美國巴爾的摩社區派對爆大規模槍擊案2死、28傷半數是孩童，嫌犯估不只一人
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美國馬里蘭州巴爾的摩市昨天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」，這是美國今（2023）年內至少第337起大規模槍擊。據「槍枝暴力檔案」定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。
美國巴爾的摩社區派對爆槍擊案2死，28傷半數是孩童
（中央社）美國警方表示，馬里蘭州最大城市巴爾的摩（Baltimore）昨（2）日一場社區派對發生大規模槍擊事件，造成2人喪生和28人受傷，傷者包括約14名孩童。
《路透社》報導，警方告訴記者，一名18歲女子和一名20歲男子遭槍殺，到昨天下午還有9人因槍傷在醫院接受治療，其中數人情況危急。
巴爾的摩警局代理局長沃利（Richard Worley）表示，傷者中約有14人年齡在18歲以下，警方目前仍在設法確認受害者的年齡。
他也表示，警方還在搜捕數名犯案嫌犯，並呼籲社會各界提供相關資訊或影片。
沃利說：「我們確信嫌犯不只一人。我們不知道有多少人。」
這起慘劇震撼位在首都華盛頓特區北方64公里的巴爾的摩市，因為時間正值7月4日國慶日長週末假期的開始，而美國人通常會在這個節日舉行遊行和烤肉活動，還有放煙火。
媒體報導，這起槍擊事件發生在午夜過後不久，地點在巴爾的摩布魯克林社區（Brooklyn Homes）舉行街區派對之處，大約有數百民眾參與這項活動。
目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），他們聽到20到30次槍聲。
巴爾的摩市長史考特譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」
史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」
《美聯社》報導，堪薩斯州昨天凌晨也有一家夜店發生槍擊事件，警方表示，有7人遭槍傷，另兩人因踩踏事件受傷送醫，據信有數人開槍，其中一名嫌犯被捕。
巴爾的摩2日凌晨大規模槍擊事件，案發現場拉起封鎖線：
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重，美國今年第337起大型槍擊
（中央社）美國馬里蘭州巴爾的摩市昨天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），這是美國今（2023）年內至少第337起大規模槍擊。
據「槍枝暴力檔案」定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。
《法新社》報導，巴爾的摩警察局代理局長沃利在記者會上表示，警方昨天凌晨12時30分左右接到多通電話，通報市內布魯克林區（Brooklyn）一場街區派對發生槍擊案。
沃利表示：「員警抵達現場後，發現多名被害人中彈。」
路透社報導，巴爾的摩警察局表示，槍擊案地點位於格瑞特納路（Gretna Court）800號街區。
一名目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），案發當時，有數百人聚集此地參加一場名為「布魯克林日」（Brooklyn Day）的活動，與會者聽見20至30聲槍響。
根據警方聲明，一名18歲女子當場死亡，一名20歲男性送醫不治，多名傷患在醫院裡接受治療，其中3人情況仍危急。
沃利說，當局還在努力查明犯嫌身分和作案動機，「犯罪現場很大，探員會待在這裡一陣子」。
巴爾的摩醫療之星保健組織（MedStar Health Baltimore）透過電子郵件告訴《路透社》，醫療之星港口醫院（Medstar Harbor Hospital）的急診室昨天上午一共治療19名中彈病患，他們的傷勢嚴重程度不一。
該組織說，「9名危急傷患的情況都穩定下來了，並轉往巴爾的摩創傷中心」，只有1名傷患出院。
《美聯社》報導，目前還沒有人被捕。
巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」
史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」
「在找到決定對數十人開槍並導致2死的懦夫之前，我們不會停下腳步。」
美國槍枝數量高於居民人數，槍枝奪命比率居已開發國家之首，根據「槍枝暴力檔案」，去年至少有4萬4357人死於槍下，其中2萬4090人為自戕。
巴爾的摩市位於華府北方65公里處，人口約57萬5000人，謀殺率在全美名列前茅。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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