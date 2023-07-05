2023/07/05,
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《紐約時報》：葉倫中國行，從貿易到人權的5個關鍵難題

《紐約時報》：葉倫中國行，從貿易到人權的5個關鍵難題
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國財政部官員淡化了對這次訪問取得重大突破的預期，認為葉倫與中國高級官員的會面旨在改善世界最大兩個經濟體之間的溝通。但美中情勢依然高度緊張，葉倫與對等官員之間的對話可能會很困難。紐時整理葉倫此次中國行，眼前有5大關鍵問題。

（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）即將訪中，《紐約時報》報導，美中關係依舊緊張，此行重點放在改善兩大經濟體的溝通，但從貿易管制到人權及國安，美中有5大關鍵難題待解。

中國財政部3日發布，經中美雙方商定，葉倫將於7月6日至9日訪中。

《紐約時報》4日報導，上次美國財政部長訪中時，華盛頓和北京正陷入貿易戰，當時的美國總統川普（Donald Trump）政府正準備將中國列為匯率操縱國；4年後，葉倫準備抵達北京，儘管現任總統拜登（Joe Biden）政府的語氣不再那麼敵對，但美國和中國之間許多問題仍然存在，甚至有所加劇。

報導指出，美國財政部官員淡化了對這次訪問取得重大突破的預期，認為葉倫與中國高級官員的會面旨在改善世界最大兩個經濟體之間的溝通。但美中情勢依然高度緊張，葉倫與對等官員之間的對話可能會很困難。

紐時整理葉倫此次中國行，眼前有5大關鍵問題。

首先是技術和貿易管制：

2022年，拜登政府嚴格限制可被運往中國的先進半導體和晶片製造機械的種類後，另考慮進一步控制先進晶片以及美國對中國尖端技術的投資。此外美國政府實施「去風險」或「友岸外包」政策，即吸引電動汽車電池、半導體和太陽能電池板等關鍵產品的供應鏈離開中國。

中國官員對此仍感到不快，認為這些限制阻礙了中國開發人工智慧和其他先進技術的努力。

其次是營商環境惡化：

企業越來越擔心引起政府的負面關注，存儲晶片製造商美光科技5月未能通過中國的安全審查，可能導致無法向中國企業出售產品，另企業憂慮中國最新生效的嚴格反間諜法，對於禁止的內容含糊其辭，外商正在重新評估其活動和收集的市場訊息。

第3個關鍵問題是匯率：

紐時認為，人民幣近期的疲軟可能是葉倫面臨的最棘手問題。過去12個月人民幣兌美元匯率下跌超過7％，匯率下跌會讓中國的出口在美國更具競爭力。

中國在3年前與美國達成的第一階段貿易協定裡，承諾不會透過壓低人民幣匯率製造貿易優勢。但如果中國任由人民幣貶值，拜登政府的應對選擇恐怕有限。

第4個難題是全球債務：

中國透過貸款計劃向發展中國家提供了超過5000億美元的貸款，是全球最大債權國之一。美國和其他西方國家一直在向中國施壓，要求允許部分國家重組債務，減少欠款金額。

但兩年多以來，中國堅持要求，將其他債權國和多邊貸款機構承擔金融損失作為債務重組的一部分，這導致貸款減免進程陷入僵局，可能令發展中國家數以百萬計的人口陷入更深的貧困。

最後一個難題是人權和國家安全問題：

今年，中國偵察氣球飛越美國的事件令美國公眾深感不安，拜登最近又稱中國領導人習近平為「獨裁者」，激怒了中國官員和官方媒體。

一位不願透露姓名的財政部高級官員在葉倫出訪前表示，在中國會晤期間，美方無意迴避人權立場，關切議題包括鎮壓香港民主運動以及拘禁新疆地區主要為穆斯林的少數民族。

中方則抗議美國以國家安全威脅和侵犯人權為由，對中國企業、機構及個人實施的各種制裁，中國國防部長李尚福也是被制裁的對象之一。中國政府以這些制裁為由，拒絕與美方進行高層級的軍事對話。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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