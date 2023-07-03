2023/07/03,
美加

美國巴爾的摩社區派對爆大規模槍擊案2死、28傷半數是孩童，嫌犯估不只一人

美國巴爾的摩社區派對爆大規模槍擊案2死、28傷半數是孩童，嫌犯估不只一人
Photo Credit: Baltimore Police Twitter

我們想讓你知道的是

美國馬里蘭州巴爾的摩市昨天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」，這是美國今（2023）年內至少第337起大規模槍擊。據「槍枝暴力檔案」定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。

美國巴爾的摩社區派對爆槍擊案2死，28傷半數是孩童

（中央社）美國警方表示，馬里蘭州最大城市巴爾的摩（Baltimore）昨（2）日一場社區派對發生大規模槍擊事件，造成2人喪生和28人受傷，傷者包括約14名孩童。

《路透社》報導，警方告訴記者，一名18歲女子和一名20歲男子遭槍殺，到昨天下午還有9人因槍傷在醫院接受治療，其中數人情況危急。

巴爾的摩警局代理局長沃利（Richard Worley）表示，傷者中約有14人年齡在18歲以下，警方目前仍在設法確認受害者的年齡。

他也表示，警方還在搜捕數名犯案嫌犯，並呼籲社會各界提供相關資訊或影片。

沃利說：「我們確信嫌犯不只一人。我們不知道有多少人。」

這起慘劇震撼位在首都華盛頓特區北方64公里的巴爾的摩市，因為時間正值7月4日國慶日長週末假期的開始，而美國人通常會在這個節日舉行遊行和烤肉活動，還有放煙火。

媒體報導，這起槍擊事件發生在午夜過後不久，地點在巴爾的摩布魯克林社區（Brooklyn Homes）舉行街區派對之處，大約有數百民眾參與這項活動。

目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），他們聽到20到30次槍聲。

巴爾的摩市長史考特譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」

史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」

《美聯社》報導，堪薩斯州昨天凌晨也有一家夜店發生槍擊事件，警方表示，有7人遭槍傷，另兩人因踩踏事件受傷送醫，據信有數人開槍，其中一名嫌犯被捕。

巴爾的摩2日凌晨大規模槍擊事件，案發現場拉起封鎖線：

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重，美國今年第337起大型槍擊

（中央社）美國馬里蘭州巴爾的摩市昨天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），這是美國今（2023）年內至少第337起大規模槍擊。

據「槍枝暴力檔案」定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。

《法新社》報導，巴爾的摩警察局代理局長沃利在記者會上表示，警方昨天凌晨12時30分左右接到多通電話，通報市內布魯克林區（Brooklyn）一場街區派對發生槍擊案。

沃利表示：「員警抵達現場後，發現多名被害人中彈。」

路透社報導，巴爾的摩警察局表示，槍擊案地點位於格瑞特納路（Gretna Court）800號街區。

一名目擊者告訴《福斯45電視台》（Fox 45），案發當時，有數百人聚集此地參加一場名為「布魯克林日」（Brooklyn Day）的活動，與會者聽見20至30聲槍響。

根據警方聲明，一名18歲女子當場死亡，一名20歲男性送醫不治，多名傷患在醫院裡接受治療，其中3人情況仍危急。

沃利說，當局還在努力查明犯嫌身分和作案動機，「犯罪現場很大，探員會待在這裡一陣子」。

巴爾的摩醫療之星保健組織（MedStar Health Baltimore）透過電子郵件告訴《路透社》，醫療之星港口醫院（Medstar Harbor Hospital）的急診室昨天上午一共治療19名中彈病患，他們的傷勢嚴重程度不一。

該組織說，「9名危急傷患的情況都穩定下來了，並轉往巴爾的摩創傷中心」，只有1名傷患出院。

《美聯社》報導，目前還沒有人被捕。

巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」

史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」

「在找到決定對數十人開槍並導致2死的懦夫之前，我們不會停下腳步。」

美國槍枝數量高於居民人數，槍枝奪命比率居已開發國家之首，根據「槍枝暴力檔案」，去年至少有4萬4357人死於槍下，其中2萬4090人為自戕。

巴爾的摩市位於華府北方65公里處，人口約57萬5000人，謀殺率在全美名列前茅。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。