美國巴爾的摩社區派對爆大規模槍擊案2死、28傷半數是孩童，嫌犯估不只一人

美國巴爾的摩社區派對爆槍擊案2死，28傷半數是孩童

（中央社）美國警方表示，馬里蘭州最大城市巴爾的摩（Baltimore）昨（2）日一場社區派對發生大規模槍擊事件，造成2人喪生和28人受傷，傷者包括約14名孩童。

《路透社》報導，警方告訴記者，一名18歲女子和一名20歲男子遭槍殺，到昨天下午還有9人因槍傷在醫院接受治療，其中數人情況危急。

巴爾的摩警局代理局長沃利（Richard Worley）表示，傷者中約有14人年齡在18歲以下，警方目前仍在設法確認受害者的年齡。

他也表示，警方還在搜捕數名犯案嫌犯，並呼籲社會各界提供相關資訊或影片。

沃利說：「我們確信嫌犯不只一人。我們不知道有多少人。」

這起慘劇震撼位在首都華盛頓特區北方64公里的巴爾的摩市，因為時間正值7月4日國慶日長週末假期的開始，而美國人通常會在這個節日舉行遊行和烤肉活動，還有放煙火。

媒體報導，這起槍擊事件發生在午夜過後不久，地點在巴爾的摩布魯克林社區（Brooklyn Homes）舉行街區派對之處，大約有數百民眾參與這項活動。

目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），他們聽到20到30次槍聲。

巴爾的摩市長史考特譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」

史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」

《美聯社》報導，堪薩斯州昨天凌晨也有一家夜店發生槍擊事件，警方表示，有7人遭槍傷，另兩人因踩踏事件受傷送醫，據信有數人開槍，其中一名嫌犯被捕。

巴爾的摩2日凌晨大規模槍擊事件，案發現場拉起封鎖線：

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB — Baltimore Police (@BaltimorePolice) July 2, 2023

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重，美國今年第337起大型槍擊

（中央社）美國馬里蘭州巴爾的摩市昨天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），這是美國今（2023）年內至少第337起大規模槍擊。



據「槍枝暴力檔案」定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。



《法新社》報導，巴爾的摩警察局代理局長沃利在記者會上表示，警方昨天凌晨12時30分左右接到多通電話，通報市內布魯克林區（Brooklyn）一場街區派對發生槍擊案。

沃利表示：「員警抵達現場後，發現多名被害人中彈。」

路透社報導，巴爾的摩警察局表示，槍擊案地點位於格瑞特納路（Gretna Court）800號街區。



一名目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），案發當時，有數百人聚集此地參加一場名為「布魯克林日」（Brooklyn Day）的活動，與會者聽見20至30聲槍響。



根據警方聲明，一名18歲女子當場死亡，一名20歲男性送醫不治，多名傷患在醫院裡接受治療，其中3人情況仍危急。



沃利說，當局還在努力查明犯嫌身分和作案動機，「犯罪現場很大，探員會待在這裡一陣子」。



巴爾的摩醫療之星保健組織（MedStar Health Baltimore）透過電子郵件告訴《路透社》，醫療之星港口醫院（Medstar Harbor Hospital）的急診室昨天上午一共治療19名中彈病患，他們的傷勢嚴重程度不一。



該組織說，「9名危急傷患的情況都穩定下來了，並轉往巴爾的摩創傷中心」，只有1名傷患出院。

《美聯社》報導，目前還沒有人被捕。

巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」



史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」



「在找到決定對數十人開槍並導致2死的懦夫之前，我們不會停下腳步。」



美國槍枝數量高於居民人數，槍枝奪命比率居已開發國家之首，根據「槍枝暴力檔案」，去年至少有4萬4357人死於槍下，其中2萬4090人為自戕。



巴爾的摩市位於華府北方65公里處，人口約57萬5000人，謀殺率在全美名列前茅。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航