共和黨對烏立場不同調，澤倫斯基憂失跨黨支持；美中情局長：瓦格納兵變創造美國罕見良機

共和黨訊息不同調，澤倫斯基憂失去美跨黨派支持

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，在他所稱「部分共和黨人傳遞出危險訊息」後，他擔憂會失去美國跨黨派的支持。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，澤倫斯基1日在基輔記者會上接受西班牙媒體訪問時說：美國前副總統「彭斯（Mike Pence）訪問過我們，他支持烏克蘭。首先，他是美國人，然後是共和黨人。」

「我們擁有美國跨黨派支持。然而，關於支援烏克蘭上，他們圈內出現不同訊息。部分共和黨人發出的訊息中，有些是危險的訊息，稱提供的支持可能會變少。」

澤倫斯基表示，無論誰贏得下屆美國總統選舉，維持兩黨支持「對烏克蘭而言是最重要的事」。

在同場記者會期間，澤倫斯基被問到是否擔心自己的性命安危，他回覆這個問題時說，他認為「普亭（Vladimir Putin）更加危險」，「因為這位俄羅斯總統的國際敵人不斷增加」。

美國是否應該持續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的話體，已在共和黨內造成分歧。

共和黨總統參選人分成兩派：一是孤立主義派，特別是前總統川普（Donald Trump）與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），他們認為美國過度涉入援助烏克蘭抵禦俄國入侵；二是鷹派，此派人馬包括數名前川普政府官員，他們主張應該對俄羅斯採取甚至更激進的立場。

這兩派人士均警告，如果他們的立場沒有獲得理會，接下來可能將引發世界大戰。

伯恩斯：對烏戰爭腐蝕普亭，創造中情局罕見良機

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2日表示，俄羅斯攻打烏克蘭對俄羅斯總統普亭產生「腐蝕」效果，俄羅斯領導階層不滿衝突，創造了中情局「世代難逢的好機會」。

《法新社》報導，中情局局長伯恩斯在英國「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表談話時表示，普亭入侵烏克蘭是「當今國際秩序面臨最直接、最尖銳的地緣政治挑戰。」

伯恩斯指出，俄烏戰爭是莫斯科「戰略上的失敗」，不但暴露軍事弱點、損傷經濟，更促使北大西洋公約組織（NATO）變得更強大。

伯恩斯說：「對戰爭的不滿將繼續腐蝕俄羅斯領導階層……這種不滿，為中情局創造了世代難逢的好機會。」

伯恩斯補充說，「我們不會白白浪費這個機會」，他並指出，中情局最近在通訊軟體Telegram上發文，讓俄羅斯人知道如何透過「暗網」聯繫中情局。

伯恩斯的談話焦點也有提到中國，他表示中國是「唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也愈來愈有經濟、外交、軍事和技術實力來這麼做的國家。」

伯恩斯對中國國家主席習近平「國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心」示警，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加了一倍有餘。

普里戈任兵變顯示普亭對俄國造成傷害

美國中央情報局局長伯恩斯1日表示，瓦格納（Wagner）傭兵組織首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）兵變對俄羅斯政府構成挑戰，也顯示出俄國總統普亭揮軍入侵烏克蘭帶來的腐蝕性影響。

《路透社》報導，普亭本週感謝俄軍和安全部隊避免了他所謂恐演變成內戰的局面，並將此次兵變比喻為1917年導致俄國兩次革命的混亂情況。

多個月來，瓦格納首腦普里戈任一直公開辱罵普亭的軍事高層，所使用的各種粗鄙髒話和監獄俚語震驚了俄國高層官員，但普亭卻未在公開場合作出回應。

伯恩斯在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）「迪奇利基金會」一場演講中表示：「引人注目的是，普里戈任在採取行動之前，對克里姆林宮入侵烏克蘭的虛偽理由及俄羅斯軍事領導層的戰爭行徑，提出了嚴厲的控訴。」迪奇利基金會為非營利組織，專研美英關係。

伯恩斯說：「這些言行的衝擊將持續一段時間，這也明確提醒大眾，普亭這場戰爭對他自己的政權和俄國社會所造成的腐蝕性影響。」

伯恩斯於2005至2008年間擔任過美國駐俄羅斯大使，並於2021年出任美國中央情報局（CIA）局長，他將普里戈任的兵變比喻為「對俄國政府的武裝挑戰」。

他表示，這次兵變是「俄羅斯內政，美國在過去不曾參與，未來也不會。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航