2023/07/03,
醫療

全球首例：澳洲允許醫師開「迷幻藥」治療憂鬱症、創傷後壓力症候群

全球首例：澳洲允許醫師開「迷幻藥」治療憂鬱症、創傷後壓力症候群
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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澳洲科學家對政府此一舉措感到驚訝。此一措施今（2023）年2月宣布，並於7月1日正式生效。一名科學家表示，這使得澳洲「處於該領域的研究最前線」。

（中央社）澳洲正式允許精神科醫師開立迷幻藥給憂鬱症或創傷後壓力症候群的患者，成為全球有此規定的第一個國家。

《美聯社》報導，1日開始，澳洲醫生可以為了治療創傷後壓力症候群（PTSD），開立一定劑量俗稱「搖頭丸」的 MDMA；也可以用「迷幻蘑菇」中提取的的成分賽洛西賓（Psilocybin）來治療難治型憂鬱症患者。澳洲目前已經將這兩種藥物列入澳洲藥物管理局（Therapeutic Goods Administration, TGA）許可藥物清單中。

澳洲科學家對政府此一舉措感到驚訝。此一措施今（2023）年2月宣布，並於7月1日正式生效。一名科學家表示，這使得澳洲「處於該領域的研究最前線」。

摩納希藥學研究所（Monash Institute of Pharmaceutical Sciences）神經藥物開發中心（Neuromedicines Discovery Centre）副主任蘭米德（Chris Langmead）表示，過去50年來，在持續性心理健康問題的治療上，取得的進展十分有限。

在接受度逐漸增加的情況下，美國有兩個州允許使用賽洛西賓。俄勒岡州是第一個讓成年人可以合法使用賽洛西賓的州，科羅拉多州的選民則是在2022年讓賽洛西賓的使用除罪。美國總統拜登（Joe Biden）最小的弟弟幾天前在接受電台訪問時表示，在他和拜登總統討論以迷幻藥作為治療形式的優點時，拜登總統始終保持「非常開放」的態度。

美國食品暨藥物管理局（FDA）2018年將賽洛西賓指定為「突破性療法」，這樣的作法目的是要加速治療嚴重疾病藥品的開發和審查。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等機構的迷幻藥研究人員受惠於FDA的經費；FDA上個月公布了指導草案，研究人員據以設計臨床試驗，測試迷幻藥作為不同疾病的潛在治療方法。

即便如此，美國精神醫學會（American Psychiatric Association）尚未同意在治療中使用迷幻藥，聲稱FDA還沒做出最後決定。

美國和澳洲等地的醫學專家都示警說，必須對藥物的功效和迷幻藥的風險再進行更多的研究，因為迷幻藥可能導致幻覺。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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