焚燒《古蘭經》事件掀波：瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁，伊朗延遲派任駐瑞典大使

焚燒《古蘭經》事件掀波，瑞典譴責恐伊斯蘭行徑是挑釁

（中央社）瑞典政府2日譴責在首都斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒《古蘭經》（Koran）的行為，稱之為「恐伊斯蘭」行徑。伊斯蘭合作組織稍早表示，有必要採取共同措施來防止褻瀆《古蘭經》的行為。

《法新社》報導，瑞典外交部發布聲明說：「瑞典政府充分了解一些人在瑞典示威活動中的恐伊斯蘭（Islamophobic）行徑可能冒犯穆斯林。」

聲明說：「我們強烈譴責這些行徑，這類作為絕非反映瑞典政府的觀點。」

總部設在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）由57個國家組成，稍早呼籲採取共同措施防止未來再出現焚燒《古蘭經》之類事件。

旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）28日焚燒《古蘭經》引發風波後，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）的總部集會商討對策。

瑞典外交部表示：「焚燒《古蘭經》或任何其他神聖的經典，都是冒犯和不尊重的行徑，也是明顯的挑釁作為。瑞典和歐洲都不容表現出種族歧視、仇外心理和相關缺乏寬容心的行為。」

但聲明也指出，瑞典「憲法保障集會、表達意見和示威的自由。」

伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國和摩洛哥等國家都召見瑞典大使，就焚燒《古蘭經》事件表達抗議。

瑞典《古蘭經》焚燒事件，伊斯蘭合作組織籲阻止宗教仇恨

瑞典6月28日發生抗議者焚燒《古蘭經》的事件後，由57個國家組成的「伊斯蘭合作組織」2日表示，有必要採取共同措施來防止褻瀆《古蘭經》的行為，同時也應運用國際法來阻止宗教仇恨。

《路透社》報導，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯吉達市召開特別會議討論瑞典事件後，發布了前述聲明。

伊斯蘭合作組織秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）說：「我們必須持續提醒國際社會緊急運用國際法，國際法顯然禁止鼓吹宗教仇恨。」

一名男子6月28日在瑞典首都斯德哥爾摩市區一座清真寺外撕毀和焚燒一本《古蘭經》，時值伊斯蘭教重要節日宰牲節（Eid al-Adha）第一天。

此舉激怒伊斯蘭合作組織成員國土耳其，而瑞典想加入北大西洋公約組織（NATO），必須獲得北約成員國土耳其的同意。

抗議《古蘭經》焚燒事件，伊朗延遲派任駐瑞典大使

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）2日表示，伊朗將不會向瑞典派任新大使，以抗議上週瑞典斯德哥爾摩一座清真寺外頭有人焚燒《古蘭經》的事件。

幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）6月28日在警方嚴密監視下，於首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏《古蘭經》，然後焚燒了其中幾頁。

斯德哥爾摩警方根據言論自由保護規定，准許默米卡的示威抗議，但後來又說，他們已經對這名男子的「煽動行為」展開調查。

艾密拉多拉安2日在推特（Twitter）發文表示：「雖然派任駐瑞典新大使的行政程序已經完成，但由於伊朗政府發放褻瀆《古蘭經》的許可，派任大使的程序已被延後。」

艾密拉多拉安沒有具體說明伊朗會在多長時間內不向瑞典派任大使。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航