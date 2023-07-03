侯友宜：核廢若能處理將延役核二核三、重啟核一，台電：新北卡核廢乾貯，提重啟令人費解

侯友宜：核廢若能處理，核三核二延役、核一能再啟動就啟動

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（2）日表示，民進黨的能源政策完全錯誤，他的能源政策3大原則是安全、穩定及減碳，只要核安、核廢妥善處理，核電絕對是選項；核三廠不能除役，核二廠能延役，核一廠經評估若能再啟動就啟動。

至於兩岸議題，侯友宜指出，兩岸在馬英九政府時簽訂共同打擊犯罪協議，見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來，而前總統馬英九就是最佳代言人。

國民黨台北市黨部昨天舉辦「2024中國國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會」，邀請國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨台北市立委參選人賴士葆、李彥秀、王鴻薇、張斯綱、游淑慧、徐巧芯及羅智強與會。

另外，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽，以及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人與會；前高雄市長韓國瑜致贈花籃，祝賀造勢大會圓滿成功，展現藍營大團結的氣勢。

侯友宜約在下午3時45分許進入會場，支持者揮舞手中的小國旗，高喊「侯友宜凍蒜」，有些人甚至擠到中央通道旁搶拍；侯友宜抵達舞台前方後，先逐一跟馬英九、朱立倫、郝龍斌及蔣萬安等人握手打招呼，馬英九等人聆聽侯友宜致詞時，也不時拍手、點頭附和。

侯友宜致詞時表示，國家沒有和平、安全，一切都是空談。這幾年看到民進黨把馬政府的和平兩岸，推向兵凶戰危，在中華民國最關鍵時刻，國民黨要扛起責任，讓兩岸和平、繁榮永續走下去，這要靠大家團結一致。

侯友宜指出，前副總統連戰、前總統馬英九，在兩岸穩定上不斷推動成功經驗，他身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸的穩定，會延續國民黨原有政策跟方向。

侯友宜表示，當年他有機會參與並見證兩岸合作打擊犯罪，最後在馬英九任內，兩岸簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議；此見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可以讓兩岸和平穩定下來，而馬英九就是最佳代言人。

針對能源議題，侯友宜指出，民進黨的非核家園達不到，特別是能源政策完全錯誤，缺電是國安問題、之後就有缺電危機；他7月會告訴大家，能源配比要如何調整，安全、穩定及減碳是他的能源政策3大原則，核安、核廢妥善處理，核電絕對是他的選項。

侯友宜表示，核三廠還沒有除役，也絕對不能先除役，希望核二廠能延役，核一廠經過專家評估後，如果能再啟動就啟動；要把核電作為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，也讓基載電力穩定永續，這才是該做的事。

針對行政院會通過擴大私立大專校院學費補助方案，侯友宜會後接受媒體訪問時表示，民進黨執政7年都不做，到選舉前才臨時做，變成選舉工具；真正教育目的是要有長遠計畫，更重要的是讓公私立學費能具衡平性，照顧更多弱勢，這才是最重要的政策，尤其不能有學用落差。

Photo Credit: 中央社 前總統馬英九（前右）2日下午出席國民黨台北市黨 部「鳳鳴朝陽 萬眾一心」總統暨立委參選人大誓師活動，與黨籍總統參選人侯友宜（前右2）擁抱致意。 前左為國民黨主席朱立倫。

賴辦駁侯友宜：椅子可以偷移動，核一不能偷啟動

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，當選後將重啟核一。賴清德競選辦公室發言人陳世凱昨晚指出，電力工程並不像移動鄰座椅子一樣這麼簡單，「椅子可以偷偷移動，核一不可能偷偷啟動」，不要再把選舉當作兒戲。

國民黨台北市黨部昨天舉辦「2024中國國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會」，侯友宜在大會致詞時表示，民進黨的能源政策完全錯誤，他的能源政策3大原則是安全、穩定及減碳，只要核安、核廢料妥善處理，核電絕對是選項；核三廠不能除役，核二廠能延役，核一廠經評估若能再啟動就啟動。

陳世凱晚間透過臉書質疑，「侯友宜有好好研究國家政策嗎？」不要總是信口開河，暴露對能源議題的無知。

他說，侯友宜過去有關核二、核三到核四的討論，都還沒討論出結果，現在又跳到重啟核一廠，不斷強調要用核能，卻始終提不出任何一個完整的能源政策；新北市政府對乾式貯存設施擋了10年，始終不肯核定，不要乾貯、無法解決核廢問題，卻又不斷談重啟核能，「難不成侯友宜是在打臉自己嗎？」

陳世凱說，核一機組的核廢料目前仍在爐心中無法取出，原因就是卡乾式貯存設施水土保持計畫長達10年之久的侯友宜，日前新北市政府已遭法院接連判決敗訴，難道還要拗。

他表示，核一廠早已進入除役狀態，無論是主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路，或是氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備都已拆除，早就不具發電條件。

陳世凱說，實務的電力工程，並不像移動鄰座椅子一樣這麼簡單，椅子可以偷偷移動，核一不可能偷偷啟動，不要再把選舉當作兒戲。

台電：新北卡核廢乾貯，侯友宜提重啟核一令人費解

（中央社）國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天提到「核一能再啟動就啟動」，台電對此表示，侯友宜6月受訪仍要求水土保持計畫需重擬重送，一邊卡乾貯、一邊又提重啟核一，說法自我矛盾令人費解。

國民黨台北市黨部昨天舉辦「2024中國國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會」，侯友宜在大會致詞時表示，他的能源政策3大原則是安全、穩定及減碳，只要核安、核廢妥善處理，核電絕對是選項；核三廠不能除役，核二廠能延役，核一廠經評估若能再啟動就啟動。

台電晚間發布新聞稿回應，核一機組使用過的核廢料仍在爐心無法取出，但乾貯設施完成10年，13次送件都被新北市卡關，甚至司法判決敗訴了，侯友宜6月受訪仍要求水保重擬重送，卡乾貯又要重啟核一，自我矛盾令人費解。