，可能導致無法向中國企業出售產品，另企業憂慮中國最新生效的嚴格反間諜法，對於禁止的內容含糊其辭，外商正在重新評估其活動和收集的市場訊息。
第3個關鍵問題是匯率：
紐時認為，人民幣近期的疲軟可能是葉倫面臨的最棘手問題。過去12個月人民幣兌美元匯率下跌超過7％，匯率下跌會讓中國的出口在美國更具競爭力。
中國在3年前與美國達成的第一階段貿易協定裡，承諾不會透過壓低人民幣匯率製造貿易優勢。但如果中國任由人民幣貶值，拜登政府的應對選擇恐怕有限。
第4個難題是全球債務：
中國透過貸款計劃向發展中國家提供了超過5000億美元的貸款，是全球最大債權國之一。美國和其他西方國家一直在向中國施壓，要求允許部分國家重組債務，減少欠款金額。
但兩年多以來，中國堅持要求，將其他債權國和多邊貸款機構承擔金融損失作為債務重組的一部分，這導致貸款減免進程陷入僵局，可能令發展中國家數以百萬計的人口陷入更深的貧困。
最後一個難題是人權和國家安全問題：
今年，中國偵察氣球飛越美國的事件令美國公眾深感不安，拜登最近又稱中國領導人習近平為「獨裁者」，激怒了中國官員和官方媒體。
一位不願透露姓名的財政部高級官員在葉倫出訪前表示，在中國會晤期間，美方無意迴避人權立場，關切議題包括鎮壓香港民主運動以及拘禁新疆地區主要為穆斯林的少數民族。
中方則抗議美國以國家安全威脅和侵犯人權為由，對中國企業、機構及個人實施的各種制裁，中國國防部長李尚福也是被制裁的對象之一。中國政府以這些制裁為由，拒絕與美方進行高層級的軍事對話。
新聞來源
延伸閱讀
- 葉倫認為與中國脫鉤將是場災難，這種想法不僅目光短淺，更具有危險的誤導性
- 中國限制鎵、鍺等半導體材料出口，《華爾街日報》：藉此增加與美國談判籌碼
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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